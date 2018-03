Más de 33.500 pacientes en la lista de espera motivan una nueva marea blanca María Ángeles Salinero, Diego Cuesta y Regina Moreiro. / LAYA La sexta convocatoria de marea blanca en la ciudad reclama soluciones para lo que consideran «un deterioro de la sanidad pública» EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Martes, 20 marzo 2018, 11:28

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca volverá a salir este sábado a la calle con una sexta marea blanca que tiene como objetivo reclamar a la Consejería de Sanidad de Castilla y León que mejora la situación actual del sistema público sanitario, enfocado tanto a los pacientes como a sus profesionales.

Así lo confirmaban ayer sus portavoces durante la presentación de la convocatoria, fijada para el 24 de marzo, aunque son conscientes de que es una fecha complicada al coincidir con el inicio de la Semana Santa, «pero no podemos esperar más para denunciar la situación de la sanidad salmantina», subrayó Regina Moreiro. Una de las decisiones de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) que ha provocado el malestar de esta plataforma ha sido la reestructuración de plantilla orgánica del ComplejoAsistencial de Salamanca, con la que las plazas que quedan vacantes, bien por jubilación o un cambio de denominación, son amortizadas en función de las necesidades de la actividad del hospital. Al respecto de los últimos cambios, la Plataforma denuncia que el hospital de Salamanca ha perdido las plazas que serían para 15 médicos del área quirúrgica de las especialidades que soportan mayor lista de espera para una intervención, que según cifran, serían cerca de 17.000 personas, y que esas plazas han sido ocupadas por otros especialistas de áreas médicas. La reestructuración de la plantilla orgánica del Complejo Asistencial suele ser revisada por Sacyl una o dos veces al año.

Con esta revisión, el hospital ha incrementado dos plazas más, y desde la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública denuncian también que la cifra es bastante inferior que el aumento de otros hospitales de Castilla y León, como León, con 39, o Valladolid, con 63 plazas más.

«Ante las últimas decisiones de Sacyl no podemos quedarnos sentados, porque es una tomadura de pelo para todos los salmantinos, y no se puede dejarlo pasar», añadí otro de los portavoces, Diego Cuesta. Asimismo, dejaron claro que no creen que los puestos que se han creado en el área médica sobre, «lo que denunciamos es que se eliminen plazas de las especialidades quirúrgicas con más lista de espera».

Y esta situación es uno de los motivos por los que piden a los ciudadanos de Salamanca a que salgan a la calle el próximo sábado, 24 de marzo, a las 19:00 horas desde el hospital Virgen de la Vega hasta la sede de la Gerencia de Salud de Salamanca, en la avenida de Mirat, y para la que invitan a la población a que vistan ropa blanca.

La Plataforma salmantina señala que «no podemos esperar más»

Por su parte, otra de las portavoces de la plataforma, María Ángeles Salinero, recordaba otros datos negativos de la sanidad pública de Salamanca que les ha motivado la convocatoria de una nueva manifestación, en concreto, los más de 28.484 pacientes en lista de espera para consulta o prueba diagnóstica, «además de 5.093 pacientes esperando una media de 125 días (4 meses) para una intervención quirúrgica». Asimismo, Salinero denunció que a cada médico de endoscopias de Salamanca le corresponden 4.000 pacientes más que a los de Valladolid, «allí hay 30 médicos de Digestivo frente a los 16 de Salamanca».

En relación a las listas de espera también, puntualizaron que un total de33.477 pacientes sufren algún tipo de demora, y que en lo que va de año, desde Sacyl han destinado 700.000 euros para derivar operaciones a la sanidad privada, «en su camino de privatizar y desmontar la sanidad pública». La plataforma piensa también que pese a que han salido ya en otras ocasiones a la calle, «nada se ha avanzado hacia la solución de las listas de espera y de las privatizaciones encubiertas de la sanidad pública, como el servicio de limpieza, la lavandería o el archivo».

Por otra parte, apuntaron también a la situación de los trabajadores del servicio de cocina, con la implantación de la línea fría del nuevo hospital, «que empeora la calidad de la comida», en palabras de la plataforma. Para Regina Moreiro, no se deben de poner excusas para no apoyar la marea blanca, ya que como ella mismo defiende, «no llevamos ningún tipo de consigna política», porque se consideran una plataforma en defensa de la sanidad pública, «no entramos en guerra con nadie». Esta organización también enumeró otra serie de deficiencias que sufren los pacientes de la sanidad pública salmantinas, que van desde fallos en el sistema informático a un problema de citaciones de los pacientes a sus consultas o pruebas, «que no les llegan».