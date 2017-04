La lista de espera quirúrgica crece en un millar de personas en tres meses

La Consejería de Sanidad reveló ayer los últimos datos disponibles sobre las listas de espera quirúrgica en los hospitales de la región. Estas listas se elaboran cada tres meses.

En comparación con el trimestre pasado, y por resumirlo mucho, hay una buena y una mala noticia. La buena: los pacientes salmantinos esperan 27 días menos de media antes de pasar por el quirófano (135 días, frente a los 162 del último trimestre de 2016). La mala, hay 6.455 personas aguardando una intervención. Son 1.043 más que hace tres meses

Estas listas de espera tienen un agravante: hace un año entró en funcionamiento el Plan Estratégico de Eficiencia y de Control y Reducción de las Listas de Espera del Servicio de Salud de Castilla y León que, al menos en el caso de Salamanca, no parece haber dado el resultado deseado.

Según los datos de Sanidad, en Castilla y León se ha pasado de 85 a 84 días de espera y de 33.212 a 29.061 pacientes en un año, pero en Salamanca ha sucedido exactamente lo opuesto. Hace un año había 6.354 pacientes (ahora son 6.455) que esperaban una media de 119 días (ahora son 135). Según recordó ayer el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, el desarrollo del Plan contempla un horizonte de cuatro años, hasta 2019, cuando se ha establecido un objetivo de reducción de las listas de un 32%. La meta para este año es una demora media de 71 días. Sáez Aguado afirmó ayer que Salamanca y El Bierzo (con 151 días de espera) tienen un comportamiento «distinto al del resto» y que mientras a lo largo de 2016 incrementaron la demora media ahora se «comportan mejor», recoge Europa Press.

Comparativas

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en este caso son necesarias para hacerse una idea de cómo está la situación.

Salamanca tiene 6.455 pacientes esperando a pasar por el quirófano. El segundo hospital de la región con más personas aguardando es el complejo asistencial de León y tiene 3.455, exactamente 3.000 menos que Salamanca.

En Salamanca hay 1.405 personas que esperan más de 180 días. En Soria, Zamora y Palencia, nadie

Y si hablamos de tiempos, tan sólo el hospital de El Bierzo, con sus 151 días, presenta peores guarismos que el complejo hospitalario local. De hecho, ningún otro centro de Castilla y León supera los 100 días de espera. La media regional (84 días) está muy lejos de Salamanca y las cifras de Soria (27 días) y de Palencia (26) suenan directamente a ciencia ficción. Es más, en ninguna de estas dos ciudades (ni en Zamora ni en Medina del Campo) han de esperar más de seis meses antes de una intervención, mientras que en Salamanca hay 1.405 personas que superan ese tiempo y otras 350 que llegan al año. Tan sólo hay dos centros en una situación similar: 412 pacientes en El Bierzo y otros 7 en el Río Hortega de Valladolid.

Medidas

Sea como sea, este primer trimestre de 2017 ya figura como uno de los peores en la historia de las listas de espera quirúrgicas de Salamanca. El complejo hospitalario tiene 14 especialidades y tan sólo Angiología tiene menos pacientes que hace tres meses. La parte buena es que 13 de esas 14 especialidades redujeron el tiempo medio de espera.

En este sentido, desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, aprecian los «esfuerzos» de los cirujanos porque «no dan abasto en todas las especialidades» y valoran positivamente las intenciones del hospital de ir atendiendo a la gente que más lleva esperando sin descuidar a los pacientes prioritarios.

Eso sí, la portavoz de la Plataforma, Esther Mate, afirma que el descenso medio para operarse respecto a finales de 2016 «no obvia» el incremento en el número de pacientes. «Estamos preocupados, porque Salamanca sigue dando las peores listas de espera. Son las más altas de Castilla y León. Es muy serio».

Así las cosas, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública planea reunirse con la Gerencia del Complejo Hospitalario para pedirles que «en dos años Salamanca esté por debajo de la demora media de Castilla y León. No puede ser que la media regional sea 84 días y la de Salamanca 135. Es muchísimo». También planea pedir datos por actividades realizadas y «verificar» que se cumplan los protocolos para reducir las listas. «Son unas líneas rojas de mínimos», aclara Esther Mate.

¿Y si no hay ningún tipo de acuerdo? La posibilidad de una nueva movilización «está siempre sobre la mesa. Nosotros seguimos una línea de diálogo, pero si se trunca, lo siguiente es una movilización». La Plataforma puede criticar la situación «pero desde un punto de vista para aportar soluciones. Si vemos que están dispuestos a hablar y a emprender acciones, les aplaudiremos. Somos una Plataforma reivindicativa para solucionar problemas. Somos los primeros interesados en apoyar iniciativas que salgan bien y valoramos positivamente la línea de diálogo» de las autoridades hospitalarias, pero sin olvidar nunca que detrás de los números «en realidad hay personas que se desesperan hasta que las hospitalizan. Es un calvario de días y meses y hay gente que espera más de un año. No vamos a consentir que no sean transparentes», advierte. Esther Mate también critica la política de derivaciones para intentar reducir las listas, ya que por el momento no han funcionado.

La portavoz de la Plataforma concluye recordando que la espera para operarse tiene repercusiones en otros ámbitos de la salud. Una persona que espere una intervención en una pierna, por ejemplo, puede pasarse meses sin apenas moverse.