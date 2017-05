Los bomberos a jóvenes universitarios cómo prevenir incendios en sus pisos de alquiler

La Sección de Prevención de Incendios de Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca ha promovido una campaña especial de información para el fomento de la prevención de incendios en pisos de estudiantes, dirigida a los inquilinos y propietarios de las viviendas.

Según ha destacado el Consistorio, profesionales de este servicio de emergencias, en colaboración con la Universidad de Salamanca en la difusión, han emitido una serie de consejos para evitar incendios en las casas.

En este caso, los jóvenes estudiantes han sido los destinatarios de la propuesta puesto que, tal y como ha destacado el Ayuntamiento, muchos de ellos se enfrentan por primera vez a la gestión completa de un hogar durante la etapa universitaria.

No sobrecargar los enchufes, apagar los electrodomésticos tras usarlos, apagar el ordenador portátil y no dejarlo en suspensión sobre materiales inflamables como telas o sofás, no descuidar la cocina con la sartén al fuego, no intentar apagar el fuego de aceite con agua y no tapar los conductos ni rejillas de ventilación de gas son algunos de los consejos.

Otras de las recomendaciones pasan por no tocar interruptores ni usar el teléfono móvil o el portero automático si huele a gas, extremar la precaución con braseros o estufas eléctricas sin acercarlos a ropa o elementos combustibles y dejar el teléfono a mano a la hora de dormir para avisar en casos de emergencia.

Por otra parte, el servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca ha recordado a los propietarios "la necesidad de mantener en perfecto estado de uso y mantenimiento la vivienda por su seguridad y la de sus arrendatarios".

En este caso, ha aconsejado que el mantenimiento de las instalaciones de calefacción, gas o electricidad sea realizado siempre por empresas autorizadas. Además, ha recordado que la presencia de un detector de humo avisaría en caso de incendio en la vivienda o en el edificio, y que es "de bajo coste" y la instalación es "muy sencilla".