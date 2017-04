Denuncian la existencia de al menos 300 apartamentos turísticos ilegales

Que internet ha cambiado el mundo es un hecho. La telaraña digital se ha convertido en una herramienta imprescindible para la sociedad, aunque no siempre se le dé el mejor uso y sea el caldo de cultivo perfecto para actividades alegales o directamente al margen de la ley.

Uno de los últimos ejemplos son los apartamentos turísticos. Una sencilla búsqueda en internet ofrece miles de resultados con todo tipo de alojamientos, precios, características y disponibilidades, aunque habría que preguntarse cuántos de estos apartamentos cumplen con todos las exigencias legales. Según el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Castilla y León, Carlos Inestal, es «imposible» saber cuántos apartamentos ilegales hay porque no están registrados y sus dueños los retiran del mercado, pero calcula que en Castilla y León habrá al menos 2.000 y que en Salamanca «hay más de 300 seguro».

Inestal es muy crítico con la labor de las administraciones a la hora de controlar los apartamentos ilegales. Afirma que los legales «tenemos inspecciones permanentes porque estamos regulados», mientras que los apartamentos ilegales «no están dados de alta ante la Junta de Castilla y León ni ante Hacienda. No he visto otra actividad en la que no haga falta tributar ni dar de alta a los trabajadores. Es una actividad económica sin cotizaciones ni impuestos y nadie dice nada. Ni Ayuntamientos, ni Junta de Castilla y León ni nadie. Y si estás dado de alta, entonces sí, hacen inspecciones de hacienda, laborales… Estamos asfixiados a inspecciones».

Carlos Inestal afirma que la propia asociación ha tramitado denuncias contra apartamentos ilegales «aunque no somos inspectores» y que lo habitual es que las archiven «porque no localizan» a los dueños. «Aquí no pasa nada. Se invita a cometer una actividad ilegal. Se fomenta la ilegalidad y se perjudica a hoteles, a la sociedad y a los apartamentos legales. Es auténtico pirateo. Es como el lejano oeste», asegura.

Frente común

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Alain Saldaña, mantiene una opinión similar. Los hoteleros «pedimos que se regule la situación. Estamos en contra de los apartamento turísticos ilegales y vamos a luchar porque se cierren todos lo que se tengan que cerrar, los que no cumplan la normativa. Todos los que estén regulados y cumplan la legalidad, bienvenidos», comenta.

Saldaña explica que los hoteleros trabajan junto al Ayuntamiento y la Junta en la «nueva reglamentación» que debería controlar esta situación. La economía colaborativa «es un mal endémico desde hace 3 ó 4 años. Es una competencia desleal en toda regla. No pagan impuestos, no hay medidas de seguridad ni nada parecido. Sólo pedimos que quien tenga un establecimiento hotelero se regule mediante las ordenanzas habituales, en igualdad de condiciones. Y los que no estén regulados, pues a por ellos. Hoy cualquier persona con una habitación la pone en una web y eso es lo que no puede ser».

Tanto los dueños de hoteles como de apartamentos legales avisan a los posibles inquilinos de los alojamientos irregulares: «Hay que avisar a los usuarios de que son habitaciones con un riesgo en temas de evacuación, higiene, seguridad… porque no cumplen esas normas. Si hay un incendio o una inundación... Eso son palabras mayores. Los usuarios deben concienciarse. Que tengan claro dónde dejan su dinero. Lo barato sale caro, mientras no pase nada», explica Saldaña. Carlos Inestal recuerda que los apartamentos legales deben cumplir todo tipo de normas sobre luces de emergencia, seguridad, extintores... y teme que «hasta que no pase nada» en los apartamentos ilegales vacacionales no se prestará la debida atención a este fenómeno.

Finalmente, Alain Saldaña pide a las comunidades de vecinos «que denuncien estas actividades ilegales, porque va en su detrimento».

Situación legal

La Junta de Castilla y León aprobó el 16 de febrero un decreto para controlar la actividad clandestina en torno a los alojamiento irregulares.

Uno de los puntos más destacados es que el decreto daba seis meses a los dueños de apartamentos para regularizar la situación de éstos. Según las estimaciones de la Junta, unas 280 viviendas podrán acogerse a esta nueva regulación. La norma también afirma que el tiempo máximo de alquiler vacacional será de dos meses. Pasado ese tiempo, podrá ser considerado un arrendamiento de temporada.