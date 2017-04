El IME galardonado con el Premio Sociedad Civil de la Universidad

El Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) ha sido distinguido con el Premio Sociedad Civil en la figura de su director, Julio Pindado, Catedrático de la Universidad de Salamanca. Lo que motiva esta entrevista es conocer el porqué de este premio y las actuaciones que están previstas realizar en el futuro, así como la aportación de las mismas a la sociedad.

–¿Por qué el Premio Sociedad Civil 2016?

–La respuesta al porque procede del jurado que reconoce la intensa labor realizada desde el IME para apoyar a las empresas. Para mi significa algo más, y sobre todo será una carta de presentación muy buena para generar confianza en las empresas. A veces cuesta entender la decidida vocación que desde el IME tenemos de apoyo a las empresas. Que esta actividad se reconozca facilitará esa relación que en ocasiones se ve como especial, como un empeño de un grupo de profesores, cuando debería ser una relación normal. Sin duda, esto facilitará más nuestra labor por que más empresas conocerán que les podemos apoyar, y además entenderán que no es una posición circunstancial y de empeño personal, sino que es un proyecto que cada vez se extenderá más, generando resultados muy positivos tanto para la universidad como para la empresa.

–¿Cuál es el objetivo de crear esta, cada vez más grande, Comunidad IME?

–Tanto el IME, como IME Business School y Fundación Pro IME, tienen como misión desarrollar las capacidades de las personas y organizaciones empresariales para fortalecer su contribución al desarrollo económico. En este contexto, cuantas más empresas pertenezcan a la Comunidad IME y cuantos más alumnos transformemos mayor será nuestra contribución al desarrollo económico. Por otra parte, desde el IME no tenemos un objetivo claramente definido, sino que estamos abiertos a las necesidades que nos manifiestan las empresas. Pues nuestro objetivo como dice nuestro logo es apoyar a la sociedad en general y a las empresas en particular.

–Son muchas las actividades puestas en marcha, ¿Cuál es la que más le satisface?

–Es muy complicado responder a esta pregunta, pues son muy diferentes y cada actividad tiene una función. Por ejemplo, Selección IME tiene como función que las empresas tengan un interlocutor al que puedan transmitir sus necesidades de personal especializado. A mí me satisface que con ello logramos proporcionar ese perfil que la empresa necesita y al mismo tiempo damos una oportunidad laboral a una persona, que en la mayor parte de los casos significa inserción laboral, pues es una persona joven que está en el paro o trabajando en algo diferente para lo cual se ha cualificado. Sin duda, es a la vez un proceso que ahorra tiempo y dinero a las empresas, y cumple una labor social con las personas en la mayoría de los casos. Para cumplir este objetivo, nosotros siempre estudiamos que es mejor para la empresa, y siempre que hay posibilidad de selección de perfiles con menos experiencia, pero con un potencial adecuado para ocupar el puesto en cuestión, lo hacemos. Por supuesto, en ocasiones, nos solicitan puestos que requieren un cierto nivel de experiencia y se realiza directamente el proceso de selección.

–¿Cuál es la actividad que resulta más complicada?

–Sin duda, una actividad complicada es trabajar con una familia empresaria para solucionar o prevenir conflictos en la relación familia y empresa. Es una de nuestras actividades iniciales, pues el IME nace a partir de la actividad de la Cátedra de Empresa Familiar, pero he de reconocer que primero se requiere muchos conocimientos, que en ocasiones exige la formación de un equipo multidisciplinar, y segundo debemos ser capaces de entender la situación de cada miembro de la familia. Sin embargo, conseguir solucionar y prevenir conflictos también proporciona una gran satisfacción y es muy acorde con nuestra misión, pues debemos ser conscientes que muchas empresas desaparecen por conflictos entre sus dueños, produciéndose una pérdida de riqueza enorme para el conjunto de la sociedad. Por ello, nos hemos propuesto realizar jornadas sobre empresa familiar, cuya primera edición se realizó en Salamanca con un notable éxito y la segunda se celebrará en Guijuelo en la tarde del 30 de mayo.

–Sin duda, el IME recibe este premio por ser un referente en la relación Universidad y empresa ¿qué planes tenéis para el futuro?

–Desde el IME hemos venido lanzando varias iniciativas, tanto a nivel de apoyo a las empresas, como el Netwoking Empresarial IME, como con formación a través de IME Business School. En este momento corresponde consolidar todas estas iniciativas, y seguramente se lanzarán nuevas actividades que ahora desconozco, pues dependerá de las necesidades que nos transmitan las empresas. Como ente público nuestro futuro se debe determinar en función de las necesidades de la sociedad, pero lo que es claro es que seremos un referente en la transferencia de conocimiento y en la formación hacia la sociedad.

–Respecto a la transferencia de conocimiento, hemos hablado de apoyo a la empresa familiar, pero ¿en qué otros campos podéis apoyar a las empresas?

–En el IME contamos con un gran equipo multidisciplinar de más de 50 investigadores, estamos dispuestos a apoyar a las empresas en todas aquellas problemáticas que lo necesiten. Por tanto, estamos abiertos a apoyar a las empresas en especial en aquellos servicios que no encuentren en el mercado, ya sea por su especificidad o por su novedad. En virtud del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades existe una vía de colaboración e interrelación de la Universidad con el medio social, para que los conocimientos que se generan en la Universidad se transfieran a la sociedad. En mi opinión, lo que hemos logrado en el IME es constituir equipos multidisciplinares para poder ofrecer un enfoque interdisciplinar de las problemáticas que deben afrontar empresas e instituciones. Esto es muy importante pues podemos trasladar de forma organizada los conocimientos a la sociedad y, además, permite aprovechar de manera más eficiente las experiencias de asesoramiento que tiene cada uno de los miembros que forman el equipo.

–¿Nos puedes poner un ejemplo de servicio específico que preste el IME?

–Sí claro, por ejemplo el proceso de sucesión en la dirección en una empresa. Se trata de una problemática que las empresas no tratan con la debida atención, lo que frecuentemente genera fracasos que terminan con la empresa. Desde el IME analizamos en primer lugar si hay candidatos internos, y en caso afirmativo establecemos el plan de sucesión, incluyendo la formación del sucesor si es necesaria, y lo que es aún más importante, pues se debe hacer en todo caso, el seguimiento y control de los pasos acordados para cumplimentar el proceso de sucesión. En el caso de que no haya candidatos internos o no sean adecuados, se procede a la búsqueda de candidatos con el perfil apropiado, y en caso que sea necesario se acuerda un programa formativo como primer paso del proceso. Este tipo de servicios son específicos y complicados, pero en el IME destacamos por tener las herramientas necesarias para llevarlos a cabo. Estos procesos de sucesión se deben desarrollar en todas las empresas, y en las familiares cobra mayor importancia, a lo cual no se le da la debida atención cuando el sucesor es un familiar.

–Respecto al campo de la formación, ¿la implantación de qué programa os supone un mayor reto?

–Quizás porque es el último en poner en marcha, y para un público que seguro en principio no contempla la opción de formarse, el Programa Integral de Gestión Empresarial. Se trata de un programa muy novedoso que parte de la constatación de una necesidad de formación que se manifiesta en personas que llevan algunos años trabajando en la empresa en labores de gestión, pero no tienen ningún título universitario, y en bastantes casos estas personas serán en el futuro quienes gestionen estas empresas. La puesta en marcha de este programa tiene como objetivo facilitar los procesos de sucesión en bastantes empresas y mejorar la eficiencia en la gestión en todas las que participen.

–En la actualidad, ¿cuál es la oferta que se canaliza desde el IME?

–Precisamente, se promueve la creación de IME Business School para proporcionar una amplia oferta de formación con la garantía de calidad que además suponen el respaldo del IME, como instituto generador de conocimiento, y la Universidad de Salamanca, constituyendo así el triángulo de calidad que caracteriza a las mejores escuelas de negocio. En cuanto a la oferta, abarca desde 4 Másteres en Dirección de Empresas (MBA) para jóvenes universitarios, hasta el Programa de Desarrollo Directivo para directores generales con más de 10 años de experiencia, quedando en el medio programas Executive para candidatos con más de 5 años de experiencia que quieren completar su formación durante el fin de semana.

–¿En que se distinguen los 4 MBAs?

–Desde que hace 10 años se lanzó la primera edición, cada año hemos venido mejorando el plan docente introduciendo nuevas asignaturas en función de las necesidades de las empresas. Por otra parte, al incrementarse la demanda hemos ido diseñando MBAs adaptados a esa demanda para producir una formación más eficaz. El punto de partida es un Máster en Dirección de Empresas (MBA), que tiene un carácter generalista. De manera adicional, tenemos el MBA en Dirección de Empresas Familiares, que está diseñado para facilitar la profesionalización de estas empresas, tanto con miembros de la familia como con externos. El MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias hace frente a las necesidades de formación de esta industria, muy importante en nuestra región. Por último, la cada vez más importante globalización de la economía hace necesaria la formación de directivos para empresas que se mueven en entornos internacionales, para lo que hemos diseñado el Global MBA.

–¿Se ofrece la posibilidad de estudios especializados?

–En nuestro afán por hacer frente a la demanda diseñamos másteres especializados cuando el mercado nos lo requiere, como por ejemplo el Máster en Marketing Digital. Pero en la mayor parte de los casos las empresas hacen hincapié en la formación generalista y en habilidades, además de los conocimientos. En estos casos, es mejor realizar un máster con especialización, pues te aseguras la formación en habilidades y los conocimientos que demanda la empresa. Todos nuestros másteres tienen hasta 8 especialidades, tales como Comercio Exterior, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Financiera, Dirección Comercial, Dirección de Operaciones, Dirección Contable, Marketing Digital y Asesoría Fiscal. Este elevado número de especialidades se ha desarrollado para atender las demandas específicas de las empresas. De esta manera, podemos cumplir con nuestro eslogan «formamos todo tipo de profesionales para la empresa».

–Cuéntanos algunos de los mejores momentos vividos en el desarrollo de la Comunidad IME.

–Es difícil elegir uno, son muchos y muy significativos, pero uno de los que me gusta, y que cada vez se repite con mayor frecuencia, es cuando un antiguo alumno me da su tarjeta con el cargo directivo que ocupa y además en el futuro se encarga de la relación de la empresa donde trabaja con el IME. En esos momentos te das cuenta de que todo el trabajo que se hace merece la pena, y que es la base para el desarrollo de la Comunidad IME, que año tras año no para de crecer. En concreto, al final de este curso contaremos con 400 antiguos alumnos distribuidos en empresas por 22 países.

–Para terminar, ¿qué actividades tenéis previstas para el próximo mes?

–Aparte de que todos los martes y miércoles hay Seminarios de Experiencia y Contacto Empresarial, destaco las siguientes actividades: El 11 de mayo por la tarde se celebrará el Día de la Empresa IME en el Paraninfo de la USAL, bajo la presidencia del Rector; además se entregará el II Premio Empresa IME. El 30 de mayo por la tarde se celebrará la II Jornada Empresa Familiar IME en el centro cultural del Ayuntamiento de Guijuelo, en la cual se entregará el VII Premio Empresa MBA DEF. El 6 de junio se organizará la III Feria Emplea Talento IME, donde se presentarán por las propias empresas los primeros acuerdos alcanzados con el IME. Además, se contará con una conferencia invitada de Carlos Moro de Grupo Matarromera, que el año pasado otorgo 4 becas-contrato IME.