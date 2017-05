El personal del transporte sanitario no descarta un paro de 24 horas

Los trabajadores del transporte sanitario de Salamanca, cuya plantilla está formada por 226 personas, han realizado el primero de los paros convocados con el objetivo de solicitar tanto mejoras salariales como sociales.

Sobre las doce y cuarto del mediodía cortaron ambos sentidos del paseo de San Vicente, a la altura del Hospital Virgen de la Vega. Como recuerda el delegado de UGT, José María García Herrero, han decidido salir a la calle para reclamar el poder adquisitivo que han perdido desde que en el año 2013 les congelaran el salario. «Ese año, la Junta de Castilla y León recortó a la empresa un 5%, y a cambio de mantener los puestos de trabajo, nuestra pérdida del poder adquisitivo desde entonces ha sido de hasta un 21%».

Por otro lado, denuncian que con respecto a otras Comunidades Autónomas, el personal del transporte sanitario en Castilla y León gana hasta 800 euros menos al mes que zonas como Euskadi, Cataluña o la Comunidad de Madrid.

El delegado de UGT denuncia también la falta de personal en Salamanca, ya que confirma según el concierto de la Junta, en la provincia tiene que haber cerca de 290 trabajadores, «y tenemos ahora mismo un déficit de 70». Asimismo, considera que las nuevas contrataciones no son suficientes y se están haciendo «en precario», subraya García Herrero, «porque esos trabajadores están cobrando un 60% del salario que cobramos una persona que lleva más años».

Los trabajadores tampoco están de acuerdo con los servicios mínimos fijados ante este paro de dos horas, del 100% para la Emergencia y cerca del 90% para el servicio de programación, es decir, aquellas ambulancias que se encargan de transportar a los pacientes de rehabilitación, diálisis o consultas.

Desde UGT tienen previsto celebrar un nuevo paro ante el Hospital Virgen de la Vega el próximo 12 de mayo y si la empresa no se sienta a negociar con ellos, José María García Herrero no descarta llegar a un paro general de 24 horas. «Si dicen que la crisis económica se ha revertido, entendemos que debemos recuperar lo que hemos perdido estos últimos años», matiza. La última vez que pudieron negociar un convenio fue en 2007, y tras una serie de prórrogas, según señala este delegado sindical, «la empresa no tiene intención de sentarse y negociar porque alega que es la Junta la que no corresponde en la parte económica, y ellos no pueden hacerlo». De hecho, este trabajador lamenta que la empresa piense que en lo económico no hay que negociar, «y nosotros creemos que sí, que es igual de importante que la parte social». Como personal de la empresa se han visto obligados a reclamar una mejora de las condiciones laborales y apuntan a la Junta como corresponsables de su situación, «porque se jactan de la buena calidad del servicio pero es gracias a los trabajadores, que son los que ponemos nuestro granito de arena para que sea así».