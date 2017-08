«He apostado siempre por Salamanca y he conseguido salir al mundo desde aquí»

Con 15 años diseñó su primer traje de novia. En el año 1974 no tenía muy claro lo que era diseñar, pero sí había decidido que lo que no quería era quedarse en casa como modista, «con economía sumergida y creatividad frustrada entre cuatro paredes», que era lo habitual en esa época, apunta la diseñadora salmantina Fely Campo, que pregonará las Ferias y Fiestas el próximo 8 de septiembre.

Para ella, ser la pregonera ha sido toda una sorpresa porque nunca se lo hubiera imaginado. «Es muy difícil que en tu propia ciudad te consideren y estoy muy orgullosa, y de todos los mensajes que he recibido de apoyo tras conocer la noticia», relata.

FelyCampo se muestra orgullosa de haber apostado desde siempre por Salamanca, «desde donde he conseguido salir al mundo». De hecho, la diseñadora cuenta con un showroom permanente en Milán para toda Italia y en el ReinoUnido. «Estoy bastante posicionada fuera, y en Reino Unido salgo en muchísimas publicaciones, donde llevan mis vestidos en las carreras de e caballos», precisa. Sus dos principales mercados son estos dos países y en tercer lugar España.

Ante el reto de dar el pregón en su ciudad se siente algo asustada:«Es mi ciudad, mi gente y temo no estar a la altura y que quieran algo más de mí», argumenta. Y confiesa que cada vez que pone un pie en la Plaza Mayor siente un escalofrío al pensar en lo que le tocará hacer dentro de escasas semanas. «Quiero transmitir un sentimiento y no quiero que me traicione la emoción y los nervios», añade.

Lo que Fely Campo ya tiene claro las ideas que quiere transmitir en su pregón. La primera de ellas, que los salmantinos tienen que estar orgulloso de lo que tienen, «y se nos tiene que quitar el complejo que tenemos de que fuera no somos nada, de que todo nos parece mejor, y yo me he dado cuenta de que ser español fuera de España es un lujo, y ser salmantino también, una ciudad tan importante y tan antigua como esta, por donde han pasado tantas culturas». La diseñadora asegura que tienen que estar muy orgullosos, «y saber que podemos hacer tantas cosas, sin ningún complejo». Por otra parte, lanzará un mensaje a los emprendedores, porque piensa que hay que ser emprendedor:«Yo estoy orgullosa de ser mujer y de ser emprendedora desde que tengo uso de razón». Su consejo es que cuando se tenga un sueño se luche por él, «es muy importante, porque nada llega por casualidad, nada llega a ti si no has trabajado y siempre hay que tener un sueño para hacerlo realidad».

Su mensaje es de que todo llega, «pero requiere de sacrificio como todo en la vida», pero como Fely Campo ha comprobado, vivir con un sueño es «maravilloso», en su opinión, es otro tipo de vida, y tiene claro que desde Salamanca se puede hacer. A ella le gustaría dejar huella con este pregón en el sentido de transmitir ilusión a los que la escuchen:«Un ser humano con ilusión es capaz de mover montañas, de moverlo y conseguirlo todo».

Ella tuvo claro su apuesta por Salamanca, en ocasiones, en contra de mucha gente que la decía que se fuera, pero como precisa, la encanta firmar nuevos contratos en Salamanca, «y pagar impuestos aquí», porque nunca se ha planteado irse a trabajar, por ejemplo, a 100 kilómetros de Salamanca, a Portugal, «donde tendría más beneficios económicos». Pero si reconoce que Salamanca quizás necesite ese impulso, esa ilusión, «ese sueño y ese cambio de mentalidad».

En la actualidad si se siente reconocida en su ciudad, después de toda una vida, y reconoce también que no siempre ha sido así, «a veces he tenido que luchar mucho con la mentalidad, pero he sido muy perseverante y aunque he tenido oportunidades de salir fuera, muchas, he tenido muy claro lo que quería hacer».

Extensa trayectoria

En cuanto a su trayectoria. A los 14 años empezó en un taller de confección, porque en ese momento lo que se llevaba era aprender corte y confección. Su vena emprendedora le llegó a los 21 años, cuando abrió su primer taller que también era una academia de corte y confección. En ese momento inició una etapa con mucha ilusión, «y el largo camino de la moda». A Fely Campo tampoco le ha faltado nunca espíritu de trabajo que por su origen serrano lo lleva en la sangre. «En la Sierra de Francia tenemos algo en los genes, un carácter luchador a morir, quizás sea porque es una tierra tan dura, que los antepasados han tenido que trabajar tanto y con tanto esfuerzo, que eso queda», relata. Y ella se considera muy trabajadora y tenaz, «de no rendirme nunca, y eso es parte de los genes serranos».

Cuando tenía 28 años montó una Escuela de Diseño, con profesores, que según confirma, llegó a ser muy importante. Fueron años de apuesta por la formación y los jóvenes pero en 1993 decidió cerrarla porque consideraba que la gente conseguía el carné de diseñador sin mucho esfuerzo y que eso no entraba dentro de su filosofía. «Decidí ser fiel a mí misma y dejarlo, empezar con colecciones y tienda propia», sentencia.

El paso de tener presencia fuera de España lo dio en el año 2004, cuando se fue a París y durante tres años y medio expuso siete colecciones en la Feria de Prêt-à-porter, «y es cuando me vi preparada para enfrentarme a mi casa, a mi país». Su primera puesta de largo fue en Madrid, en la Feria de la Moda. Además, lleva acudiendo a once ediciones de Novia España, en Barcelona.

En cuanto a su estilo, en muchas ocasiones, en los salones de moda a los que acude la dicen que podría quitar su rótulo porque sabrían que es suyo. «Es tan personal porque es un diseño que sale dentro de mí, de mi experiencia en la moda de todos estos años», afirma. Asimismo, hay una parte de oficio «impresionante», así como el conocimiento del tejido después de 40 años dedicada a ello. «Con un tejido regular puedo hacer un diseño que sorprenda, en eso soy una apasionada del tejido y del patronaje», asegura esta diseñadora. Además, le gusta que sus vestidos se los ponga alguien, «y que les de vida una mejor, no que este solo en un maniquí». Cada vestido que presenta en una pasarela sabe que es un vestido que lo puede llevar cualquier mujer en la calle, «y que lo puedo transformar en diez tallas más sin problema, y ese es mi sello de identidad».

Otro aspecto que quiere dejar claro es que fabrica en España, con cooperativas de Salamanca y Valladolid, «está cerca y lo controlo mucho todo». En su trabajo ahora mismo le interesa la perfección y aprender cada año:«En esto lo bonito es que puedes vivir tres vidas y no acabar de aprenderlo, tienes que ir evolucionando». A Fely Campo le gusta la ropa muy poco recargada, que sea muy femenina, que se adapte al cuerpo muy bien, «a todo tipo de cuerpos, y que una mujer, aunque tenga talla grande, se mire en el espejo y se guste, eso es lo que yo pretendo».

Durante el mes de septiembre, además de pregonar las Ferias y Fiestas, Fely Campo se traslada a un nuevo atelier, y pasará de los 250 metros actuales a 1.200. «Necesitaba más espacio porque en campaña hay 4.000 vestidos y de 3.000 a 4.000 metros de tejidos», determina. En su taller trabajan diez personas de las que se siente muy orgullosas porque conforman «un gran equipo», resalta.