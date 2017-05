Los pacientes de lupus reclaman atención

Hay una enfermedad que puede manifestarse de forma aguda o grave, que quizá se presente como una molestia temporal o tal vez en forma de mal pasajero. Puede generar dolores de cabeza, musculares o articulares; fiebre; pérdida de cabello; manchas en la piel o cansancio generalizado. Es crónica, la padecen sobre todo mujeres y las estadísticas dicen que en Salamanca hay unas 150 personas que la sufren pero aún no lo saben. Se trata del lupus y el próximo día 10 se conmemora su Día Mundial.

En nuestra ciudad existe la Asociación Salmantina de Lupus (Asalu), integrada por unos 100 socios y que para este año se ha marcado como objetivo divulgar la existencia de esta enfermedad entre los menores. Su presidenta, Marce González, y su secretaria, Carmen Blanco, explican que quieren «darse a conocer», para lo que van celebrar una jornada informativa en el colegio Salesiano de María Auxiliadora. Desean que los chavales conozcan esta enfermedad, que sepan que cualquiera puede padecerla y que no es contagiosa.

Porque ese es otro de los problemas habituales con el lupus. La mayoría de la sociedad no la conoce ni hace nada por conocerla, por lo que cuando se diagnostica todo son dudas y preguntas. En Asalu explican que es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo genera anticuerpos que atacan al propio organismo. Suele manifestarse entre los 20 y los 45 años, no tiene cura, el 90% de los pacientes son mujeres y no se conoce la causa que la origina, aunque algunas investigaciones apuntan a componentes hereditarios, hormonales y medicamentosos. Finalmente, aclaran que hay dos tipos de lupus: el discoide, que sólo afecta a la piel, y el sistémico, que puede atacar a cualquier órgano.

En la asociación salmantina de lupus apuntan al importante papel del estrés como desencadenante. («Muchos brotes se suelen dar después de un periodo muy grande de estrés», explican) y señalan al sol como «peor enemigo» de los pacientes de lupus, que necesitan protección solar «extrema» y llevar la piel a cubierto. El sol «puede producir manchas y dañar a todo el cuerpo».

Y aquí surge una de las reivindicaciones de Asalu: les gustaría que la administración considerase a los fotoprotectores como medicamentos y no como cosméticos, como sucede en la actualidad. Los pacientes de lupus necesitan «una protección total, de farmacia» y hay comunidades autónomas que ya la reconocen como medicamento y sufragan parte de su coste. «Ahora mismo es nuestra principal reivindicación», comentan, e insisten en que seguirán reclamándolo a la Junta. Por ahora cuentan con el apoyo de la concejala de Salud (y médico), María José Fresnadillo.

Otra de sus peticiones es que los diagnósticos de lupus «sean precoces» y se eviten «peregrinajes» a los pacientes entre distintas unidades médicas. Esta reivindicación va por mejor camino, ya que se está creando un sistema conjunto de trabajo entre Reumatología y Dermatología para atender mejor a los pacientes de lupus.

¿Y cómo es la vida cotidiana con esa enfermedad? «No hay dos días iguales», aclaran. «Hay que aprender a vivir con ello, pero se puede hacer una vida normal», teniendo en cuenta, eso sí, la medicación, las medidas de precaución y que en algún momento se pueden sufrir brotes.