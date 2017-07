Más de 3.000 afectados de hepatitis C de Salamanca están sin diagnosticar Misa informativa del año pasado en el Día Mundial contra la Hepatitis. / Laya Unos 130 casos ya detectados de los grados F0 y F1 ya pueden recibir los últimos tratamientos del mercado en el hospital EVA CAÑAS Salamanca Viernes, 28 julio 2017, 11:57

El 78% de los afectados de hepatitis C de Salamanca no sabe que tiene esa enfermedad lo que supone más de 3.000 personas que no toma ninguna medida para evitar el contagio porque desconoce que en su organismo está presente ese virus.

Así lo confirman desde la Plataforma de Afectados de Hepatitis C de Salamanca con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Hepatitis, que tiene lugar este viernes, 28 de julio. Después de que se haya conseguido el acceso universal de los tratamientos más innovadores del mercado, el pasado 22 de junio, y que ya entre en vigor su dispensación en el Complejo Asistencial de Salamanca, su precaución es impulsar un programa de cribado para detectar aquellos casos aún sin diagnosticar de determinada población de riesgo. Entre la capital y la provincia se estiman unos 4.000 afectados, con un tasa aproximada del 1,9%, de las que solo están diagnosticadas unas 900 según los últimos datos publicados.

En cuanto a las terapias, en Salamanca se han tratado a 379 personas y deben de recibir terapia unos 130 que tienen ya diagnosticado los grados F0 y F1 y que hasta que no se ha aprobado en el último Consejo Interterritorial de Sanidad de junio, no podían recibir los últimos fármacos del mercado con los que se consigue que el virus desaparezca del organismo a los tres meses de recibir el tratamiento. Hasta ahora, solo eran tratados los F2, F3 y F4, es decir, cuando estaba más avanzada la enfermedad.

Cabe destacar que existían una serie de criterios excepcionales hasta ahora para tratar a los F0 y F1, en concreto, a mujeres jóvenes con deseos de procrear, a pacientes con alta carga viral y con un alto nivel de contagio, en función de su situación laboral o personal, así como en el caso de tratarse de profesionales sanitarios que estuvieran en esa situación de diagnóstico.

En el Complejo Asistencial de Salamanca ya han empezado a tratar a los primeros pacientes de F0 y F1, cumpliéndose así el acceso universal para todos los pacientes que tienen un diagnóstico. Sin embargo, para esta Plataforma hay que dar un paso más y apostar por la detección de los casos que se desconocen, en concreto, con un cribado en personas nacidas en los años donde no se conocía la hepatitis C, y por lo tanto, no se ponían medidas para evitar el contagio.

Durante el día de hoy, de 11:30 a 14:00 horas instalarán una mesa informativa en la Plaza Mayor para insistir en la prevención, la detección y el diagnóstico. Asimismo, tienen previsto registrar una documentación dirigida al director general de Asistencia Sanitaria para pedirle «datos fiables y transparentes sobre la población diagnosticada y tratada de hepatitis C», entre otras cuestiones.