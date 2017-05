El Tribunal de Cuentas archiva las acusaciones de Ganemos sobre la prórroga de contratos

El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia del Grupo Municipal Ganemos en el Ayuntamiento de Salamanca sobre la gestión referida a los contratos de señalización especial de eventos públicos y la conservación, mantenimientos y nueva señalización horizontal y vertical en las vías públicas del término municipal de Salamanca y de limpieza de centros escolares y otras dependencias municipales.

Asimismo, el documento llevado a los tribunales hacía también referencia al convenio de servicios de colaboración integral en la gestión recaudatoria del Ayuntamiento de Salamanca con el Banco Caja España de Inversores Salamanca y Soria, según informó ayer el Grupo Popular en el Consistorio.

«Es una cuestión ilegal y exigiremos responsabilidades y la comunicación al Tribunal de Cuentas», decía Ganemos, tal y como ha recordó el Grupo Popular en el comunicado. «Miren, sus bases son, caos, amiguismo y despilfarro», argumentó el concejal Gabriel Risco sobre la prórroga de los contratos en el Pleno Municipal celebrado el 30 de diciembre, donde planteaba «la exigencia de todo tipo responsabilidades», recordó el Grupo Popular, que gobierna la institución salmantina.

Por esas «graves acusaciones», el Grupo Municipal Popular ha pedido «responsabilidades» a Ganemos y que rectifique porque el auto del Tribunal de Cuentas «evidencia que estas graves acusaciones son mentira». El Partido Popular añadió que Ganemos «pide y ofrece transparencia mientras que oculta que el informe del Ministerio Fiscal rechaza la existencia de responsabilidad contable o perjuicio de los fondos públicos».

El Auto del Tribunal de Cuentas, según señaló el Grupo Municipal Popular, «pone de manifiesto una vez más la irresponsabilidad política y las falsedades de Ganemos Salamanca».

Réplica

Desde Ganemos, por su parte, explican que «pusieron en conocimiento» del Tribunal de Cuentas algunas actuaciones del Consistorio «pues se trata del órgano supremo para velar por la integridad y la legalidad de las cuentas de todo el sector público y es el que debe fiscalizar este tipo de actuaciones», explican desde Ganemos. No obstante, el citado órgano exige entablar un procedimiento judicial de responsabilidad contable para continuar con el proceso, algo a lo que la agrupación ha renunciado. La agrupación cita el contrato con Aceinsa como ejemplo de un servicio municipal prorrogado «ilegalmente» ya que, afirman, lleva fuera de plazo desde mayo de 2015.

En Ganemos afirman que no pretenden judicializar la gestión económica del Ayuntamiento. Recuerdan que de momento no han presentado esa demanda, motivo por el que el Tribunal ha archivado el asunto. «Está claro que el PP y el Alcalde llevan a cabo una gestión económica y de los contratos que vulnera la legalidad, tal y como ha puesto de manifiesto el Interventor. El PP sólo defiende los intereses privados de determinadas empresas y no el interés general, está empeñado en el amiguismo y en despilfarrar dinero público. Esto da muestras de su incompetencia y de lo oscuro de su gestión», añadió ayer Gabriel Risco.

La agrupación asegura que publicará en su web toda la documentación relacionada con este asunto del Tribunal de Cuentas y exigió al equipo de gobierno del PP que haga lo mismo.