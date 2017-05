«Salamanca debería liderar la puesta en marcha de una red de ciudades españolas y portuguesas de la cultura»

Han pasado ya 15 años desde la añorada Capitalidad Cultural Europea. Enrique Cabero fue el coordinador general del consorcio Salamanca 2002 y uno de los grandes ‘culpables’ de que aquel año sea un agradable recuerdo.

–¿Cómo recuerda el 2002?

–Lo recuerdo en primer lugar con gran cariño. Fue una experiencia entrañable y es como si no hubiera pasado el tiempo. Recuerdo el trabajo en equipo con Alberto Martín Expósito, con el que tengo la suerte de volver a trabajar en el rectorado, y el gran equipo de personas que se generó y el interés institucional y ciudadano. Recuerdo con mucho cariño esa participación de la ciudadanía en los actos de la Capitalidad.

–Salamanca 2002 fue un éxito de participación y de progreso cultural. ¿Esperaban algo así?

–Cuando el pleno del consorcio nos designó tanto a Alberto Martín Expósito como a mí lo que esperábamos era poder trabajar, como luego fue así, en un proyecto que fuera especialmente útil para Salamanca, para consolidar el rótulo de Salamanca como ciudad de cultura, abrir nuevas dimensiones en la actividad cultural de la ciudad, nuevos edificios, ciclos, formas de gestión de la cultura… sucedíamos a Juan Antonio Pérez Millán, una persona muy querida para mí, y en aquel momento asumíamos la coordinación del consorcio y nuestra meta era que Salamanca resultara fortalecida por una designación que es muy difícil de conseguir. No es nada fácil serlo. Muchas ciudades llevan años intentándolo.

–¿Qué queda de aquello, de aquel 2002, 15 años más tarde?

–Creo que han quedado muchas cosas. El logotipo se sigue usando y es la marca reconocible de la actividad cultural municipal de la ciudad. También han quedado las infraestructuras culturales. Salamanca tenía un déficit muy importante de infraestructuras culturales. Habíamos tocado techo en algún tipo de programación, como en artes escénicas o música, por falta de espacio. Ahí la Universidad hizo esfuerzo muy grande con el teatro Juan del Enzina y con ‘Las noches del Fonseca’, con esos escenarios magníficos, aunque debíamos aprovechar el verano.

Con las nuevas infraestructuras se abrieron nuevas posibilidades, que se vieron reflejadas en 2005, en Plaza Mayor de Europa, que se ha visto también reconocida con el Fácyl y que de alguna manera está en el origen de otros acontecimientos. El propio VIII Centenario también gana fuerza por los buenos resultados de la Capitalidad Europea de la Cultura. Y se sigue recordando. Con la exposición de Barceló enseguida se ha buscado paralelismo con la Rodin, que inauguró la Capitalidad.

–Y está el turismo...

–Otra de la aportaciones fue la conversión de Salamanca en destino turístico. Se abrieron 22 nuevos hoteles y creció el número de restaurantes. Salamanca tuvo un plan de excelencia turística que se gestionó junto al Ayuntamiento y las autoridades turísticas. Hubo una promoción muy importante para públicos que no la veían así, sobre todo un turismo de familia, de edades comprendidas entre las personas jóvenes y las muy mayores que sí conocían más la ciudad. Hubo una transformación muy importante.

–¿Se ha mantenido el nivel?

– Lo primero, no es fácil. 2002 fue un festival muy especial, con gran implicación en la financiación pública y privada y creo que hubo una cambio muy importante desde 2004. En 2003 se creó la fundación Salamanca Ciudad de Cultura que sustituyó al consorcio a lo largo de 2003. Se hizo una buena sucesión porque el consorcio no desapareció automáticamente. Hubo un cambio de rumbo en la programación y me parece que Salamanca debe seguir creciendo en materia de programación cultural, debe ser ambiciosa y el VIII Centenario puede ser una buena excusa para retomar más producción propia y seguir creciendo en cultura. No hemos tocado techo, ni mucho menos. El 2002 demostró que Salamanca, desde el punto de vista de la producción cultural, puede dar mucho de sí y puede ser un punto de referencia clave. Hay que seguir trabajando en esa línea.

–¿Cómo se puede seguir creciendo en materia cultural?

–Me parece que hay que intentar generar más capacidad de cofinanciación con otras administraciones públicas, creando también nuevas redes de coproducción con otros ayuntamientos y administraciones y captando patrocinios. Esas son líneas y objetivos que deben abordarse como ciudad, con apoyo de la Universidad. Funcionó en 2002 y debemos seguir cultivándolos. Tras el 2002, Salamanca se dotó de un modelo de gestión cultural que no tenía y que da buenos resultados, pero no basta con lo que tenemos. Hay que intentar recuperar ciclos y festivales y conseguir un modelo que he defendido muchas veces, que es crear el Campus de las Artes de Salamanca. Debe combinar la iniciativa institucional con la creatividad de la ciudad. Salamanca tiene la única facultad de Bellas Artes de la región, tiene el único conservatorio superior de música de Castilla y León, que hay que reivindicar porque es una joya no lo bastante conocida ni valorada, está la academia de música antigua de Usal, la Filmoteca, la facultad de Filología, Historia del Arte, la escuela de artes de Castilla y León, San Eloy… Son un ejemplo de que hay muchas personas jóvenes y maduras que desde diversas perspectivas artísticas trabajan, se forman y producen en Salamanca. Combinar esas líneas de trabajo con una mayor colaboración entre instituciones, mecenazgo y una potenciación sería el salto siguiente que hay que dar en materia cultural, siguiendo las líneas centrales de 2002.

–En 2002 se celebró la Capitalidad Cultural. En 2005 el 250 aniversario de la Plaza Mayor. Después vino el Fàcyl y el año que viene el próximo gran evento, el VIII Centenario de la Universidad. ¿Ve algún paralelismo con el 2002?

–Son acontecimientos muy distintos. Tienen en común algo que la Capitalidad logró y es demostrar que en Salamanca, cuando suma proyectos de ciudad y éstos son consensuados y se marcan objetivos conjuntos, se consiguen buenos resultados. En 2002 se perdió ese miedo. Se demostró que éramos capaces. Y dio rienda suelta a nuevos proyectos y posibilidades de funcionamiento como ciudad, potenciando mucho esa unión única entre ciudad y universidad. El 2018 abre nuevas posibilidades. Son acontecimientos diferentes pero tienen cosas en común. Salamanca debe generar proyectos de desarrollo usando en este caso la cultura y la Universidad, consensuados y en los que tengamos claros los objetivos. Cuando se consigue, la ciudadanía es especialmente participativa. La herencia de 2002 es muy positiva.

–¿Cree que Salamanca también participará en el 2018?

–Estoy convencido de que 2018 será una gran ocasión para que la ciudad se implique mucho más con la Universidad y la conozca mucho mejor. Debe ser un objetivo claro del 2018 y será así. Salamanca debe seguir creciendo culturalmente. Se hace, pero debe potenciarse aún más. En España debería haber redes culturales municipales de ciudades que hayan sido capital cultural, como sucede con las que son Patrimonio de la Humanidad. Debería generarse una red de ciudades españolas y portuguesas de la cultura para coproducir, porque los recursos son limitados, y así conseguir mejores resultados y patrocinios privados. Ya no es sólo una colaboración con una ciudad, sino con varias, muy destacadas, de la península ibérica. Si se logra una red de coproducción cultural, se podrían conseguir más patrocinios. Es una línea que debería liderar Salamanca, el poner en marcha una red de ciudades españolas y portuguesas de la cultura.

–¿De quién dependería su puesta en marcha?

–Creo que sobre todo de los ayuntamientos. Lo demás vendría después. Son ciudades con mucho peso. Hablamos de Lisboa, Madrid, Oporto, Salamanca, Santiago y San Sebastián. Son ciudades con gran conocimiento internacional

– Si se lo hubieran propuesto, ¿habría encabezado el 2018?

– Eso es ciencia ficción. Estoy con una nueva responsabilidad, transversal, en el vicerrectorado de Promoción y Coordinación y estoy colaborando lo más posible con el vicerrector del VIII Centenario. Ha habido personal muy destacado desde el comienzo. Con algunas de esas personas tengo una relación casi familiar, como Julio Cordero o Carlos Palomeque. Siempre he estado muy cerca y lo he seguido muy de cerca porque creo que es muy importante. Y como universitario también. El rector quiso que estuviera en la comisión asesora y he estado desde el principio. Nunca me lo he planteado porque ha habido siempre personas muy solventes y el vicerrector Mariano Esteban está haciendo un magnífico gran trabajo y he colaborado todo lo que puedo con él.

–En noviembre hay elecciones a rector. ¿Se ve participando en el VIII Centenario si se lo plantean?

–No lo sé. No he planteado nada. En noviembre hay elecciones, tiene que haberlas, así es el calendario. Quizá no es el mejor momento con el acontecimiento en marcha ya. La exposición de Barceló ha sido el prólogo y el inicio del curso es el del VIII Centenario. Lo que haré siempre, esté donde esté, es todo lo posible para que la Universidad y Salamanca obtengan las metas que se marquen. Soy muy institucional y muy salmantino. Siempre lo he hecho así y lo seguiré haciendo, esté donde esté. A veces no es necesario tener cargo. Mi opinión siempre ha estado cuando se me ha requerido y mi afán es colaborar en todo lo que pueda con mi universidad y mi ciudad. Es mi vida. No me planteo ningún puesto más allá de la responsabilidad para la que he sido nombrado.

–¿En qué consistiría ese Campus de la Artes que mencionaba?

–Trataría de promocionar y generar actividades conjuntamente aprovechando la riqueza creativa de la ciudad. No es fácil. Conozco pocos casos de ciudades en Europa de este tamaño con tantos centros donde estén formando artistas o estudiosos del arte, en muchas disciplinas. Es una de las grandes ciudades de la literatura, del arte… creo que es la ciudad ideal para generar un ámbito que pueda unir producción cultural y formación y estudio culturales. Lo tenemos todo a nuestro favor. Es verdad que los centros dependen de varias administraciones. Lo suyo sería hacer una gran coordinación para relanzar estas enseñanzas y que Salamanca se beneficie aún más culturalmente de tener a tantas personas jóvenes y consagradas, que vienen de distinto lugares del mundo, atraídos por este campus artístico. Es una suerte. Debemos valorarlo y relanzarlo más. Es uno de mis sueños, poder disfrutar del arte incluso en la calle.

-¿Cómo se haría realidad ese sueño?

–Mi sueño sería que las administraciones trabajasen conjuntamente para promocionar esa imagen de ciudad de cultura y de creación cultural. Las grandes ciudades culturales atraen gente para crear y compartir experiencias y eso a lo largo de la historia ha dado resultados maravillosos. Salamanca siempre ha concitado ese interés. Es una suerte. Eso hay que potenciarlo y aprovecharlo para la ciudad. No es habitual. Salamanca no es una ciudad normal, es excepcional desde punto de vista universitario, cultural y educativo en general. Esta conexión entre universidad y ciudad y este atractivo cultural es poco habitual en el mundo y hay que ponerlo en valor

Creo que debería ser una iniciativa que podría aprovechar el VII Centenario con una colaboración intensa entre Universidad y Ayuntamiento para implicar también a la Junta, de la que dependen algunas de esas enseñanzas artísticas. Las administraciones deben trabajar juntas.