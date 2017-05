Mañueco insiste en usar el terreno de Defensa como solución al caso Corte Inglés

El nuevo capítulo de la polémica en torno a El Corte Inglés se parece mucho a los anteriores. Por el momento lo único claro es que el centro comercial continúa sin licencia urbanística después de que la justicia la anulase y que ya ha pasado la mitad de los dos años de moratoria que dio la Junta de Castilla y León para solucionar este embrollo.

El alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, entregó ayer al resto de portavoces municipales el documento que serviría de base para intentar alcanzar un acuerdo definitivo. Según fuentes municipales, dicho texto «plantea la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana» y «abre la posibilidad de incorporar nuevas dotaciones públicas al sector».

¿En qué consistiría la modificación? En cambiar «la calificación urbanística del solar vacío situado a lo largo de la calle Víctimas del Terrorismo, propiedad del Ministerio de Defensa, que pasaría de tener un uso residencial a poseer un uso dotacional». Este solar iba a acoger viviendas, pero si se aprueba la modificación del PGOU se emplearía «para levantar edificaciones destinadas a la prestación de servicios públicos, entre los cuales ya se han apuntado edificios públicos destinados a emprendedores vinculados a la investigación y al conocimiento en la Universidad de Salamanca y a alojamientos protegidos para mayores y personas con discapacidad». Desde el Consistorio apuntan a que este documento ha sido elaborado por los técnicos del Patronato Municipal de la Vivienda.

Esta modificación trataría de compensar los casi 21.000 metros cuadrados de más sobre el máximo de edificabilidad ocupados por el centro comercial. El Ayuntamiento apunta que «de obtener el respaldo de la mayoría del Pleno Municipal, esta actuación daría una solución definitiva a El Corte Inglés porque permitirá llevar a cabo una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana incluyendo este nuevo equipamiento».

Dudas

Los portavoces de los grupos municipales de PSOE, Ciudadanos y Ganemos pidieron tiempo para estudiar detalladamente el documento, aunque admiten sus reservas hacia la propuesta municipal.

El portavoz socialista, José Luis Mateos, se muestra muy cauto. Reconoce que están «dispuestos» a estudiar el plan «detalladamente», pero echan de menos más concreción y los correspondientes informes jurídicos, urbanísticos y patrimoniales. «Hay muchos flecos por cerrar y muchas preguntas en el aire, y no puede quedar ni un asomo de duda», asegura, para dar por resuelto el caso de El Corte Inglés.

PSOE y Ganemos avisan de que Defensa podría pedir compensaciones por el uso de su terreno

Para empezar, desde el PSOE se plantean qué sucede con la tercera parte implicada. Parece que nadie ha preguntado por la postura del Ministerio de Defensa, que después de todo es el dueño del suelo sobre el que el Ayuntamiento quiere actuar. «Salamanca pude ganar metros para uso público» con el cambio de uso del suelo «pero hay una cuestión sobre el coste que puede tener para la ciudad». Defensa puede sufrir «una pérdida patrimonial» y «reclamar» por ella. ¿Y alguien tendría que pagarla? «Esperemos no llegar a eso», afirma Mateos.

El portavoz socialista añade que «se cambia el uso pero no la titularidad» del suelo. El Ayuntamiento desearía que en esa franja de suelo se construyesen edificios de investigación y viviendas para mayores «pero no se aclara cómo se articula eso, porque el dueño seguiría siendo el Ministerio. No se ha aclarado lo suficiente qué iría en esos 14.000 metros cuadrados y quién asumiría el coste de cambio de uso». Mateos cree que el Ayuntamiento ya ha hablado con Defensa, sin que por ahora hay trascendido el contenido de esas supuestas conversaciones.

El portavoz de Ganemos en materia de urbanismo, Gabriel Risco, tiene tantas dudas como su homólogo socialista.

Según su grupo municipal, la propuesta del alcalde «parte de un reconocimiento implícito de que ha habido un exceso de edificabilidad patrimonializada por parte del centro comercial» pero en realidad no soluciona nada. En palabras de Risco, la idea consistorial «propone incorporar recursos públicos para resolver un problema que no es más que la consolidación de una edificabilidad privada». Habría «más detrimento y sacrificio público» para resolver un problema «que beneficia a una empresa privada». «Y lo soluciona con más dotaciones públicas procedentes de suelos públicos y sin explicar cómo se pagaría».

Y de nuevo aparece el problema de Defensa, porque después de todo el ministerio de Cospedal es el propietario del terreno. «Quizá no pida nada a cambio», ironiza Risco. «Convendría saber qué piensa Defensa sobre esto, porque por supuesto que podría pedir compensaciones» por esta operación. Desde Ganemos recuerdan que esa franja de suelo de la calle Víctimas del Terrorismo pertenece a un ministerio, que eso lo convierte en terreno «de todos» y que habría que compensar esa cesión.

Medidas legales

Ganemos analizará todos los detalles de la propuesta del Ayuntamiento. «Lo haremos partiendo de las consideraciones que se contienen en el documento presentado de forma conjunta por los tres grupos de la oposición, que seguimos pensando que es la que contiene una propuesta legal y definitiva» para el problema y que consiste, ‘grosso modo’, en compensar a la ciudad por esos 20.000 metros cuadrados de más edificados por El Corte Inglés.

La propuesta conjunta es, para Ganemos, «el punto de partida» adecuado para atajar el problema. El pleno municipal necesita 14 votos para aprobar la idea del Ayuntamiento «y eso es lo que les preocupa, no alcanzar una solución legal y definitiva». Para conseguir esos 14 votos necesitarían que uno de los tres grupos de la oposición respaldase al PP. Por ahora, Ganemos «confía» en que los tres mantengan su postura unitaria.

Si el equipo de Gobierno logra el respaldo del pleno municipal, Ganemos estudiará cada palabra del acuerdo. Si consideran que no cumple las exigencias impuestas por las sentencias judiciales ni reparan el daño causado, «podrían» denunciarlo.

Finalmente, desde Ciudadanos afirmaron que necesitan «estudiar la documentación» detenidamente y que «cualquier beneficio» para la ciudad «será bienvenido, si es real».