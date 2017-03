Vecinos de Pizarrales creen que las obras municipales «no han solucionado nada»

Las obras de urbanización de las calles Segovia y Juan Miguel, en el barrio de Pizarrales, no han dejado satisfechos a todos sus vecinos. Según el Ayuntamiento, los trabajos han contribuido a mejorar la accesibilidad, reforzar el alumbrado y renovar la red de abastecimiento y saneamiento de aguas y el pavimento. Según algunos vecinos de la zona, «estamos peor de lo que estábamos» antes de que empezasen las obras.

Residentes de la calles Segovia y Juan Miguel explican que «el Ayuntamiento no nos ha solucionado nada» y añaden que cuando llueve «el agua inunda los baños y las cocheras. Es una odisea. Una cloaca. Y el Ayuntamiento de momento no ofrece ninguna solución». Además del problema de los desniveles, que lleva el agua hacia las casas en caso de lluvia, algunos vecinos critican que el Consistorio no hay rematado las obras de mejora de la accesibilidad. Comentan que se han retirado tramos de escaleras para favorecer el tránsito de personas con problemas de movilidad, pero que las nuevas rampas aún no tienen barandillas y que algunos vecinos han tenido que retirar vallas de obra para poder acceder a dichas pendientes.

Residentes de las calles Segovia y Juan Miguel aseguran que «pagamos igual que el resto de la ciudad, pagamos mucho de contribución y el Ayuntamiento se olvida de la periferia».

Respuesta política

Los vecinos afirman que han hablado con concejales de la oposición para hacerles llegar sus quejas, aunque no todos han respondido igual. «Ciudadanos escucha, pero no hace caso», comentan. En cuanto al PSOE, se han comprometido a visitar el barrio, mientras que Ganemos afirma que preguntará por la situación de Pizarrales en la comisión de Fomento convocada para hoy. El concejal Gabriel Risco explica que «Pizarrales tiene muchos desniveles y graves problemas de viviendas» y reconoce que «nos han llegado quejas» de residentes.

«La calle Juan Miguel tiene muchos desniveles y escaleras y se nos aseguró que esos problemas iban a quedar resueltos. Si ahora no es así, es algo que tendrá que reconsiderarse. No alcanzo a ver cuál es la solución técnica, pero el Ayuntamiento tiene que resolverlo». Risco concluye afirmando que «los problemas de las calles ya se conocían y esperábamos que con el proyecto de reforma se hubiera planteado» cómo solventarlos.

Por otra parte, desde la asociación de vecinos de Pizarrales Munibar aclaran que «nadie» ha acudido a ellos a quejarse por las obras, aunque saben que «hay vecinos» que no están conformes con ellas.

En la asociación comentan que la calle Segovia «antes no tenía aceras» y que la barandilla que aún no se ha instalado en las rampas estará ubicada «en breve». Faltan «detalles», pero no creen que la situación sea peor que antes de las obras, como afirman algunos vecinos.