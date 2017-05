En busca de ayuda para las mascotas

La Asociación Somos Su Voz Salamanca lanza un nuevo mensaje en favor de los animales y en busca de apoyos para desarrollar su tarea.

Desde la agrupación recuerdan que no son una protectora y que llevan «muy poco tiempo» en marcha aunque sus integrantes «llevan muchos años luchando contra esto». De hecho obtienen sus ingresos únicamente con los donativos y una pequeña tienda a través de internet.

Somos Su Voz aporta estas explicaciones y reitera que no están «para chupar del bote» como les han llegado a acusar. Explican que son un banco de alimentos para animales y que su intención es tratar de concienciar a la ciudadanía para evitar los abandonos y los maltratos y echar una mano a quien no pueda alimentar a sus mascotas para que no se plantee dejarlas en la calle. E insisten en que reclaman «respeto, tolerancia y educación. Tanto a los dueños de los perros como a los que no tienen. Respeto a los gatitos en sus colonias, respeto para sus cuidadores, respeto en general entre todos y para todos. Y en esto no vamos a ceder».

Esta queja viene motivada porque «Salamanca no es una ciudad tolerante ni respetuosa. A las personas que amamos y respetamos a otras especies se nos insulta hasta llegar a decir que preferimos muertes de niños a animales». También denuncian que los ayuntamientos «no nos dan respuesta» y «no nos escuchan». Y añaden que «en Somos Su Voz hay voluntarios de Cruz Roja, del banco de alimentos, socios de Acnur, de asociaciones culturales... en fin, que el corazón nos da para muchas causas, mientras que esta gente que tanto critica» a través de una pantalla permanece «sentada en el sofá» sin hacer «nada».