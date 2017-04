Miquel Barceló protagoniza el primer gran evento vinculado con el VIII Centenario

Ahora sí, el VIII Centenario de la Universidad ya está en marcha. Si Cecil B. DeMille decía que cualquier película debía empezar con un terremoto y de ahí hacia arriba, la Universidad ha cumplido de sobras ese mandamiento. Miquel Barceló llegó, vio y venció.

El artista mallorquín presentó la exposición ‘El arca de Noé’ acompañado por el rector de la Universidad, Daniel Hernández; el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco; el comisario de la muestra, Enrique Juncosa; y el director general territorial centro de Mapfre, Siro Giralda.

Barceló es uno de los artistas españoles con más reconocimiento mundial. La exposición, organizada por la Usal y patrocinada por Mapfre, consta de 80 piezas, la mitad nunca expuestas antes en público. De hecho, hacía siete años que Barceló no presentaba una muestra de estas dimensiones.

Dónde y cuándo

‘El arca de Noé’ estará abierta al público hasta el 1 de octubre. La exposición consta de esculturas, pinturas, dibujos y ‘performances’ repartidas por el Colegio y la Hospedería de Fonseca, la Plaza Mayor, el patio de Escuelas Mayores y el colegio de Anaya.

Cuatro escenarios que en realidad son uno. Según explicaba ayer Enrique Juncosa, «la intención es que no hubiera una exposición más importante que las otras», sino que entre las cuatro formasen un todo. El propio Barceló visitó varias veces la ciudad para estudiar qué obras encajarían mejor en ella. Según sus palabras «todos los lugares intervenidos tienen su propia impronta. No son neutros». Y eso es lo que le gusta y lo que quería, «que la memoria de los lugares» también se dejase sentir. Puso el ejemplo del ‘Gran elefandret’ de la Plaza Mayor, que «queda muy bien» y «parece que siempre ha estado ahí». Por lo pronto se ha convertido en la seña de identidad de la exposición y no pasa un día sin que vecinos y turistas lo fotografíen.

‘El arca de Noé’ es la pieza que da nombre a la exposición y se expone en la capilla de Fonseca. Se trata de un imponente cuadro de 4 x 6 metros de una serie de naturalezas muertas que puede interpretarse, según el comisario de la obra, como «una metáfora de la pintura como aventura y tabla de salvación». ‘El arca de Noé’ estuvo «varios años» en el taller de Barceló y debe su nombre a las parejas de figuras que aparecen en ella.

El gran cuadro comparte espacio expositivo con 18 piezas elaboradas en arcilla. En la Hospedería anexa, por otra parte, se exhiben dos vídeos de sendas ‘performances’ de Barceló y una colección de lienzos abstractos, naturalezas muertas, formas luminosas y varias pinturas en relieve que recuerdan al arte rupestre. En realidad es arte «intemporal» ejecutado con técnicas tradicionales.

La siguiente parada de la visita son las Escuelas Menores. En el patio se exhiben ‘14 Allumettes’, un bosque de cerillas usadas forjadas en bronce de tres metros de alto y una tonelada de peso cada una. Según el comisario de la muestra, las piezas tienen «una integración perfecta» con el patio y «costará mucho que queden igual de bien en ningún otro sitio». En cuanto a su interpretación, remiten a lo efímero y transitorio de la vida, que brilla y arde como una cerilla. El paso de la vida es un tema común en la obra de Barceló (y en la historia del arte) y también aparece en las naturalezas muertas.

La sala de muestras del patio de Escuelas Menores guarda otra de las piezas de la colección: 26 acuarelas pintadas entre 2001 y 2003 para ilustrar ‘La Divina Comedia’, de Dante. Una vez más, el sitio ‘eligió’ la obra, ya que a pocos metros está la sede histórica de la Usal y su biblioteca repleta de incunables. Las acuarelas resumen, grosso modo, el tránsito de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Las ambientadas en el infierno están repletas de colores oscuros y figuras demoníacas y atormentadas. Cuando Dante alcanza el purgatorio las acuarelas ganan luminosidad y muestran figuras viajando, camino del tercer libro de la ‘Divina Comedia’, el paraíso, donde domina el color celeste.

La exposición acaba en el Palacio de Anaya con la pieza ‘Le gran écouteur’, compuesta de varias ‘macetas’ gigantes aplastadas unas contra otras y que remiten a los famosos relojes blandos de Dalí.

Barceló explicó ayer que su obra «cambia constantemente» de estilos, materiales y técnicas. No hay más que darse un paseo por la ciudad para comprobarlo y, de paso, felicitarse por poder disfrutar de las piezas. Barceló ya diseñó el logotipo del VIII Centenario (los dos dragones «vitales y antiguos» simultáneamente) y ayer comentó que vincular su nombre con la Usal era «una suerte y un honor excesivo». Confiemos en que Salamanca admire su obra como se merece.