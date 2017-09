‘Las Alianzas Locales’, el futuro para el producto salmantino De izda. a dcha., Sara y Fernando Fregeneda, José A. Espinosa, Fabián Alves, Enrique Sáez, M. Jesús Gutiérrez, Loli de la Iglesia, Raúl Morales, Gema García y Dominique Alves. / Laya Cuatro de la veintena de empresas de esta campaña promovida por E.Leclerc debaten sobre la situación actual y buscan fórmulas de colaboración MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ Salamanca Domingo, 24 septiembre 2017, 12:41

Consumir productos locales crea riqueza en la provincia a la vez que genera puestos de empleo. Estas dos ideas es algo que tienen muy claro, sobre todo, las empresas salmantinas que luchan porque sus productos sean un referente en la propia tierra, y también algunas grandes superficies como E.Leclerc, una empresa familiar salmantina que lleva implantada en Carbajosa de la Sagrada desde hace 16 años y que desde un primer momento ha apostado por los productos de la provincia.

‘Las Alianzas Locales’ es el nombre de la campaña que desde hace unos meses ha llenado de cartelones los pasillos del establecimiento con las caras de las personas que se encuentran detrás de una veintena de empresas salmantinas, cuyos productos se pueden encontrar en las estanterías de este hipermercado junto a otros de toda España, ofreciendo al consumidor la mayor variedad y calidad del mercado pero sin olvidar apoyar y apostar por los productos salmantinos.

Cuatro de estas empresas, junto a responsables de E.Leclerc, han participado en un debate, en el que sus representantes analizaron la situación actual del mercado y acciones futuras conjuntas, creando una alianza firme entre todas ellas que se extenderá al resto de participantes en la campaña del hipermercado.

Tras un par de horas de debate la conclusión era clara, que la unión hace la fuerza y es mejor luchar de forma conjunta que individualmente contando, a la vez, con un colaborador esencial, como es E.Leclerc que desde el primer momento ha ofrecido sus infraestructuras no sólo para vender sus productos sino también «para emocionar al consumidor» a través de catas, talleres, degustaciones... que se han llevado a cabo en las últimas semanas y que volverán a repetirse con un único fin: promocionar y dar a conocer los productos locales.

Loli de la Iglesia, directora comercial de Licores El Majuelar; Raúl Morales y Gema García, director comercial y gerente, respectivamente, de Hergaher Farinatos; Fernando Fregeneda, gerente de Quesería La Antigua, y su hija Sara; y José Espinosa, vicepresidente de la cooperativa San Esteban -que ha derivado la gestión y asesoramiento de la bodega a la empresa Alboroque Artesanos-, se unieron a Dominique Alves, propietario de E.Leclerc y a su responsable de Comunicación y Servicios, Fabián Alves, y a su director, Enrique Sáez, para buscar fórmulas de seguir colaborando tras poner sobre la mesa que significa la campaña ‘Las Alianzas Locales’ para cada uno de ellos.

Tres objetivos

Tres son los objetivos, muy bien definidos, de esta campaña: fomentar y dinamizar la economía de Salamanca y su provincia, implantando una relación comercial duradera entre el hipermercado y los productores locales; promover los productos locales de la provincia; y reducir el impacto medioambiental, con un menor transporte de mercancías. Con todo ello se consigue, además, dar a conocer a la provincia a los productos y productores locales y ofrecer al consumidor una mayor variedad de alimentos.

Y es que como explicó Enrique Sáez, «productores y E.Leclerc, empresa familiar salmantina, deben ir de la mano, pues tenemos unos intereses comunes: defender el desarrollo económico de la provincia y el tejido comercial, a la vez que generar empleo». De ahí que se haya creado esta campaña con la que se pretende mucho más que colocar un producto en las estanterías sino crear sinergías complementarias con los productores, algo que se ha realizado a través de catas, talleres, degustaciones, lanzamiento de productos... y que continuará haciéndose con nuevas actividades.

Esto es tan sólo un inicio, como recalcó Fabián Alves, ya que este proyecto se irá ampliando con nuevas ideas pues «nos debemos a nuestra tierra y debemos sensibilizar a los clientes para que se adhieran a nuestro compromiso y consuman productos locales».

Por su parte, las cuatro empresas participantes calificaron como una «oportunidad» el poder participar en esta campaña y tratar de recuperar «la cultura del producto» de la tierra, que se ha perdido en los últimos años, como destacó Fernando Fregeneda. Una oportunidad para poder llegar al gran mercado, que es muy difícil para las empresas salmantinas; y para poder dar a conocer a los más pequeños, el origen de los alimentos, ya que -aunque parezca mentira- hay muchos niños que lo desconocen y los talleres que se realizan permite esto y mucho más. Porque hay que aprender a valorar lo nuestro puesto que «los pueblos de Salamanca se están muriendo porque no existen negocios y si no luchamos entre todos, esto se va a pique», resaltó Fregeneda.

En el mismo sentido se mostró Raúl Morales, para quien es necesario «crear cultura de las cosas nuestras, de productos artesanos y que no se pierdan con el tiempo los valores que nos inculcaron nuestros padres. Esa cultura se puede recuperar con estas alianzas, con las que la gente puede aprender».

Pero para recuperar esa cultura, añadió Loli de la Iglesia, son muy importantes las alianzas con las Escuelas de Hostelería, ya que es esencial que los futuros camareros, cocineros, barman, hosteleros... conozcan y valoren los productos locales, porque son una parte importante para incentivar el consumo. En este sentido, De la Iglesia recordó que «Salamanca somos todos y debemos ir de la mano, llevando los productos salmantinos por bandera».

Una idea que todos suscribieron aunque reconocieron que aún queda mucho camino por recorrer en ese sentido y mucho por hacer.

Y es que, el salmantino en general, el consumidor final, no se identifica con los productos de su tierra como ocurre en otras partes de la geografía española, donde defienden firmemente sus productos y los consumen. «Salamanca, gracias a su Universidad, es una ciudad multicultural, y en ella no existe sentimiento de arraigo, es algo que vemos por las ventas y a veces nos es difícil mantener productos locales en las estanterías porque no salen a pesar de que hagamos un gran esfuerzo por darlos a conocer, pero no existe un retorno o éste es muy lento», aseguraba Enrique Sáez, para quien hay un trabajo de concienciación muy grande por realizar.

Otro problema, además de la falta de sensibilización, es -en palabras de Raúl Morales- «la competencia que generamos entre nosotros mismos, entre empresas de la misma tierra» en lugar de caminar unidos.

«Lo importante es crear sinergías» -destacó Fregeneda- entre empresas de la misma tierra, independientemente del sector al que se dediquen, como se han creado con la campaña ‘Las Alianzas Locales’ gracias a E. Leclerc y donde se celebró este primer debate, moderado por El Norte de Castilla, que permitió poner en contacto a cuatro empresas de diferentes sectores, pero que a la vez son complementarias.

Consumidor final

El objetivo de todos es vender y llegar al consumidor final, algo que es muy difícil en muchos casos si no existieran distribuidores, aunque todos defendieron la participación personal en ferias, que les permite dar a conocer su propio producto a los consumidores, a los que después indican dónde pueden continuar adquiriendo esos productos, siendo E.Leclerc uno de los establecimientos salmantinos en los que se puede encontrar la mayor gama de productos locales.

Ferias que en el caso de Licores El Majuelar -que asiste a un centenar al año- son el mejor escaparate para sus productos, ya que como indicaba Loli de la Iglesia cuesta mucho encontrar distribuidores porque éstos «no son constantes».

Pero si es esencial dar a conocer el producto al consumidor final y que éste lo deguste, también lo es contar con un precio competitivo, puesto que el que sea artesano no es sinónimo de que deba ser caro. Y de esto saben mucho los representantes de las cuatro empresas, que llevan dedicados muchos esfuerzos en dar a conocer la calidad de sus alimentos, porque saben que cuando un cliente conoce y prueba su producto, repiten.

Otra de las cuestiones que salió a la luz durante el debate es la existencia de un gran número de marcas de garantía a las que se adhieren los productos agroalimentarios que, en la mayoría de los casos, no son identificadas por los consumidores y no les dice nada, sino que llenan los envases de logotipos sin una repercusión real. «Habría que tener una marca fuerte y no una veintena de ellas cogidas con pinzas y que el consumidor no identifica», señalaba el representante de la bodega San Esteban, a lo que los miembros de Quesería La Antigua y Hergaher Farinatos contaban su experiencia con Tierra de Sabor, que no les ha llevado a vender más ni tampoco a conseguir una mayor promoción, dándose el caso de que Hergaher se haya salido de la misma.

«Un cliente no compra un producto por su etiqueta ni porque tenga más o menos logotipos de marcas de garantía, sino que lo compra porque le gusta; por lo que lo importante es lo que hay dentro del envase, no la información que éste ofrezca», señalaba Dominique Alves, que resaltaba que «lo importante es que el producto esté bueno y tenga una buena relación calidad-precio».

Éstas y otras muchas cuestiones fueron debatidas y puestas sobre la mesa, en un debate que concluyó con una serie de ideas para desarrollar en un futuro inmediato de la mano de E. Leclerc y de forma conjunta entre estas cuatro empresas pero también el resto de las que forman ‘Las Alianzas Locales’, con el fin de promocionar los productos de la tierra y defender el eslogan «hecho en Salamanca», con el que todas las empresas conquistan los mercados nacionales e incluso también los extranjeros puesto que, como señalaron, «cuando vas a otra ciudad y pones un cartel diciendo que es de Salamanca lo tienes todo hecho», algo que no ocurre en la provincia, por lo que hay que continuar sensibilizando a los consumidores con campañas como ésta y otras que están en camino con el fin de que entre todos podamos defender lo nuestro, nuestra tierra y nuestros productos.