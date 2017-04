Ganemos pide que se asegure el libre acceso a la Aldehuela el Lunes de Aguas

Ganemos Salamanca emitió ayer una nota en la que mostraba su «preocupación por el libre acceso al recinto de La Aldehuela» durante el Lunes de Aguas. La agrupación de electores afirma que «el espacio se ha utilizado de manera tradicional para celebrar esta fiesta» y espera que el lunes «sea posible el acceso al recinto, después de años en los que las instalaciones han estado cerradas y su disfrute no ha sido posible».

La edil de Ganemos, Pilar Moreno, afirma que expresan esta inquietud porque han recibido «quejas» de salmantinos «a los que se les ha prohibido consumir sus propios alimentos y bebidas en este recinto». Según Moreno «en el recinto de La Aldehuela hay otros espacios, no destinados exclusivamente a la práctica deportiva, donde llevar el bocadillo y el refresco no puede prohibirse». La representante de Ganemos explicó que en comisiones anteriores también habían trasladado preguntas en el mismo sentido, pero «la única respuesta fue que se solicitarían informes a los servicios jurídicos, aunque no hemos recibido respuesta aún».

Para aclarar la situación y los límites en el uso de las instalaciones del recinto mañana lunes, Moreno trasladó la inquietud de su grupo y preguntó expresamente por el tema en la última comisión municipal de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, aunque no pudo recibir respuesta pues el concejal del ramo, Enrique Sánchez-Guijo, se encontraba ausente. A pesar de ello, recibió el compromiso de que se trasladarían las indicaciones pertinentes a los responsables para que no hubiera problemas.

Desde Ganemos Salamanca recuerdan que su compromiso viaja paralelo al «uso libre y responsable de los espacios públicos», en «igualdad de condiciones por parte de todos y equilibrando el interés público y los legítimos intereses privados». Según fuentes de Ganemos «las instalaciones municipales deben ser gestionadas directamente por los servicios municipales. La existencia de un establecimiento privado de hostelería en La Aldehuela no debe impedir que el Ayuntamiento dé un paso al frente respecto a la gestión de un espacio que es de todos y todas y cuyo disfrute por parte de la ciudadanía no puede depender de la concesión dada a una empresa».

Desde el Ayuntamiento, por su parte, explicaron mediante una nota que «la Aldehuela y sus entornos, el monte de utilidad pública colindante con el recinto deportivo, el parque del Baldío y los restantes terrenos de recreo y esparcimiento junto al cauce del río Tormes» serán objeto de «atención especial por parte de la Policía Local».