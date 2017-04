«La comodidad no es igual a la felicidad. Eso es una mentira comercial»

El famoso psicólogo Rafael Santandreu presenta esta tarde a las 20:00 horas en el Casino su libro ‘Ser feliz en Alaska. Mentes fuertes contra viento y marea’. Es su tercera obra, después de ‘Las gafas de la felicidad’ y ‘El Arte de no amargarse la vida’, que vendieron más de un millón de ejemplares en todo el mundo.

– ¿Qué aprenderé si me decido a leer ‘Ser feliz en Alaska’?

– Un método para convertirte en tu propio psicólogo. Incluso para hacer de psicólogo a la que gente que te rodea y ayudarles a que tengan un mejor mundo emocional.

– El libro se basa en la psicología cognitiva ¿cómo funciona ésta? ¿Cuáles son sus principios básicos?

– Lo que dijo Epicteto en el Siglo I: «No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede». Nos deprimimos no porque nos haya dejado la novia sino porque ‘terribilizamos’ acerca de ello. La gente más fuerte y feliz no ‘terribiliza’ jamás.

– A modo de ejemplo ¿Qué ejercicio recomendaría a alguien que quiera empezar a ‘reprogramarse’?

– Es bueno preguntarse, todas las mañanas: «¿Si fuese un indigente y viviese en el albergue público, podría ser feliz?» La respuesta obligatoria es: «¡sí!». Después hay que imaginar qué cosas haríamos para disfrutar de la vida: estudiar, hacer amigos, ayudar a los demás…

– ¿Y de qué sirve esa meditación?

– Una vez hecho, ya podemos ir a trabajar sin la creencia absurda de que necesitamos un empleo para ser felices. Para no estresarse y disfrutar de las cosas, hay que dejar de necesitarlas; de depender de ellas. San Francisco de Asís, al final de su vida, dijo: «Cada día necesito menos cosas; y las pocas que necesito, las necesito muy poco». Seguro que era un tipo muy fuerte y muy feliz.

– En su libro dice «procura no pelearte ni indignarte jamás. Que la incomodidad sea terreno fértil para ti». ¿Cómo se ‘vende’ ese estoicismo en el 2017, cuando vivimos en una sociedad indignada por todo y acostumbrada a todas las comodidades?

– La ‘comodidad’ no es igual a la ‘felicidad’. Eso es una gran mentira comercial. Una vida plena es apasionada, amorosa, natural… y no mega-cómoda: lo cual es aburrido y artificial. Así que no nos molestemos por pequeñas incomodidades diarias: ¡son oportunidades para disfrutar de otra forma!

– ¿No es un poco exagerado decir que un libro puede transformar la vida de sus lectores y revertir “todas las neuras que nos amargan la vida”? ¿Cómo se conjuga ese mensaje con la enfermedad de un ser querido, por ejemplo?

– Existe la posibilidad de tener todas las adversidades propias de la vida y ser feliz al mismo tiempo. Lo demuestran los miles de personas que lo son. Todo depende de nuestro diálogo interno. Pero hay que tener una filosofía personal muy especial y fuerte.

– Después de vender más de un millón de libros ¿qué metas le quedan por alcanzar?

– Mi misión vital es encontrar sistemas de potenciación mental cada vez más potentes y fáciles de transmitir. Podría dedicar mucha vidas a ello.

– Si el principio activo de la felicidad está en nuestro interior y no en la realidad externa, como afirma en su libro ¿De qué sirve ponerse metas en la vida o arriesgarse para intentar prosperar?

– Ponerse metas es normal. Los niños felices y despreocupados desean explorar el mundo. Pero no hacen de esta exploración una obligación loca. Yo tengo muchos propósitos y me divierto con ellos, pero lo que me hace disfrutar es el proceso, el camino: llegar o no es casi indiferente.

– ¿No estaríamos pecando de conformistas o de vivir resignados a nuestra suerte?

– No. Porque la gente segura de sí misma, feliz, sin miedos, casi nunca se queda sentada sin hacer nada. Emprenden hermosas aventuras científicas, artísticas, etc. Pero sin miedos, obligaciones ni espadas de Damocles encima.

– ¿A quién acude Rafael Santandreu cuando necesita contarle sus penas a alguien?

– A Kiko, un amigo que desde hace cuarenta años practica meditación budista. Nunca lo dirías por su aspecto. Kiko tiene una asesoría fiscal boyante, pero al mismo tiempo, es un sabio increíble y sorprendente.

– ¿Jamás se frustra por nada?

– ¡¡Sí!! Como humano que soy, tengo mis neuras, pero cada día son menores. Y lo más importante es que cada día vivo con más plenitud y capacidad de disfrutar.

– Finalmente ¿dónde se ve dentro de 10 años? ¿Ejerciendo la psicología, investigando, escribiendo, apartado de todo...?

– Lo más probable es que me retire al campo a criar animales. Mi padre fue pastor en el Pirinéo y yo tiro para el monte.