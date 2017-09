Alfredo Pérez Alencart recibe la medalla Mihai Eminescu en Rumanía Alencart, Ion Deaconescu y Carmen Bulzan, con los reconocimientos. / Word El poeta peruano afincado en Salamanca obtuvo el galardón en el V Festival Mundial de Poesía por su obra ‘Una sola carne’ REDACCIÓN / WORD Salamanca Domingo, 24 septiembre 2017, 16:10

El poeta peruano-salmantino Alfredo Pérez Alencart, profesor de la Universidad de Salamanca y columnista de ‘El Norte de Castilla’, acaba de recibir otro reconocimiento internacional a su valiosa obra poética. Esta vez ha sido el comité Ejecutivo de la Academia Internacional Mihai Eminescu, y dentro de los diversos actos de la V edición del Festival Mundial de Poesía Mihai Eminescu, celebrada en la ciudad rumana de Craiova entre el 17 y el 20 de septiembre, quien decidió otorgar a Pérez Alencart la prestigiosa medalla de Oro Mihai Eminescu.

Para ello valoraron en grado sumo la obra ‘Una sola carne / O Singura carne’ (Magic Print, Onesti, 2017), una antología bilingüe español-rumano recientemente publicada en Rumanía, la misma que en sus 334 páginas contiene la poesía amorosa de Alencart, traducida por Carmen Bulzan, la más notable difusora de la obra literaria de Unamuno en dicho país, de quien ha traducido y publicado seis novelas, ensayos y una amplia antología bilingüe aparecida en 2012. Bulzan, además de traductora, es catedrática de la Universidad Ecológica de Bucarest, poeta e hispanista. Ella ahora se ha propuesto difundir la obra poética del peruano-salmantino. «Desde hace un par de años, y tras Unamuno, Alencart es quien me religa a Salamanca y a la alta poesía en lengua española. Coincidencia o no, ambos son foráneos y ambos han hecho de Salamanca su ciudad para siempre. Desde la provincia Unamuno es universal y este es el camino que ha emprendido Alencart, camino del que me congratulo por aportar unos granitos de arena», explica.

Presentación

Por el mismo motivo, el hacer la versión al rumano de ‘Una sola Carne’ y por sus méritos en la difusión de la cultura rumana y universal, la traductora Carmen Bulzan también recibió la Medalla de Oro Mihai Eminescu. Fue el propio presidente de la Academia, el poeta, profesor universitario y narrador rumano Ion Deaconescu, quien el pasado 20 de septiembre hizo entrega de estos reconocimientos al poeta y a la traductora.

El Comité ejecutivo valoró tanto la excelencia de los versos de Pérez Alencart, cuya lectura en rumano resulta «exquisita» según varios miembros del Comité, como la presentación que hicieron traductora y poeta en la Biblioteca Alexandru y Aristia Aman de Craiova. En dicho acto, iniciado con el libro de Alencart, también se presentaron obras de los poetas Dmytro Tchystiak (Ucraina), Anatoly Kudryavitsky (Rusia), Mihai Firică (Rumania), Manolis Algizakis (Grecia) e Ismail Mammad (Azerbayán). Allí, Carmen Bulzan explicó que con parte de los poemas no fue nada fácil su labor traductora, porque quiso respetar a fondo el ritmo y el sentido del original español, además porque son poemas escritos a lo largo de veinte años. «No obstante las dificultades, estoy muy feliz y orgullosa de mi trabajo. La poesía amorosa de Alencart es conmovedora y trasciende fronteras, en este caso las rumanas».

Cabe resaltar que previamente al encuentro de Craiova, la antología ‘Una sola carne / O Singura carne’, que en la edición rumana mantiene las pinturas y dibujos del notable artista Miguel Elías, también fue presentada el 16 de septiembre en los salones del Hotel Capitol de Bucarest, en una entrañable ceremonia que contó con la participación de alumnos y profesores rumanos, además de representantes de la Embajada peruana en Rumanía.

Poetas del mundo

Pérez Alencart comenta que recibió esta Medalla «como señal de respeto a lo que otros poetas estiman de mi obra. Y especialmente por el inmenso trabajo de traducción que hizo Carmen Bulzan, a quien debo Rumanía, sin olvidar a la poeta Liliana Popescu, que en 2014 tradujo y publicó en Bucarest mi poemario de haykus ‘Savia de las Antípodas / Seva Antipozilor’. Y claro que estoy agradecido».

En el Festival Mundial de Poesía ‘Mihai Eminescu’ participaron cuarenta poetas de treinta países.

Además de Alencart, estuvieron: Erling Kittelsen (Noruega), Dorit Weisman (Israel), Germain Droogenbroodt (Bélgica), Emilio Coco (Italia), Manolis Algizakis (Grecia), Taeko Uemura (Japón), Michael Harlow (Nueva Zelanda), Biljana Milavanovicic Zivak (Serbia), Nicolae Dabija (Moldavia), William Wollak (Estados Unidos), Nikolina Andova Shopova (Macedonia), Pelin Batu (Turquía), Gojko Božovic (Serbia), Jeton Kelmendi (Albania), Gianni Darconza (Italia), Gjoko Zdraveski (Macedonia), Stanka Hrastelj (Slovenia), Tomaso Kemeny (Hungría), Liudmila Mindova (Bulgaria), Ismail Mammad (Azerbayán), Paola Pennecchi (Italia), José Ramón Ripoll (España), Beste Sakalli (Chipre), Ivan Shopov (Macedonia), Athaol Behramoglu (Turquía), Xhemil Bytyçi (Kosovo), Ana Ares (España), Dmytro Tchystiak (Ucraina), Hussein Habasch (Kurdistan), y Anatoly Kudryavitsky (Rusia). Ion Deaconescu, Mihai Firică, Gheorghe Smeoreanu, Crina Popescu, Emilian Mirea, Geo Vasile, Clelia Ifrim Constantin Romulus Preda y Roxana Ilie fueron los poetas rumanos.