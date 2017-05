«Cada año, la feria va en aumento, y esperamos a unas 3.000 personas»

Con más de 1.600 personas censadas, el municipio de Lumbrales tiene previso que esa cifra se duplique (hasta los 3.000) durante la celebración de la Feria Agroalimentaria, Multisectorial y Transfronteriza que tendrá lugar el próximo lunes, 15 de mayo, coincidiendo con la celebración de San Isidro.

El alcalde de esta localidad, Pedro Sánchez, es consciente de que no se alcanzarán los 5.000 de la última edición porque en esa ocasión fue en domingo. «Siempre va en aumento, tanto en expositores como de público, aunque depende mucho del día de la semana en el que se celebre», apunta. De esta iniciativa destaca los beneficios que tiene para Lumbrales, ya que los visitantes, además de ver la feria, también consumen en los bares o restaurantes del municipio.

Algunos de los agricultores y ganaderos que participan en la feria son de la localidad, ya que estas son las principales actividades económicas. «De Lumbrales están presentes un número considerable de ganaderos, a los que hay que sumar la participación altruista de personas del pueblo en la organización». Pedro Sánchez es consciente que para los agricultores no está siendo un buen años debido a la falta de lluvia y por consiguiente escasez en la cosecha. En este sentido, conoce de primera mano que en algunas fincas no van a poner en marcha las cosechadoras porque no es rentable el gasto:«Y eso que en principio había muy buenas expectativas, pero al no llover desde enero o principios de febrero, la sequía no permite tener cosecha». El alcalde de Lumbrales reconoce que este sector es uno de los que más ayudas necesita, «porque dependen del tiempo y eso no se puede controlar».

Apoyo al campo

Desde su papel como regidor del municipio siempre apoyará a los agricultores en lo que necesiten, y volviendo a épocas pasadas lanza el consejo de que hay que guardar de los años con más abundancia, «para otros que menos, pero hoy en día no se lleva».

Los ganaderos también forman parte de la actividad económica de esta localidad, de hecho, como asegura, Sánchez tiene mayor peso en número que los agricultores. En especial, están volcados en la explotación de vacuno, limusín, charolés y los que tienen cruzado, entre otras de menor número.

En esta ocasión, se celebra la XXII edición de la denominación actual de la feria, Agroalimentaria, Multisectorial y Transfronteriza, pero su tradición se remonta al menos un par de siglos atrás, aunque lamenta el alcalde que no cuenten con documentos que lo acrediten.

A sus 78 años, Pedro Sánchez ya recuerda que la tradición de una feria de ganado el último domingo de cada mes venía de lejos. «Antes la feria de San Isidro duraba tres días, y ahora solo uno, y después, en San Pedro, se celebraba otro encuentro de dos días», evoca.

Por otra parte, a los que acuden a la feria el próximo lunes, el alcalde les invita a conocer otros rincones del municipio, como por ejemplo, sus dos museos, un castro de las Merchanas de los betones o la parroquia. «La comarca de Abadengo y Las Arribes también es interesante, entre otros parajes de la zona», apunta.

Y de forma paralela a la feria, que cuenta con 45 expositores y la participación unos 50 ganaderos, el municipio también ha programado dos partidos de pelota en el frontón municipal el día de San Isidro, a las 18:00 horas, y el inicio del I Certamen de Teatro de Lumbrales, con la puesta en escena de Don Juan Tenorio, al precio de tres euros, pero con la posibilidad de adquirir un bono a ocho euros para cinco sesiones.