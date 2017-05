Una justa lucha contra el abandono

Cualquiera con algo de humanidad recuerda la campaña de ‘Él nunca lo haría’ contra el abandono de animales. Aunque la sociedad española ha evolucionado mucho, aún hay demasiadas ‘personas’ que no han captado el mensaje y que siguen pensando que sus mascotas son cosas que pueden dejar en la calle o a apalear impunemente.

La Asociación Somos Su Voz Salamanca surge hace un mes precisamente para luchar contra males como éstos. Explican que su objetivo es conseguir que la gente «se conciencie» contra el maltrato y el abandono animal. «Que se den cuenta de que una mascota no es un peluche que se puede tirar. Es uno más de la familia y hay que tratarlo como tal. Tienen sus comidas, sus veterinarios, sus horarios. Un animal es un miembro más de una familia», explican.

Integrantes de Somos Su Voz aclaran que no son una protectora como tal, ya que no acogen mascotas abandonadas. Tienen contacto con las ocho que hay en Salamanca, pero no desempeñan la misma función.

Somos Su Voz trabaja precisamente para intentar evitar que haya abandonos y que los animales lleguen a las protectoras. Desempeñan una labor «educativa» entre las familias y los dueños de mascotas y les ayudan en la medida de lo posible para que no se vean obligados a abandonarlas .

Medidas

Así las cosas, organizan charlas sobre la tenencia responsable de mascotas, promueven programas CES(Captura-Esterilización-Suelta) para controlar la población de las colonias de gatos, convocan jornadas de adopción (hace un par de semanas celebraron una en la plaza de la Concordia de la que salieron «muy contentos») y, como gran novedad en Salamanca, funcionan como banco de alimentos para protectoras y particulares.

¿Cómo trabaja éste? Igual que un banco de alimentos al uso. Recogen y almacenan pienso y comida para animales y con ellos ayudan a las protectoras o a los dueños de mascotas que tengan dificultades para alimentarlas. Han detectado que «muchas veces los particulares con perro o gato que no tienen medios los abandonan. Para evitar en parte la saturación de protectoras, les ayudamos de alguna forma e intentamos que no los abandonan. Por desgracia está pasando bastante», explican.

Si una persona o una protectora necesita comida para sus mascotas puede ponerse en contacto con Somos Su Voz. Ellos estudiarán cada caso «y se hará un seguimiento de cada persona» para evitar posibles engaños. «Vamos a ser sinceros. Ayudamos al que realmente lo necesita». Llegado el caso, podrían ayudar incluso con las visitas al veterinario.

Somos Su Voz acepta todo tipo de donativos tanto en especie (piensos, vacunas...) como monetarios (dispone de un perfil en la web de recaudación de fondos para causas sociales ‘teaming.net’). También tienen una tienda virtual en Facebook y tratarán de organizar un mercadillo solidario durante las fiestas de San Juan de Sahagún.

Desde Somos Su Voz quieren hacer un llamamiento a las instituciones y la ciudadanía, porque «es muy triste que una ciudad tan pequeña como Salamanca tenga 8 protectoras llenas y los organismos públicos no hagan nada en absoluto, ni campañas contra el abandono de ningún tipo ni ayudas para nadie. Si tienen un problema llaman enseguida, pero luego no les ayudan», concluyen.