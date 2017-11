Acasife visita la zona de los castaños que se verán afectados por la variante Los participantes en la actividad de Acasife junto a uno de los castaños visitados. / Ballesta Los vecinos han iniciado una recogida de firmas para pedir el proyecto de La Salina no modifique el camino de Casafranca M. JESÚS GUTIÉRREZ Salamanca Domingo, 26 noviembre 2017, 12:14

La Asociación de Amigos del Camino de los Arrieros en la Sierra de Francia y Entresierras (Acasife) realizó ayer una nueva ruta senderista, aunque en un principio se había pensado realizar una demostración artesanal, la cual se ha tenido que dejar para el mes de febrero debido a la falta de la materia prima necesaria para la misma.

De esta forma, más de una treintena de personas participaron en un recorrido por Los Santos, que fue diferente a lo organizado inicialmente debido a la lluvia, que aunque no fue intensa si obligó a cambiar los planes.

La salida, como estaba prevista, se llevó a cabo desde el Ayuntamiento, desde donde partieron hasta el parque de granito, puesto que algunos de los participantes no lo conocían, desde allí se desplazaron a la ermita, donde se refugiaron de la lluvia, momento que fue aprovechado para contar la historia del lugar así como las distintas leyendas urbanas o historias que existen sobre la aparición de la talla de la Virgen, en un primer momento negra, así como del resto de imágenes con las que ha contado el municipio de Los Santos hasta contar con la actual. También se explicó porqué a dicha imagen se la conoce como la Virgen del Gozo.

Desde la ermita se desplazaron hasta la iglesia y desde allí a una finca privada para ver un castaño cuyo tronco -hueco y en el que caben hasta siete personas- tiene doce metros de diámetro; posteriormente siguieron la ruta por el bosque de castaños centenarios. El objetivo de ir a este lugar era para ver cómo afectará el proyecto de la variante que la Diputación pretende hacer en el municipio; un proyecto que no convence a los vecinos, los cuales han iniciado una recogida de firmas a través de internet y de forma presencial en papel para pedir «al Ayuntamiento de Los Santos y a la Diputación Provincial de Salamanca, que no se lleve a cabo el actual proyecto de variante de Los Santos, pues supone la modificación total del camino de Casafranca, aumentando innecesariamente su pendiente y produciendo un gran impacto negativo sobre el castañar del Tejar». Como alternativa, los vecinos proponen que «se contemple un paso elevado de la carretera sobre el camino, que respete y no afecte a los castaños del entorno».

Tras ver, in situ, la zona que se vería afectada por el proyecto, los miembros de Acasife y simpatizantes se desplazaron hasta un local del municipio, donde tuvo lugar una comida de confraternidad, con la que se dio por finalizada la actividad.