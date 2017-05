La ciencia vuelve a los bares

La tercera edición del ‘Pint of Science’, evento que reúne a investigadores y a ciudadanos de a pie en los bares para hablar de ciencia, comienza hoy en un centenar de establecimientos adheridos de un total de 42 ciudades españolas, entre ellas Salamanca, gracias a una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Universidad de Salamanca.

El objetivo de esta iniciativa, que cuenta con 30 expertos en diversos campos, es fomentar la cultura científica desde un enfoque entretenido, relajado e informal. «Para los científicos es muy importante que la ciencia sea entendida y que los ciudadanos muestren interés por ella, porque revierte en mejorar nuestra sociedad en todos los aspectos», destaca David Díaz López, coordinador de 'Pint of Science' en Salamanca.

En la capital del Tormes, las conferencias se desarrollarán en The Holy Cross, Manolita, La Salchichería, Sala Micenas ATV y Paki Pallá entre hoy y el miércoles a las 20:00 horas. Cada día se realizarán una o dos charlas en cada bar, y en los intermedios o al final se realizarán concursos, monólogos de humor científico, representaciones teatrales relacionadas con la investigación científica o música en directo.

Las temáticas son variadas y se conforman bajo los siguientes títulos: ‘Mente Maravillosa’ (Neurociencia, psicología y psiquiatría), ‘Nuestro cuerpo’ (ciencias de la vida), ‘De los átomos a las galaxias’ (física, química, astrofísica, etc.), ‘Planeta Tierra’ (geografía, geología, ciencias de la tierra, ecología, zoología, etc.) y ‘Nuestra sociedad’ (arqueología, historia, filosofía, economía, política, etc.). «El reto para los científicos es contarlo de una manera accesible sin perder el rigor científico, para que todo el mundo participe», destaca Conchi Lillo, también coordinadora en Salamanca.

Internacional

Según ha señalado el coordinador del festival en España, Jorge Bueno, el «ambicioso reto» de esta edición es aumentar el número de asistentes. «El año pasado asistieron un total de 50.000 personas en todo el mundo, más de 9.000 en España -explica-. Este año queremos alcanzar los 20.000 asistentes en nuestro país», proponen.

Tal y como indican los organizadores españoles, ‘Pint of Science 2017’ va camino de duplicar las cifras de 2016: el año pasado participaron 21 ciudades en España, cuando este año serán 42; los bares participantes sobrepasan este año el centenar, mientras que fueron 60 los establecimientos en 2016; y el número de charlas previstas roza la cifra de 400, frente a las 250 del año anterior.

El festival cuenta en España con la colaboración de investigadores de centros como el CSIC, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el Instituto Ramón y Cajal, o miembros de la Sociedad Española de Astronomía, entre otros. Además, ‘Pint of Science’ cuenta con el patrocinio de organizaciones como Nabla Differential Wear, Investigación y Ciencia, Vadillo Asesores y la Sociedad Española de Neurociencia.

Hasta el próximo miércoles, el festival ‘Pint of Science’ se celebrará de forma simultánea en diez países, entre los que se incluye España: Reino Unido, Francia, Italia, Australia, Brasil, Canadá, Alemania, Japón y Tailandia.