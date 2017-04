«El ‘bag in box’ tendrá futuro y será tendencia en los próximos 10 años»

José Peñín, fundador de la Guía Peñín, que es el manual de vinos españoles más completo del mundo, visitó ayer el territorio y las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sierra de Salamanca, que actualmente engloba a seis bodegas y a varios proyectos.

Con una visita que podría catalogarse como privada, Peñín volvía ayer a un territorio que conoció hace muchos años y antes de que existiera la DOP, de ahí que la visión que se llevó de la zona fuera muy diferente a la que recordaba.

Guiado por el director técnico de la Denominación de Origen, Miquel Udina, este experto en vinos visitó no sólo cuatro de las seis bodegas sino también diversas viñas con el objetivo de poder conocer los distintos tipos de viñedos que existen en esta comarca, con suelos, orientaciones y altitudes también diferentes, que hacen que sus vinos caminen en una misma línea, al compartir la variedad autóctona de la zona -la rufete- pero también que sean diferentes entre sí.

Durante su encuentro con las diferentes bodegas hubo tiempo de hablar de todo. Y así, este hombre que hace unos diez años vaticinaba que los vinos blancos se pondrían de moda con el paso de los años, algo que ya ha ocurrido, y lo dijo como resultado de su experiencia «no porque sea un vidente», como él mismo señalaba; en la jornada de ayer afirmaba que el formato «’bag in box’ tendrá futuro y será tendencia en los próximos diez años», destacando de esta forma que no se trata de un formato menor, y dándole la importancia que se merece, ya que para los vinos jóvenes es muy conveniente puesto que conserva todas sus características durante un mes y permite degustarlo igual el primero como el último día; algo que no ocurre con una botella abierta.

Además, y en referencia a los ‘bag in box’, Peñín afirmaba que en el caso de la hostelería permite al cliente conocer con total seguridad qué vino está degustando.

Nota diferencial

Por otro lado, señalar que a la vez que iba catando los vinos de las diferentes bodegas, José Peñín fue dándoles su visión de cada uno de ellos, haciendo hincapié en la importancia de que los vinos reproduzcan las características del territorio, en este caso, a través de la uva rufete, que es la autóctona y que da a los vinos una nota diferencial. En ella encontraba Peñín -en el caso de un vino 100 por cien rufete- notas «agrestes, a tierra húmeda, a retama», con los que se conseguía un diferenciador importante.

Ahora prima que haya una identificación de los terrenos, de la forma de cultivar, de las variedades que se utilizan... en los propios vinos, que al degustarlos indiquen de qué lugar proceden y las características del mismo, resaltaba Peñín.

Respecto a la variedad autóctona, la uva rufete, este experto en vinos la calificó como «sutil»; una variedad que, sin que sea explosiva, le estaba gustando.

Aún así, no olvidó indicarles que un vino bueno es el que se vende y el que se bebe, aquel que cualquiera pondría para comer en su mesa, porque hay que tener en cuenta que el vino no es un producto de primera necesidad. En este sentido, señaló que ahora en la zona se están haciendo vinos buenos, correctos, equilibrados, por lo que debían estar orgullosos.

Para conseguir todo ello es importante, algo que las bodegas ahora tienen muy presente, y es unificar criterios a la hora de vendimiar y de producir las uvas; no todo vale, sino que hay que seleccionar y tender a la calidad no a la cantidad. «La generación anterior a nosotros es la que se fijaba en la cantidad, pero nuestros abuelos eran los que tenían más en cuenta la calidad; de ahí que los enólogos de hoy en día se fijen más en lo aprendido de sus abuelos que de sus padres», apostillaba el fundador de la Guía Peñín.

Territorio

Dicho todo esto, José Peñín aconsejaba que los vinos de la Denominación de Origen Protegida Sierra de Salamanca deben vender «territorio» y es que pocos lugares en el mundo, como la Sierra de Francia, han sabido integrar los viñedos en la naturaleza, y esto es algo que está presente en todos sus vinos, la tipicidad de la zona, que cultiva sus uvas en bancales, en cepas de más de ochenta años -en la gran mayoría de los casos- y en suelos con unas características muy marcadas, como también lo son las condiciones climatológicas y la orientación de los viñedos.

Hay que recordar que actualmente la Denominación de Origen Protegida Sierra de Salamanca cuenta con seis bodegas en otros tantos municipios diferentes, como son Bodega San Esteban y Bodega Don Celestino, ambas en San Esteban de la Sierra; Bodegas y Viñedos Rochal, en Santibáñez de la Sierra; Cámbrico, en Villanueva del Conde; Compañía de Vinos La Zorra, en Mogarraz; y Cuarta Generación Bodegas y Viñedos, en Sotoserrano. Y junto a ellas existen otros proyectos que elaboran vino utilizando las instalaciones de alguna de las bodegas anteriores.