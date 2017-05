Una guía personal a través del móvil

La ONCE organizó ayer una interesante prueba piloto en colaboración con el Museo del Comercio. El grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación han creado una herramienta para facilitar el guiado de las personas invidentes en interiores y ofrecerles toda la información que puedan necesitar para desenvolverse en dichos entornos.

La herramienta en cuestión (llamada ‘beepcon’ por sus creadores) consta de dos partes: una aplicación para el móvil y una serie de balizas con información almacenada. La ONCE instaló ayer ocho de éstas en otras tantas salas del Museo e invitó a los invidentes de Salamanca a participar en esta innovadora experiencia de movilidad.

Funciona así. Según explicó ayer el subdirector de la ONCE en Salamanca, Alejandro Vaquero, cuando una persona entra en la sala y abre la aplicación, ésta detecta la baliza, que a su vez envía información al móvil a través de ‘bluetooth’ (en el caso del Museo del Comercio, con datos sobre las piezas, ubicación de la salida, si hay bancos disponibles, etc.). La persona no tiene más que tocar la pantalla para que el teléfono reproduzca de viva voz toda la información que le ha suministrado el repetidor. Según Vaquero, el objetivo es facilitar «visitas accesibles» y que las personas invidentes o con problemas de vista puedan saber qué hay en los museos.

Origen

La experiencia de ayer fue una prueba piloto que la ONCE repetirá en Valladolid y Burgos. Alejandro Vaquero explica que las balizas (que caben en la palma de la mano) pueden instalarse en cualquier pared de forma permanente y actualizarse. Ilunion (el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación que ha desarrollado el proyecto) presenta cada año una novedad tecnológica con motivo del día de internet, que se conmemora el 17 de mayo.

La visita contó con la colaboración del Museo del Comercio. El grupo de participantes decubrió una exposición del recinto. Cada vez que entraban a una sala, uno de los visitantes abría la aplicación y ésta detectaba la baliza. Segundos después, la voz les explicaba qué había en la sala y dónde estaba la salida para continuar con la visita. Alejandro Vaquero comentó que si cualquier museo deseaba probar o instalar estos pequeños dispositivos para incrementar la accesibilidad de sus instalaciones, podía contactar con la ONCE.

Según dicha organización, el sistema ‘beepcon’ supone «un avance cualitativo en la experiencia viajera de las personas con ceguera o discapacidad visual, pues les facilita de forma sonora determinada información que no está accesible para ellos».