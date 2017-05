La familia del toro despide al ganadero Juan Andrés Garzón Durán

Familiares y amigos del ganadero Juan Andrés Garzón Durán, entre ellos su cuñado Santiago Martín ‘El Viti’, despidieron ayer sus restos mortales durante una ceremonia celebrada en la iglesia de Vitigudino (Salamanca), antes de ser inhumados en el cementerio del municipio de Pozos de Hinojo.

Numerosas personas aarrotaron la iglesia de San Nicolás de Bari para dar el último adiós a Garzón, fallecido el lunes en Vitigudino a los cien años y casi veinticinco desde que vendiera la ganadería, en 1993, al diestro José María Manzanares.

«Mi valoración hacia él como persona no tiene límites», ha declarado a Efe ‘El Viti’, cuñado del ganadero fallecido y de quien recibió los principales apoyos durante su etapa como novillero con y sin caballos.

Ha sido «un día sereno pero siempre con el pensamiento puesto en una persona que ya no está y que siempre se encontraba llena de ilusiones», ha añadido ‘El Viti’.

Al acto religioso asistieron el diputado provincial, Jesús María Ortiz Fernández, delegado de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, y el alcalde de la localidad, Germán Vicente, entre otros representantes institucionales.

Poco antes de la una del mediodía, el cuerpo del ganadero partió en hombros de sus familiares en medio de una gran conmoción y entre muestras de afecto por parte de todos los presentes.

«Siempre recordaré el gran esfuerzo económico que hizo para que pudiera torear en Vistalegre abonando unas 25.000 pesetas que no teníamos. Es un hecho que no se puede medir y con eso consiguió que yo me esforzara sin medida para poder corresponderle», recordó ‘El Viti’.

Estas palabras pronunciadas por el torero hacen referencia a una de las faenas recordadas por el diestro, que se estrenó en esa misma plaza como novillero a finales de los años cincuenta.

Tras acabar la misa, el cuerpo de Juan Andrés Garzón fue trasladado al municipio de Pozos de Hinojo, muy cercano a Vitigudino, donde se encuentra la antigua casa ganadera, según era su voluntad.

«La dimensión como persona y como ganadero de Juan Andrés en vida no se podrán medir jamás», ha aclarado ‘El Viti’ en su último adiós al que fue su cuñado y amigo.

Juan Andrés Garzón resultó decisivo a la hora de animar a ‘El Viti’ en momentos de baja intensidad, donde pensó incluso no continuar después de varios fracasos antes de tomar la alternativa.

Un año antes de fallecer su padre, en octubre de 1977, Juan Andrés Garzón se hizo cargo de la ganadería, que la aumentó con reses del hierro de ‘El Viti’, de origen Lisardo Sánchez, en sucesivas ocasiones mediante la incorporación de varios lotes en 1978, 1980, 1982, 1984 y 1985, según consta en el libro de ganaderías de la Unión de Criadores de Toros de Lidia.

De esta época, datan algunos de los mejores toros lidiados y que propiciaron, a comienzos de los años ochenta, la exitosa reaparición de Antonio Chenel ‘Antoñete’ casi dos décadas después de su triunfal faena en Madrid a ‘Atrevido’, el ensabanao de Osborne.

En el año 1993, Juan Andrés Garzón vendió todo el hierro al diestro alicantino José María Manzanares que mantuvo la procedencia (Atanasio Fernández-Lisardo Sánchez), hierro, señal y divisa, aunque el ganado los trasladó hasta una finca en la provincia de Cáceres, en Extremadura.