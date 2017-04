«Hay muchas actividades para poder pasar el día completo en la Feria del Queso de Hinojosa»

Comenzaron a organizar la cita a finales del año pasado y apuran los días previos para ultimar los detalles de lo que será la XIV Feria Internacional del Queso que los días 6 y 7 de mayo se celebrará en Hinojosa de Duero.

«Cada año nos lleva más tiempo la organización porque siempre queremos superarnos», comenta el alcalde de la localidad, José Francisco Bautista. «Intentamos siempre que haya novedades y que sea para bien» y de hecho, por el certamen han pasado personalidades como Vicente del Bosque o Jorge DAlesandro que «son personas que, al final, contribuye al prestigio de la feria».

Esta año será la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, la encargada de inaugurar el próximo sábado día seis la feria y Bautista entiende que «por fin la Junta da ese respaldo que a veces hemos notado la ausencia». Pero no solo significa un apoyo a la propia cita sino que también su presencia «es conveniente para que conozca la situación de comarcas como la de Vitigudino y Ciudad Rodrigo que, al fin y al cabo, tienen los mismos problemas de situación de carreteras, de ganadería, de sequía; que vea lo que hay y cómo estamos», comenta.

En lo que a la feria propiamente dicha se refiere, Bautista indica que «me llama la atención que siempre hay unos expositores fijos que llevan desde la primera feria y otros que cambian a pesar de que les ha ido bien, no sé los motivos». Esta circunstancia, «a nosotros nos viene bien porque la novedad siempre es la novedad y desgraciadamente, tenemos que decir a mucha gente que no, no tenemos más sitio y el espacio y los recursos son los que son». La feria contará con unos 80 expositores en los que el queso será el elemento principal pero en la que también se permite la venta de aceite, vino y miel.

Sin espacio

El alcalde insiste en que «no tenemos espacio para poder atender debidamente a más y de lo que tratamos es de que sea una feria aseada en la que vendan todo aquello que puedan y más, pero son ellos los que tienen que vender».

Una vez más, los artesanos queseros llegarán desde los más variados puntos de la geografía española como Extremadura, Galicia, Córdoba, Toledo o Murcia. En el último momento se ha caído un quesero de Fuerteventura por problemas con los vuelos pero «estaba muy interesado y ha asegurado que el año que viene estará aquí». Por supuesto, tampoco faltará la presencia portuguesa y la del queso de Idiazábal y es que «con el Ayuntamiento de Ordizia tenemos un reconocimiento especial y ellos con nosotros. Después de tantos años es amistad y aprecio mutuo y nos encontramos en eventos, ellos hacen una promoción muy buena a través de la cofradía que se mueve muchísimo».

La programación complementaria a la feria es muy intensa y está cargada de actividades con el objetivo claro de que «el que venga pase el día o por los menos cuatro o seis horas», comenta. «A veces puede parecer demasiado pero puedes estar en una actuación y ver un trozo o entera e irte a otra, a una cata; la cuestión no es llegar e irte y quien se queda el día completo, desde luego no se va a aburrir».

Catas variadas, degustaciones, un taller de plantas naturales, paseos en buggie, paseos en burro para niños o la actuación de Manolo Rollo el domingo por la tarde son solo una muestra de todo lo que han preparado para que la feria del queso de Hinojosa de Duero sea un evento familiar de primera categoría.

Presupuesto

En esta edición el presupuesto será de 40.000 euros, una cifra «interesante» pero «es verdad que hasta ahora siempre se ha ido a más, que todo el mundo habla muy bien de la feria y que repercute muy positivamente en la economía del pueblo», considera el alcalde, «somos un ayuntamiento saneado y tampoco tenemos mayores problemas que los cotidianos en cuanto a presupuesto así que en lo que podamos seguiremos haciendo una feria cada vez mejor e intentando que los quesos de Hinojosa y los quesos de la zona y la zona en general sea conocida y acuda gente de todos los sitios». En este sentido, José Francisco Bautista opina que «la repercusión del queso de Hinojosa y en general, en la economía de la provincia, no la voy a descubrir yo pero además ahora que está en una época de vacas flacas, con mayor motivo» por eso anima a que «se esfuercen por presentar un género que es muy bueno, muy rico, que no se estropea en mucho tiempo y que se puede conservar fácilmente y en poco espacio».

Desde el punto de vista ganadero, con la leche de ovino en un época floja y marcada por los bajos precios, la elaboración del queso supone «un valor añadido a la economía de la zona a través de un alimento tradicional».

Desde hace muchos años, en Hinojosa de Duero se mantienen dos queserías que elaboran quesos artesanales, una con mayor número de trabajadores que es Felipe Hernández Vacas y otra más familiar que es Cynara.

José Francisco Bautista concluye «animando a la gente a que se acerque a visitarnos pero con tiempo», augura, además, «buen tiempo», climatológicamente hablando, y asegura que «el que nos visite este año, va a repetir al que viene, seguro».

La feria comenzará el sábado seis de mayo a las 11:00 horas con una exhibición de danzas de palos y media hora después serán las autoridades, con la presencia de la consejera Milagros Marcos, tal y como se ha indicado, las que inauguren el certamen. Acto seguido habrá una degustación de dulces típicos de Hinojosa y una demostración de fabricación de queso en vivo. A partir de ese instante y hasta el domingo a las 20:00 horas que se clausura la feria, no habrá ocasión para aburrirse en Hinojosa de Duero una localidad identificada con el queso artesano de calidad.