«La política de fotografía de la nueva directiva de la Cámara de Comercio no dará resultados»

Algo más de dos meses han pasado desde que Benjamín Crespo ocupara la presidencia de la Cámara de Comercio, algo más de veinte desde que saltara por los aires su estrecha relación con el anterior presidente, y la herida, lejos de cicatrizar, sigue y seguirá abierta durante mucho tiempo. La toma de posesión del extesorero reabrió la caja de los truenos y sembró la duda sobre la gestión de Martín Mesonero al frente de la institución cameral. Con la perspectiva que proporciona el paso del tiempo, el que fuera presidente durante ocho años -la página web no se ha actualizado- responde a los ataques y repasa los primeros pasos dados por el nuevo equipo directivo.

Su ausencia del primer plano, eso sí, ha cambiado un escenario excesivamente crispado por otro más próximo a una balsa de aceite. «Es tiempo para las fotografías», asiente Mesonero.

–¿Qué ha cambiado en la vida del expresidente de la Cámara en todo este tiempo?

–Han cambiado muchas cosas porque ahora me dedico más a mis empresas, sin olvidar realmente la problemática que sigue teniendo Salamanca. Me ha tocado estar al frente de la patronal y de la Cámara de Comercio en la época más cruda de la crisis, y todo eso hace mella como para no olvidar que hay que seguir trabajando por el bien común, cosa que no hacen otros que solo miran por sí mismos.

–Con la perspectiva que da el paso del tiempo, ¿ha cambiado su forma de ver las cosas?

–Siempre he tenido la misma perspectiva de lo que ha pasado. Ha habido un asalto a las asociaciones empresariales por parte de las instituciones, que han intentado durante muchísimos años tener ese control de representación. Mi equipo decidió en su momento no permitir que las administraciones públicas estuvieran al frente de los empresarios. Son los propios empresarios los que tienen que mandar en su parcela porque si están las administraciones que en la mayoría de los casos, sobre todo en Salamanca, están más a la fotografía que a la problemática que tiene la ciudad. Alguien tenía que decir eso, me tocó a mi estar al frente de ese equipo, lo hice con mucho orgullo y no me arrepiento de ello. Sobre todo no me arrepiento de no haber cedido a las presiones a las que me he visto inmerso en estos últimos años.

«Ha habido un asalto de las instituciones a los empresarios para tener el control»

–Cuando dice que tienen que ser los empresarios los que estén al frente de la institución, ¿es porque ahora no lo están?

–No lo están. Yo ya había decidido que iba a dejar la presidencia de Confaes y la Cámara de Comercio, y así lo comuniqué un año antes incluso a la propia Junta de Castilla y León. Hay que recordar que no solo nos ha tocado vivir la crisis de los empresarios sino también la de las Cámaras de Comercio, cuando en 2010 se queda sin financiación. A pesar de ello se ha seguido trabajando, dando servicios con calidad, y todo eso sin presupuesto. Huíamos de la fotografía, y ahora se está más en la fotografía. Durante mi mandato decidimos que en la Cámara de Comercio, por normativa, los empresarios debían estar a título personal, y yo propuse que además estuvieran en una representación. En la primera legislatura colocamos en el pleno a 22 de 32 presidentes de organizaciones empresariales. Eso es un hecho. Me gustaría saber qué representación tienen ahora mismo las personas que están al frente del pleno, aparte de algunas motivaciones concretas. Creo que es un pleno que se desprestigia por sí mismo. Ojalá puedan desempeñar como mínimo el trabajo que se ha hecho en las últimas legislaturas, pero creo que sin trabajar y estando solamente a la fotografía, y creando ese caldo de cultivo de que todo lo hacen bien, no va a haber resultados.

«¿Deuda? El actual presidente de la Cámara tenía toda la potestad en la parcela económica y firmaba con mi firma electrónica»

–Acaba de hablar de asalto a la institución, ¿considera ilegítimo el resultado de las elecciones?

–Tiene su parte de legitimidad pero lógicamente sí ha habido movimientos que se pueden considerar un asalto por problemas de representatividad de la cuál presumen ahora. Consideran que la organización más representativa es una asociación, que no es Confederación, que para mi no tiene ninguna representatividad y que está formada por dos o tres organizaciones.

–¿Puede afectar el hecho de que haya dos organizaciones a la negociación de los convenios?

–El tiempo pone a cada uno en su sitio. Confaes tiene muchos años de historia y un equipo profesional que sabe lo que hace. Por mucho que quieran presionar y utilizar argucias que son más bien del siglo XIX, al final los empresarios saben quién está dando servicios y presentando al sector. Si piensan que una organización es un grupo de amigos que tienen solamente una afinidad en común, intereses más personales, creo que tiene un corto recorrido.

«Aesco tenía un presupuesto que ni siquiera cubría el 50% de los gastos de su personal»

–Benjamín Crespo, nuevo presidente de la Cámara de Comercio, habló en su puesta de largo de falta de transparencia en la anterior legislatura e incluso cifró en más de un millón de euros la deuda heredada. ¿Qué valoración hace?

–Podría utilizar dos palabras. Vergüenza y pena. Me da pena en lo personal y me da vergüenza en lo institucional. Creo que está obligado a decir muchas cosas, él sabrá por qué. Es una pena que haya intentado engañar a los amigos y a las personas con las que ha trabajado por algún interés, y que haya sido capaz de engañar cuando es él el que estaba al frente de la parte económica. Que haya sido capaz de engañar al resto de asociaciones para beneficiar a la suya o incluso a su propio personal. Yo creo que eso pasa factura.

«Él mismo (Benjamín Crespo) firmó las dietas de Adventia y fue la persona que propuso que se hiciera así»

–¿Cómo se explica entonces que, siendo como era el responsable de la parte económica, hable ahora de agujero?

–Bueno, es que no tengo reparos en decir que en el apartado económico nunca firmé nada porque lo hacía él con mi firma electrónica. Le dí tanta potestad para gestionar como a mi mismo. Yo me dedicaba más a la parte política, mientras él lo hacía en la de gestión. También ha negado que había ese agujero en su asociación y que lógicamente la Confederación va a reclamar en los juzgados para que cada uno depure sus responsabilidades.

–¿Fue esa deuda el detonante?

–Hubo muchos detonantes, pero uno de ellos, y nunca lo he dicho pero creo que es el momento de hacerlo público, fueron las cuentas de la asociación que preside. Cuando las ví, yo mismo le dije que tenía un problema serio.

«Un año antes le planteé (a Crespo) que fuera presidente y me dijo que no estaba capacitado»

–¿Se refiere a Aesco?

–Sí. Tenía un presupuesto que ni siquiera cubría el 50 por ciento de los gastos de su personal. No tenían asociados y pagaban salarios muy por encima de mercado, él sabrá por qué. Le hice ver que eso había que aclararlo y que no lo iba a permitir. Las personas no pueden estar por encima de las instituciones.

–Volvamos al agujero. Se han enumerado deudas con Ifesa, con el Ayuntamiento de Peñaranda, con trabajadores de la Cámara, e incluso se ha mencionado una hipoteca de 700.000 euros...

–Lo que tengo muy claro es que, las auditorías están ahí, cuando yo dejo la Cámara de Comercio se quedan con fondos positivos y dinero en la cuenta. Han aumentado los activos de una manera exponencial, la única deuda que había es una hipoteca pero lógicamente con unos activos que superaban el millón de euros en unas naves, por lo que se puede hacer frente sin problemas.

«Que el Ayuntamiento abra ahora sus puertas es otra fotografía. Lo que interesa es que los millones de apoyo que promete, lleguen»

–El primer titular que hizo saltar por los aires la institución hacía mención a sus dietas en Adventia.

–Creo que, con algún grupo de presión por medio, había que agarrarse a algún argumento y por eso digo que me da pena que haya sido utilizado como un títere y que se haya dejado manipular para hacer daño. Él mismo firmó esas dietas y no solo eso sino que fue la persona que propuso que se hiciera así. Eso es más duro todavía en lo personal.

–¿Dice usted que fue Benjamín Crespo quien propuso las dietas?

–Sí, sí. Las presiones que haya podido recibir las desconozco, y él sabrá por qué ha actuado así y tendrá que responder por ello.

Juan Antonio Martín Mesonero.

–Da usted a entender que todo fue una estrategia para llegar a la presidencia.

–Totalmente. Es muy curioso, pero voy a hacer público una propuesta que solo saben cinco personas. Un año antes le planteé que fuera presidente de la Cámara de Comercio y de Confaes, y me dijo que no estaba capacitado. Me dijo que él no estaba preparado para aguantar las presiones como lo hacía yo, e incluso lideró una idea para que yo volviera a repetir.

«Las presiones que ha podido recibir y si lo que le han ofrecido era mejor, no lo sé. Quedará en su conciencia»

–¿Cuál es el motivo a un giro tan radical bajo su punto de vista?

–Pues, que todo eso haya cambiado porque haya visto que lo que le ofrecían era mejor, no lo sé. Quedará en su conciencia. Le consideraba un amigo y creo que ha sido una persona desleal con sus amigos y con las instituciones por intereses espurios que irán saliendo poco a poco. Las hemerotecas están para acudir a ellas, y cuando los que hace un año le llamaban de todo menos bonito, ahora le ensalzan… Es lo mismo de la fotografía en el Ayuntamiento, cuando hace un año el Ayuntamiento era muy malo e iba en contra de los intereses de los empresarios. Ahora todo es perfecto.

–Pero es una buena noticia que el Ayuntamiento haya abierto sus puertas a los empresarios cuando antes estaban cerradas.

–Para mí es otra fotografía. Interesan los hechos y cuando se habla de millones de euros para apoyar al sector, que ese dinero llegue. Y cuando se firma un acuerdo con El Corte Inglés para ayudar al comercio, que ese dinero llegue y que no se quede directamente en otras arcas. La economía no funciona con titulares.

–¿Han mantenido algún contacto en los últimos veinte meses?

–Ninguno.

–La Cámara tiene pleno este mes, ¿le preocupa algo en especial?

–Ninguno. Ha habido un tiempo con profesionales y técnicos de la Junta en la junta gestora que han sacado lo que tenían que sacar. Yo no tomaba ninguna decisión sin pasar por el pleno o el comité ejecutivo. Y si había decisiones muy importantes no iban adelante sin la decisión de la Junta de Castilla y León. La tranquilidad es total, otra cosa es el ruido de la gente que solo se mueve por hacer daño, simplemente porque no nos dejamos amedrentar. Antes de irme, yo dejé fijadas las auditorías obligatorias cuando antes no lo eran.