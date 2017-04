CSIF denuncia que tan solo dos de los ocho médicos en plantilla de Topas están operativos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado que solo dos médicos, de los ocho existentes en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la prisión de Topas (Salamanca), «se encuentran prestando servicios, para atender a los aproximadamente 800 internos que hay».

Ante esta situación, el sindicato ha pedido a Instituciones Penitenciarias, entidad dependiente del Ministerio del Interior, que «contrate urgentemente más personal médico» para el centro de reclusos de Salamanca.

«Desde hace más de un año, los facultativos sanitarios del centro se jubilan o enferman y no se reponen las plazas», ha lamentado CSIF en un comunicado remitido a los medios de comunicación, en el que alerta de una «situación insostenible, por las graves deficiencias de la atención médica y sanitaria a los internos».

«La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias conoce sobradamente esta circunstancia, por lo que no podemos comprender cómo no ha procedido a la inmediata contratación de médicos con carácter de urgencia, y por qué sigue demorando a autorización de la apertura del procedimiento de contratación», remarcó CSIF.

Desde el pasado día 6 de abril, las guardias médicas –que «hasta ahora tenían una presencia física»– han pasado a ser «guardias localizadas» de lunes a jueves, con médicos que están «residiendo a 40 kilómetros del centro penitenciario», explicó el sindicato.

Esto conlleva «retrasos en la atención, puesto que desde que se produce la urgencia, no pasa un tiempo inferior a 60 minutos antes de que el interno sea atendido por el médico. Será un enfermero el que atienda al interno durante ese tiempo, que no puede dispensar tratamientos sin la correspondiente prescripción médica, tal como establece el Real Decreto 954/2015», indicaron desde CSIF.

Si el interno necesitara ser trasladado, continuó el sindicato, «su llegada al hospital de referencia no puede realizarse antes de dos horas y media después, a partir del momento en el que se produce la urgencia, teniendo en cuenta la distancia y la falta de disponibilidad inmediata de ambulancia, con lo que, si se tratara de una parada cardiaca, un infarto o un abdomen agudo, entre otras emergencias, la eficacia de los primeros tratamientos habría desaparecido».

«Un enfermero no es un médico, cada uno tiene su tarea asignada y son insustituibles. No se le puede dar al enfermero una responsabilidad para la que no está facultado, teniendo en cuenta -además- que estaría incumpliendo la legislación vigente, en caso de que actuara como si fuera un médico», puntualizó CSIF.

Si este tema no se resuelve «con la urgencia que el problema requiere» en el centro salmantino, la organización sindical anunció que reclamará «una solución a los tribunales».

CSIF aseguró que «se está imponiendo, a los dos médicos que quedan en servicio en la prisión de Topas, unas exigencias laborales inasumibles, que exceden todos los límites, vulnerando los derechos más básicos reconocidos a cualquier trabajador, que se ven obligados a trabajar sin los descansos a los que tienen derecho».