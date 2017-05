Salamanca, 10 puntos por debajo de la media nacional en cobertura 4G

Hay personas que ya no recuerdan lo que era vivir sin internet en el móvil. Aunque suene a cuento de viejas, hace apenas 15 años la idea de poder entrar en la red de redes a través de la pantalla de un móvil era inimaginable.

Pues bien, hay miles de salmantinos que aún permanecen en ese limbo tecnológico y sin visos de salir de él. Según un informe de la empresa ‘kelisto.es’, Salamanca es una de las provincias españolas con peor cobertura de tecnología 4G. Ésta es la que nos permite acceder a internet de alta velocidad a través del móvil, pero no todos los salmantinos pueden hacerlo aunque tengan en su poder el mejor teléfono del mercado, simplemente porque viven en zonas de sombra y son cobertura 4G.

Los datos 19 Puesto que ocupa Castilla y León en la clasificación nacional por Comunidades Autómas,incluyendo también a las ciudades de Ceuta y Melilla. De hecho, esta última es la única región (o ciudad en este caso) que llega al 100% de cobertura. 79,9% De la población de la comunidad tiene acceso a la cobertura 4G. La media nacional roza el 86% y la europea es del 84,4%. Castilla y León es la única región española que no supera dicha media. 25,4% De diferencia entre la cobertura 4G de Valladolid (91%) y Zamora (65,6%), los dos porcentajes extremos de la región. 20 Puesto que ocupa España en cobertura 4G entre los 28 países de la Unión Europea (incluyendo aún al Reino Unido). Dinamarca y Suecia ya han alzando el 100% de cobertura y lideran la clasificación europea. En el otro extremo se ubican Croacia (66,7%) y Bugaria (65,7%)

Según ‘kelisto.es’, Salamanca tiene un 75,6% de cobertura 4G, por debajo de la media regional (79,9%), europea (84,4%) y nacional (85,9%). De hecho, ese porcentaje la sitúa como la quinta provincia nacional con peor cobertura, sólo por detrás de Soria (68,3%), Zamora (65,6%), Cuenca (62,2%) y Teruel (61,1%).

Motivos

¿A qué se debe? Según explica el presidente de la Asociación de Empresas y Técnicos Instaladores de Telecomunicaciones de Salamanca (Asatel), Antonio Mateos, nuestra provincia tiene dos problemas importantes. El primero es la «atomización de la población» y el segundo, la vecindad con Portugal.

No es ningún secreto que en Salamanca hay decenas de municipios con poca población, dispersos y alejados de núcleos importantes. Su situación geográfica y humana les condena a no disfrutar de todas las posibilidades de la tecnología, simplemente porque a las empresas privadas no les salen las cuentas. Las compañías de telecomunicaciones deberían instalar varios microrrepetidores que les facilitasen la señal y económicamente podría no compensarles invertir para llegar a unos pocos cientos de clientes.

De hecho, el estudio habla de población y no de territorio. Ese 24,4% de salmantinos sin acceso al 4G viven «en el 70% del territorio de la provincia». El 30% de Salamanca que sí puede usar el 4G incluye a la capital, el alfoz y las cabeceras de comarca.

La dispersión de la población y la vecindad con Portugal, claves para explicar un porcentaje tan bajo

El segundo gran problema de Salamanca respecto al 4G es la frontera portuguesa. Según explica Antonio Mateos, «cualquier medio de difusión» que opere en Salamanca tiene ciertas restricciones impuestas por tratados internacionales. Según dichos acuerdos, los países vecinos deben restringir la potencia de sus emisiones en sus fronteras, para no interferir con las emisiones de los países vecinos. La consecuencia práctica es que todo el oeste de Salamanca (la famosa raya con Portugal) nunca podrá llegar a los mismo niveles de potencia que el resto de la provincia «para no entrar en Portugal. Supongo que allí la situación será igual, pero eso agrava aún más la situación» de la zona.

El presidente de Asatel aclara que en Andalucía (por la vecindad con Marruecos) y en el área pirenaica (por la proximidad con Francia) sucede lo mismo.

En este caso, sin embargo, ni siquiera puede aplicarse el refrán del consuelo de tontos, porque tanto el sur de Andalucía como el norte del País Vasco y Cataluña están mucho más poblados que el oeste de Salamanca y allí «podría interesar» instalar repetidores de menor potencia «porque es más fácil rentabilizarlos en zonas más pobladas».

Remedios

Los habitantes de ese 70% de la provincia tiene la posibilidad de optar por la cobertura vía satélite para acceder a internet 3G. A través del satélite se garantiza el 100% de la cobertura del territorio, aunque «no es la misma que podemos tener en Salamanca». Según Antonio Mateos, «hablamos de cobertura local fija, con pequeños núcleos inalámbricos de viviendas o negocio».

Otro dolor de cabeza habitual para los habitantes de gran parte de la provincia es la cobertura de televisión. En algunas comarcas, la TDT y sus supuestas maravillas son una leyenda. Desde Asatel explican que las televisiones públicas deben llegar al 98% de la población y las privadas al 96%. Ese 2% de margen implica que unas 7.000 personas en la provincias podrían no tener televisión, la inmensa mayoría de ellas repartidas por pequeños municipios. «Aunque los políticos digan que no, los números cantan», afirma Mateos. «Con un compromiso político quizá se podría solventar, pero empresarialmente quizá podría no interesar», explica.

En Asatel creen que las administraciones públicas también podrían tomar cartas en el asunto para ayudar en la cuestión de la cobertura 4G y del futuro 5G, que debería llegar en 2020. «Entendemos que la cobertura en Salamanca y en Castilla y León será más una tendencia política.Si quieren, se podría hacer, pero empresarialmente, entiendo que para los operadores no sea rentable hacer inversión sin retorno activo a medio o corto plazo».

Además de Salamanca, entre las 10 provincias españolas con menos cobertura 4G hay otras 5 de Castilla y León. A las ya citadas Soria y Zamora se unen Segovia (75,9%), Palencia (77,8%) y Burgos (81,4%). La única que supera el 90% es Valladolid (91%, exactamente).