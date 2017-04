El saldo comercial de Salamanca con el extranjero menguó 78 millones en 2016

2016 fue un año agridulce para las empresas salmantinas en lo que atañe a las exportaciones. La parte buena es que el saldo comercial con el extranjero siguió siendo favorable a Salamanca (exportamos bastante más de lo que importamos), igual que sucedió en 2015. La parte mala es que dicho saldo, aunque positivo, fue considerablemente menor que en 2015.

De acuerdo a los datos recopilados por las cámaras de comercio de España, el valor de las exportaciones bajó un 22% respecto a 2015, el de las importaciones un 18,1% y el saldo comercial un llamativo 34,2%. Traducido en euros, 78,6 millones de euros menos de saldo comercial. De 230 millones en 2015 a 151 en 2016. Es un balance positivo, sí, pero también es un ‘pico’ importante para cualquier economía.

El portavoz del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Salamanca, Alfredo Miguel, afirma que son «conscientes» de estos datos, aunque también recuerda que la nueva directiva lleva apenas 100 días en el cargo.

Según Alfredo Miguel, la comisión de internacionalización de la Cámara de Comercio está «en el buen camino». Hay «un acercamiento del empresariado hacia la Cámara para emprender e internacionalizarse».

Los empresarios salmantinos son «muy conscientes» de la enorme importancia del negocio exterior. «Buscan información sobre como exportar y sobre los servicios que tienen que ver con las exportaciones. Y la cámara está muy interesada en ello. La comisión de internacionalización es muy potente. Hay mucha demanda de estos servicios», explica elportavoz de la institución cameral.

La labor de dicha comisión y el interés de los empresarios por exportar se verá reflejada en los datos de las cámaras de comercio porque Salamanca, como todas las provincias, tiene sus puntos fuertes y débiles.

Fortalezas y debilidades

Según Alfredo Miguel,Salamanca, tiene «muy buenos productos. Todo lo relacionado con chacinería, gastronomía, mieles, legumbres... Hay vinos de Arribes y Sierra, varias DO... son productos que funcionan muy bien». El portavoz también incluye los servicios que ofrece la ciudad, aunque los informes de las cámaras de comercio no los contemplan. «Depende de la valoración que se quiera hacer. Los servicios también se exportan y en Salamanca se exporta español para extranjeros». Hay «distintas sensibilidades» acerca de si un servicio se puede exportar, pero en la Cámara tienen claro que sí. “Salamanca también exporta servicios. Cuenta con unas 30 empresas con grandes resultados» en la enseñanza del español Según Alfredo Miguel «creo que no hay duda de que se exportan servicios».

Volviendo a los productos, los más exportados en 2016 fueron aparatos, maquinaria y bienes relacionados con reactores nucleares (más de 200 millones de euros en ventas). Le siguen los productos cárnicos (113 millones) y los farmacéuticos (100 millones). Son los únicos tres sectores que superaron los 100 millones de euros en exportaciones, pero con un pequeño matiz, porque también importamos bienes farmacéuticos por valor de 93 millones de euros, con lo que el saldo comercial de este apartado fue de ‘sólo’ siete millones.

Si Salamanca tiene productos que venden bien, servicios demandados y agrupaciones empresariales que fomentan las exportaciones ¿Dónde está el punto débil, entonces? En que la gran mayoría del tejido empresarial salmantino lo componen micropymes, que en nuestra provincia «no hay una cultura» que empuje a crear grandes empresas y que la figura de las cooperativas «está desapareciendo en toda España». El pequeño tamaño «es el punto débil. Tienen grandes dificultades para exportar porque muchos son autónomos o tienen sólo un empleado».

Primero Europa

Europa es nuestro mercado predilecto. Los acuerdos de libre comercio de la UE, la moneda única… ayudan a hacerse un hueco en el extranjero. Tenemos el saldo comercial más elevado con Francia (180 millones a favor), seguido de Bélgica (86 millones) y Portugal (77 millones). Alfredo Miguel añade que productos cárnicos como los jamones tienen mucho tirón en EEUU. «Y es el mercado más difícil. Pueden afectar las regulaciones y hay inquietud por las normas que podrían estar por venir, pero en principio todo sigue en orden y sin sobresaltos. Se sigue vendiendo muy bien y no han impuesto aranceles a nadie».

En esta línea de incertidumbres, Reino Unido no es uno de los mercados preferidos para Salamanca. De hecho, importamos casi 10 veces más de lo que exportamos, pero el Brexit traerá importantes cambios legales y administrativos y eso no suele gustar a las empresas. ¿Afectará de alguna manera? «No vamos a perder clientes», zanja el portavoz de la Cámara. De hecho, desde la institución cameral creen que la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría beneficiar de rebote a Salamanca. Si Madrid consigue atraer parte de los negocios de la ‘City’ de Londres (el distrito financiero) «puede beneficiarnos por la cercanía, aunque sólo sea por el turismo y los meses que esos directivos pasarán en Madrid». Quizá no exportemos productos a Gran Bretaña, pero con algo de suerte quizá les ‘compremos’ grandes directivos. No hay mal que por bien no venga.