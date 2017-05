La estación de autobuses será objeto de actuación, según el PSOE

Traía noticias recientes el procurador socialista, Juan Luis Cepa, a la rueda de prensa que ofreció su partido para valorar los presupuestos regionales y los generales y de manera más concreta, cómo van a afectar a la comarca de Ciudad Rodrigo.

En primer lugar, Cepa dejó constancia de que en esta ocasión no habrá una enmienda relativa a la remodelación de la estación de autobuses de Ciudad Rodrigo ya que «el consejero de Fomento me ha asegurado que está incluido en un proyecto global dotado con seis millones de euros». Se trata de unos fondos que la Junta de Castilla y León solicitará al Banco Europeo de Inversiones y «esto no quiere decir que la obra vaya a empezar este año pero sí que empieza el proyecto».

Por otra parte, el presupuesto regional incluye «algo» para el paso de peatones de la carretera de Lumbrales, una reivindicación del consistorio y de los vecinos de la zona.

Cepa criticó que «a parte de esto, y la continuidad en las obras de la catedral o el estudio de la carretera de Robleda al límite con la provincia de Cáceres, no hay más». Los socialistas concretaron dos reivindicaciones que llevarán a las enmiendas al presupuesto: ayudas para depuradoras y aguas residuales y en infraestructuras, la actuación en la travesía de El Bodón.

Por su parte, David Serrada, diputado nacional, insistió en que «si los presupuestos de la Junta de Castilla y León no traen nada más, los presupuestos generales del Estado suponen todo menos» pues «ha dejado a la cola a la provincia en inversiones con 100 euros por habitante mientras que Zamora cuenta con 1.000 euros por habitante».

Aseguró que una de las prioridades de su grupo es el Palacio de los Águila y piden que se incremente la inversión para que «haya actividades y no sea el Ayuntamiento el que tenga que ocuparse del mantenimiento y de las actividades».

Otras inversiones concretas que solicitarán los socialistas tienen que ver con la cobertura de banda ancha y telefonía móvil; la mejora en la red de abastecimiento tanto en el agua como en los servicios de depuración; que se cumpla con el patrimonio histórico de los pueblos pequeños que «se está cayendo» y que se establezca un plan de intervención de conjuntos históricos artísticos.

De manera provincial, además de todo lo dicho y lo referido de manera concreta a CiudadRodrigo, los socialistas reclaman un plan integral de empleo dotado con 15 millones de euros; un plan de reindustrialización y fomento de las inversión con 50 millones de euros; y un fondo financiero para municipios de menso de 20.000 habitantes al que piden que se dote con 45 millones de euros.

Por su parte, Juan Tomás Muñoz, alcalde de Ciudad Rodrigo, indicó que esperan verse beneficiados en la convocatoria del 1,5% cultural del gobierno.