La Policía denuncia a 11 hosteleros por irregularidades en las terrazas

La Policía Local de Ciudad Rodrigo ha denunciado a los propietarios de 11 establecimientos hosteleros por haber colocado sus terrazas fuera del periodo para el que habían solicitado autorización, en concreto, del uno de mayo al 30 de septiembre. Además, habría otra denuncia a «un establecimiento que ni si quiera tiene la autorización de terraza solicitada», informan fuentes municipales.

La normativa al respecto es muy específica y ya se modificó el pasado ejercicio a través de la ordenanza fiscal relativa a la «Tasa por ocupación del suelo y vuelo de la vía pública local con mesas, sillas, soportes publicitarios y otros elementos, con finalidad lucrativa». Esa normativa establece tres periodos de autorización en función de las necesidades de cada negocio y el plazo para presentar solicitudes expiró el pasado 31 de enero.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo contempla la denominada ‘temporada de verano’, que abarca del uno de mayo al 30 de septiembre. Otra opción es la de ‘temporada larga’, de siete meses, entre el uno de abril y el 31 de octubre y por último, la autorización anual.

En teoría, los 11 sancionados tenían la autorización de temporada de verano y han sacado sus terrazas ya en abril y no en mayo como corresponde. «Incluso, ha habido gente que ya a finales de marzo colocó las terrazas», confirman desde el consistorio. Todos ellos se enfrentarán a la correspondiente sanción pero sin duda, la más fuerte será para aquel propietario que la puso sin autorización y que será sancionado con una multa que oscilará entre los 1.500 y 3.000 euros.

El régimen sancionador fue uno de los temas más discutidos a la hora de sacar adelante este reglamento y finalmente se concretó en infracciones muy graves, con multas de 1.500 a 3.000 euros y/o suspensión temporal por un máximo de 12 meses o definitiva de la licencia municipal. Las infracciones graves llevan aparejadas multas de 751 euros a 1.500 euros y/o suspensión temporal de la licencia municipal, por un máximo de seis meses.

Por último, las infracciones leves se sancionan con multas de hasta 750 euros y/o suspensión temporal de la licencia municipal por un máximo de dos meses.

Desde el consistorio insisten en que el objetivo de estas inspecciones es «ordenar y controlar que las cosas se cumplen». Añaden que «otros hosteleros se quejan de que a quien no cumple con los metros o no barre, nadie le dice nada por lo que no pueden darse agravios comparativos».

Estas inspecciones y controles «los habrá a lo largo de todo el año», avisan, «se tienen que cumplir unos mínimos en todos los aspectos porque si no, esto sería un caos».

El Ayuntamiento dispone de un estudio «muy minucioso» de cada terraza en el que se recogen los elementos autorizados o los metros que pueden ocupar.