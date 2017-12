«En 2018 el IME seguira creciendo y acercándose aún más a la sociedad» Julio Pindado posa ante una pared adornada con vítores. / Manuel Laya El catedrático de la Usal y director del IME repasa 2017 y presenta las novedades de 2018 RICARDO RÁBADE Salamanca Domingo, 24 diciembre 2017, 11:58

En los últimos años el Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) ha venido prestando apoyo a la sociedad (principalmente empresas y a jóvenes), por lo que al terminar el año 2017, de nuevo consideramos oportuno hacer un balance de los logros y avances conseguidos en este año. Para conocer estos resultados entrevistamos a Julio Pindado, Catedrático de la Universidad de Salamanca y Director del IME.

–¿Qué balance haces de este año?

–Las sensaciones cada vez son mejores, muy positivas. Para mí este año ha sido de consolidación, sobre todo en aquello que hemos destacado años atrás, como por ejemplo el apoyo al sector agroalimentario y a las empresas familiares. Son múltiples los proyectos que estamos realizando para cumplir con nuestra misión de desarrollar las capacidades de las personas y organizaciones empresariales para fortalecer su contribución al desarrollo económico. En consecuencia, seguimos con nuestro fiel compromiso de ser un apoyo cercano a la sociedad, está siempre será nuestra seña de identidad.

–Uno de los últimos logros ha sido el Premio Sociedad Civil, ¿qué significa este premio para ti?

–Es un premio muy especial pues reconoce nuestro afán por ayudar y nos sirve de carta de presentación para seguir conociendo más necesidades y poder apoyar a más personas y empresas. En consecuencia, nuestro logo incorpora la expresión ‘tu apoyo’, como señal de nuestro interés por detectar las necesidades de la sociedad civil y prestar un apoyo efectivo a la misma. Por tanto, el Premio Sociedad Civil reconoce nuestro trabajo en estos años, pero sobre todo nos abre las puertas para seguir trabajando para apoyar cada vez a más personas y empresas.

–Son ya famosas las becas-contrato ofertadas en el IME por empresas, ¿cómo va el proceso de selección este año?

–Como decía antes estamos consolidando todo lo realizado anteriormente, y andaremos en una cifra parecida al año anterior, que fueron un total de 85 becas, en su mayor parte con la finalidad del contrato. En este sentido, llevamos años destacando por introducir talento en las empresas, en estos casos siempre ligados a proyectos de formación. Pero además, seguimos trabajando proyectos de selección de mandos medios y directivos. Hoy día Selección IME se ha convertido en una herramienta que presta ayuda a todo tipo de empresas, independientemente del tamaño, el sector o la localización geográfica.

–Para tener las ideas claras, ¿cuál será la actividad del IME en 2018?

–El IME seguirá desarrollando su actividad en los ámbitos de investigación y transferencia del conocimiento a través de proyectos de apoyo a las empresas, con especial referencia a las empresas familiares. Pero sin duda, en la actividad del IME destacará la selección y formación de personas según las necesidades que nos indiquen el cada vez más grande colectivo de empresas IME. Por ello, una parte esencial del proyecto IME es IME Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca, que seguirá creciendo para ofrecer un mejor servicio a los alumnos y a las empresas implicadas.

–Entonces IME Business School sigue creciendo en número de programas formativos…

–Esa es nuestra idea, para apoyar a las empresas, tenemos que adaptarnos a las necesidades que nos solicitan. Hoy en día, podemos formar a una persona junior o senior en cualquier área de la empresa gracias a nuestras especializaciones, entre las que tenemos: Comercio Exterior, Finanzas, Recursos Humanos, Marketing, Producción, Calidad, Marketing Digital, Contabilidad, Asesoría Fiscal, entre otras. La idea es que salgan personas lo más versátiles posibles, pero siempre siendo especialistas en un campo concreto. Además, todos los alumnos aplican los conocimientos adquiridos en el día a día en su empresa.

–En cuanto a número de alumnos, ¿Cuántos alumnos habrá en 2018?

–El año 2017 se cierra con 137 alumnos, y para el 2018 esperamos estar próximos a los 150 alumnos, aunque no puedo decir una cifra exacta porque estaremos seleccionando y admitiendo candidatos hasta el 12 de enero para los másteres y hasta el 2 de febrero para los programas para no universitarios.

–En este sentido, ¿por qué habéis lanzado programas para no universitarios?

–Porque entendemos que debemos apoyar a todo tipo de empresas y en especial a las más pequeñas o a las que se encuentran en entornos rurales o desarrollan actividades donde es más difícil encontrar profesionales. En este sentido, en bastantes ocasiones las personas que están o estarán al frente de estas empresas no han tenido la oportunidad de realizar estudios universitarios, y por tanto no pueden realizar un máster, pero su empresa y en ocasiones su entorno dependen de la formación que puedan tener estas personas. Por ello, hemos puesto en marcha el Programa Integral de Gestión Empresarial y el Programa Integral de Gestión de Empresas Agroalimentarias con el fin de proporcionar la formación que necesitan las personas no universitarias que deben enfrentarse a la dirección de una empresa.

–¿Qué programas ofrecerá IME Business School a los jóvenes universitarios?

–Para este colectivo tenemos cuatro programas, que son el Máster en Dirección de Empresas (MBA), el MBA en Dirección de Empresas Familiares (MBA DEF), MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias (MBA DEA) y nuestra gran novedad para este año el Global MBA, que será en inglés proporcionado una formación para aquellos que se vayan a desenvolver en entornos globales. Además, el alumno podrá elegir entre cursar el MBA con un enfoque generalista, o especializarse en un área concreta de la empresa.

–¿Cómo elegir entre estos programas?

–Depende del enfoque que el alumno quiera dar a su actividad profesional o de las necesidades de la empresa en cuestión. Por ejemplo, estamos detectando que en muchas empresas hay un problema de conflicto generacional, en este sentido el MBA en Dirección de Empresas Familiares ha supuesto una ayuda eficaz para abordar estas problemáticas. Y además las 9 ediciones anteriores hemos apoyado procesos de sucesión en estas empresas. También hemos contribuido a la profesionalización de muchas empresas familiares. En estos 10 años de andadura hemos difundido las ventajas de la formación y hemos demostrado que es la mejor inversión que puede hacer una familia y sobre todo una familia empresaria.

–También IME Business School ofrece programas Executive ¿por qué?

–La respuesta es sencilla, la gente quiere seguir progresando dentro de las organizaciones que prestan servicios, y qué mejor manera que formándose para ello. Para este año multiplicamos esta formación por dos, ya que saldrá un grupo para el Sector Agroalimentario (Executive Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias) y otro para el resto de empresas (Executive MBA). Estos programas también forman a profesionales con formación técnica que necesitan formación en gestión para hacer frente a retos relacionados con las distintas áreas de las empresas en las que trabajan. Estos programas están dirigidos a un perfil de alumnos con experiencia en diferentes sectores, que necesitan renovarse o adquirir formación para la gestión de la empresa. Además, los másteres se imparten los viernes por la tarde y sábados por la mañana, lo que hace más fácil poderlo compaginar con la vida laboral.

–¿Qué programas especializados ofreceréis en 2018?

–Como desde el IME pretendemos apoyar a la sociedad, los másteres especializados dependerán de la demanda de la sociedad. Sin embargo, sí puedo adelantarte que seguiremos ofreciendo el Máster en Marketing Digital en Salamanca y el Master in Digital Business Management impartido en Madrid, gracias al acuerdo con HAVAS Media Group. Al igual que en el marketing digital, cualquier otra necesidad de las empresas que detectemos la cubriremos, ya sea en un ámbito del conocimiento o sectorial.

–¿Tenéis preferencia por algún sector en especial?

–Sí, de manera natural nos hemos especializado en el sector agroalimentario, pues es una industria muy importante en nuestro entorno y también hay que reconocer que hemos podido apoyar a muchas empresas agroalimentarias, gracias a las ayudas de la Conserjería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, y que lo seguiremos haciendo en el 2018. También supone un paso adelante el acuerdo con Vitartis, importante asociación de la industria alimentaria, en virtud del cuál se realizará en 2018 el Programa para la gestión de equipos en la industria agroalimentaria. También estamos trabajando para ofrecer más programas de este tipo que necesiten las empresas.

–Aparte de la frenética actividad de la Escuela de Negocios ¿qué otros proyectos tiene el IME en marcha?

–Por supuesto, debemos recordar nuestra labor de apoyo a las empresas familiares. La Cátedra de Empresa Familiar, gracias al patrocinio de Banco Santander, sigue realizando actividades, como la III Jornada Empresa Familiar IME, además de realizar apoyos especializados para familias empresarias. También seguimos con el proyecto para el desarrollo del vacuno de carne y apoyamos a la inserción laboral de personas con alguna discapacidad, para desarrollar sus capacidades distintas siendo competitivo en el mercado laboral. En general, desde el IME apoyaremos cualquier proyecto que sea acorde con nuestra misión de potenciar el desarrollo del entorno.

–Sin duda, desde su inicio el IME ha destacado en el campo de empresa familiar ¿Cuáles son las últimas novedades al respecto?

–Durante el 2018 desarrollaremos un proyecto que supone el apoyo individualizado y efectivo en las problemáticas más frecuentes en la empresa familiar. En concreto, ayudaremos a varias empresas a convertir en oportunidad el conflicto generacional, que es inevitable y que está causando muchos problemas, en especial a las empresas pequeñas. Otra problemática en la que apoyaremos a bastantes empresas es en el proceso de sucesión. Ambos aspectos son fundamentales para lograr que las empresas familiares pasen a la siguiente generación, con el consecuente impacto positivo en el desarrollo económico.

–¿Estas actuaciones son también apoyadas por Fundación Pro IME?

–En efecto, la mayoría de los fines fundaciones de Fundación Pro IME están relacionados con las cuestiones que aquí hemos hablado, y que Fundación Pro IME seguirá apoyando tal y como se ha aprobado el 21 de diciembre en el Patronato que presido. También fueron la línea general en una reunión previa celebrada con todos los patronos y donde participaron como invitados importantes empresarios de nuestro entorno. En esta reunión quedo patente el carácter abierto de Fundación Pro IME a cuantas empresas o personas que quieran participar en el proyecto que facilitará que las empresas generen más riqueza compartida por toda la sociedad, por lo que en particular se fomentará la creación de empleo y el consumo, dos pilares básicos para nuestro desarrollo económico.

–Cada vez nos encontramos con más empresas IME ¿qué hay que hacer para ser Empresa IME?

–La condición de Empresa IME se adquiere de manera natural con la participación en alguno de nuestros proyectos mediante los que apoyamos a las empresas. Por ejemplo, si a una empresa le apoyamos en la selección y formación de una persona, es empresa IME. De hecho, esta es la vía más importante por la que las empresas llegan a ser Empresa IME, pero podría ser por cualquier otras de las actividades que desarrollamos en el IME. Cada persona y empresa es un proyecto único, al cual intentamos mimarle y potenciarle para que proporcione una mayor contribución al desarrollo económico. Nos da igual si la empresa es grande o pequeña, si pertenece un sector u otro o si está ubicada cerca de Salamanca o no. Cada empresa que llama a nuestra puerta la recibimos con los brazos abiertos con la intención de poder apoyar en todo lo que esté en nuestra mano. Queremos ser el apoyo de cuantas más empresas mejor con la intención de enseñarles a pescar, que es mucho más eficiente que darles peces.