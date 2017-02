El juez investiga si la vacuna contra la varicela causó la muerte del niño de Carbajosa

El juez ha decidido abrir diligencias e iniciar una investigación sobre la extraña muerte de un niño de tres años el pasado mes de noviembre en su domicilio del municipio salmantino de Carbajosa de la Sagrada, con el fin de determinar si el fallecimiento del pequeño -Alejandro- tuviera alguna relación o hubiera sido provocada por el suministro de la vacuna Varivax contra la varicela. La familia del pequeño se muestra indignada por el hecho que de hayan transcurrido tres meses desde la muerte del niño y, hasta el momento, no se haya determinado la causa del óbito, según ha señalado la madre del pequeño, Belén Culebras. La segunda dosis de la vacuna Varivax le fue administrada al niño en un centro de salud 15 horas antes del momento en el que se produjo el fallecimiento.

Tras la muerte del niño, la familia puso el caso en manos del bufete madrileño de abogados Almodóvar Jara, que se ha especializado en la defensa en los tribunales de las personas afectadas por posibles casos de negligencias médicas. Belén Culebras, la madre del niño, recuerda que Alejandro "era un niño sano" y considera "inhumanio" que "hayan pasado tres meses desde la muerte de mi hijo y sigamos sin saber nada, sin que ninguna institución se haya puesto en contacto oficialmente con nosotros para explicarnos cuál fue la causa de la muerte". El único documento que ha recibido la familia es el informe del forense, que indica que el pequeño sufrió un edema agudo de pulmón, pero señala que la causa del fallecimiento "está por determinar".

Tras recibir la vacuna por la mañana en el centro de salud, el niño comió y jugó con su hermano mayor, de siete años de edad, durante la tarde. Se quejó de un leve dolor de piernas, cenó y luego se fue a la cama. Sus padres le dieron Apiretal al percatarse de que tenía un poco de fiebre. A las seis y media del pasado 16 de noviembre, la madre fue a despertarle pero se lo encontró muerto en su cama.

Pese a que inicialmente el juez archivó las diligencias abiertas en un primer momento, a la espera de que se hiciera público el informe del Instituto de Toxicología, los requerimientos de los abogados de la familia han prosperado y el juez ha decidido continuar con las diligencias e iniciar una investigación para determinar las causas reales que produjeron la muerte. El bufete de abogados ha decidido solicitar y recabar informes a diferentes instituciones, como la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, el Instituto de Medicina Legal y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, esta última como entidad responsable de la administración de la vacuna.

Francisco Almodóvar, del bufete Almodíovar y Jara, ha resaltado que, inmediatamente después del fallecimiento, la familia, que estaba desesperada y conmocionada por la tragedia. se puso en contacto con ellos tras localizarlos a través de Internet, para contratar sus servicios con el fin de arrojar luz y esclarecer el caso. El bufete de abogados se ha encargado ya de una treintena de casos relacionados con las negligencias médicas y considera que la muerte del pequeño Alejandro es un otro claro ejemplo de todo ello.

"A mi hijo no me lo va a devolver nadie, no queremos dinero y lo único que puedo hacer por él es luchar para que se sepa la verdad", señala la madre del pequeño,