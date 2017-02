La polémica por el impuesto de plusvalía genera diferencias en el Ayuntamiento

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, informó ayer a los grupos municipales que el Ayuntamiento de Salamanca decidió la pasada semana, tras la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional respecto al pago de este impuesto de plusvalía, habilitar en la web del Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Oager, unos formularios para que los contribuyentes puedan acreditar que la transmisión de un inmueble no ha tenido un incremento en su valor, con lo que no tendrían que abonar el pago de la plusvalía.

En concreto, se ha puesto a disposición de los contribuyentes un formulario para que las personas que consideren que no tienen que abonar el impuesto de la plusvalía, al no haber aumento en el valor del inmueble que se transmite, lo acrediten; y por otro lado, se ha habilitado otro documento para que también las personas que hayan pagado el impuesto de la plusvalía y consideren que no les correspondía –al no haber incremento en el valor del mismo– soliciten su devolución aportando la documentación que lo acredite. En el segundo caso, el Ayuntamiento de Salamanca devolverá la cuantía siempre que el ingreso se haya realizado en los últimos cuatro años, que es el plazo legal establecido en Ley General Tributaria. Además de estos formularios en la página web del OAGER, el Ayuntamiento de Salamanca atenderá de manera presencial a los contribuyentes para resolver sus dudas respecto a este impuesto, tras la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.

Asimismo, para el Grupo Municipal Ciudadanos es un «hecho probado» que el Ayuntamiento «ha percibido ingresos indebidos cobrando plusvalías incluso cuando no había incremento patrimonial». Por este motivo los naranjas registraron ayer un escrito para que el Ayuntamiento de Salamanca devuelva las cantidades abonadas por los afectados que demuestren que se ha producido una pérdida patrimonial. Escrito, en el que el Ciudadanos, además, solicita que se inicien los trámites legales oportunos para la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto, para que en cada caso concreto sea la Oficina de Recaudación de Salamanca la que determine si se ha producido un incremento real en el valor del inmueble transmitido, y la cuota del impuesto correspondiente, en el caso de que se hubiera producido dicho incremento.

«El impuesto de plusvalía municipal, tal y como está concebido, no ha tenido en cuenta quién ha ganado y quién ha perdido patrimonio, se ha aplicado de forma indiscriminada, obviando los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad de los tributos tal y como exige nuestra Constitución», apuntaba Alejandro González. Para el portavoz de Ciudadanos, «el impuesto de plusvalía se ha aplicado a los personas que han vendido un inmueble teniendo pérdidas».

Del mismo modo, C’s solicitará en la próxima Comisión de Hacienda que «el Ayuntamiento convoque una campaña informativa y disponga, a través de los procedimientos establecidos para ello, medios materiales y humanos para asesorar a los contribuyentes que no hayan obtenido plusvalía con la transmisión del inmueble, de forma que puedan reclamar las cantidades satisfechas indebidas en concepto de Impuesto de Plusvalía».

Por su parte, Ganemos planteó que antes de nada se emita un informe por parte de los responsables de la gestión y recaudación del impuesto y también por la Intervención, para asegurar que se garantiza «la igualdad y la seguridad jurídica» y que este informe se presente ante la Comisión de Hacienda.