Exigen la dimisión de De la Mora por presunto uso de información privilegiada

El concejal de Ciudadanos Fernando Castaño exigió ayer la dimisión de Gabriel De la Mora como integrante de la comisión de investigación del Grupo 7 de la Policía Local por un supuesto uso «de su posición privilegiada como integrante de esa comisión para sus propios fines personales o de partido en procedimientos judiciales abiertos» en los que De la Mora ejercería como abogado. Según Castaño, «todo parece indicar» que De la Mora habría vulnerado «el deber de secreto ante la información reservada. No sólo ha utilizado la información en procesos judiciales de los que es parte, sino que ha llamado a declarar a agentes de la Policía Local para interrogarles sobre los mismos operativos que son objeto de investigación en el seno de esta comisión».

Fernando Castaño critico que el concejal de Ganemos pregunte a agentes en la comisión, después les cite en el juzgado «para interrogarles sobre operativos y cuestiones que eran objeto de información reservada» y que de nuevo vuelva a convocarles en la comisión «sin garantías, sin abogado y con la muy posible seguridad de que lo que puede salir de allí puede ser usado en su contra en un juicio paralelo».

El concejal de Ciudadanos cree que De la Mora «incurre en incompatibilidad de funciones» y se preguntó con qué fuerza moral puede interrogar a policías «sin ninguna garantía y sabiendo que lo que digan podría ser usado en su contra en un procedimiento judicial». Si algún policía se ha extralimitado en sus funciones «que lo pague, pero sin trampas ni juicios paralelos ni pervertir el estado de derecho». De la Mora «siembra dudas sobre el uso que está haciendo de su cargo público».

Con estos argumentos, Castaño cree que su homólogo de Ganemos debe abandonar su puesto como miembros de la comisión de investigación del Grupo 7 de la Policía Local o dejar los casos judiciales en los que podría incurrir en incompatibilidades «Si al señor De la Mora le quedase un ápice de amor no por la Constitución, sino por la profesión de abogado, debería dimitir inmediatamente de su cargo o al menos como miembro de la comisión de investigación».

Fernando Castaño explicó que pide la salida del concejal de Ganemos porque, como concejal, se ve en la «obligación de actuar» y de proteger «a los funcionarios de esta casa». Agradeció el apoyo que le ha prestado su grupo municipal y reconoció que le gustaría contar con el respaldo del resto de formaciones del Ayuntamiento «pero no es algo con lo que a priori vaya a contar».

Consecuencias

El concejal de Ciudadanos explicó que no hay procedimientos administrativos para expulsar a nadie de una comisión. En caso de que De la Mora no abandone su puesto ‘motu proprio’ «que se sepa que ha contaminado el resultado» de la investigación sobre el Grupo 7.

Castaño también reveló que está dispuesto a que le «lluevan las hostias» por su exigencia. «Sé que me voy a poner en el punto de mira», afirmó. Igualmente, reconoció su enfado por los rumores que aseguran que habría mentido en un juicio en el que De la Mora le llamó a declarar. De hecho, le retó a él o a cualquier otro miembro de Ganemos a que «digan concretamente en qué he mentido». La exigencia de dimisión «no tiene nada que ver» con los rumores del juicio «aunque me cabree y me enfade mucho».

En este sentido, Fernando Castaño confesó que consideraba a De la Mora «un amigo», y una persona que «creía en lo que hacía» a pesar de las diferencias políticas. «Pero ha perdido el norte. Es como esos fanáticos religiosos que en su día tuvieron un ideal pero al ver que se han confundido, en vez de tirar hacia atrás de ese ideal siguen adelante con su fanatismo y pierden el sentido de aquello que vinieron a hacer». Castaño lamentó que «el monstruo mediático Gabriel de la Mora» haya acabado por «comerse» a la persona.

Por otra parte, Ganemos Salamanca emitió en la tarde de ayer un comunicado en el que afirma que «las declaraciones del señor Castaño se sustentan en falsedades y no se corresponden con la realidad en ningún sentido». También añade que «tanto el concejal Gabriel de la Mora como el grupo municipal Ganemos Salamanca se reservan el derecho de emprender las acciones legales que estimen oportunas en relación a las citadas declaraciones».