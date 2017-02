La ingeniería de control reúne a especialistas nacionales e internacionales en la Usal

La Universidad de Salamanca acoge desde ayer la XV edición del Simposio en Ingeniería de Control, organizado por el Comité Español de Automática (CEA) y el Grupo de Supervisión y Control de procesos de la Usal. En esta ocasión, el programa científico girará alrededor del ‘control total de planta / wide plant control’.

Las actividades del simposio comenzaron ayer con la ceremonia inaugural, en la que participaron Juan Manuel Corchado, vicerrector de Investigación y Transferencia; Ramón Villanova, coordinador de la Red de Ingeniería de Control de la CEA y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Pastora Isabel Vega, directora del Grupo de Supervisión y Control de procesos y catedrática de Informática y Automática.

A continuación, se desarrollaron una serie de ponencias dirigidas a doctorandos, que llevarán por título ‘Técnicas de investigación y comunicación científica I y II’ y corrieron a cargo de la profesora de la Usal Vivian López Batista; posteriormente Damiano Rotondo, de la NTNU Trondheim de Noruega, habló sobre su experiencia como premio a la Mejor Tesis de 2016 de CEA-Springer. Para terminar, el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad dirigió la sesión de trabajo sobre ‘Solicitud y financiación de Proyectos Cooperativos de Investigación y Transferencia en colaboración con el sector empresarial’.

A lo largo de la jornada de hoy seguirán las ponencias de expertos internacionales

Por la tarde Sigurd Skogestad, profesor de la NTNU Trondheim, ofreció una charla académica titulada ‘PDI Tuning using the SIMC rules’ y una sesión informal de preguntas titulada ‘Meet the expert’, alrededor de una sesión de PECHA-KUCHA en la que los doctorandos pudieron presentar sus tesis.

Las sesiones hoy comienzan a las 9:30 horas con la conferencia ‘Economic plantwide control: Control structure design for complete processing plants’, del profesor Skogestad. Acto seguido se celebra la ponencia de Hernán Álvarez, de la Universidad Nacional de Colombia, titulada ‘A model-based supervisory structure for plantwide control’.

A las 12 horas Francisco Rodríguez, Manuel Berenguel y José Luis Guzmán, de la Universidad de Almería, hablan sobre ‘Hierarchical control of greenhouse crop growth’. Tras esta sesión se sucederán diversas ponencias a cargo de varios expertos.