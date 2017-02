La falta de personal y la tensión agobian a los funcionarios de Topas

El sindicato Acaip, mayoritario en Instituciones Penitenciarias y en el Centro Penitenciario de Topas, volvió a denunciar ayer la falta de personal y la situaciones de tensión que viven sus trabajadores de Topas, tras reunirse con el diputado socialista por Salamanca David Serrada, dentro de una ronda de contactos con la que el sindicato pretende informar a los diputados de las diferentes formaciones políticas, «para que puedan conocer de primera mano la situación y par.a pedirles que se interesen desde su papel de representación de los ciudadanos y hagan lo que esté en su mano ante el Congreso de los Diputados, para corregirlo.

Igualmente solicitarán una reunión con el nuevo subdelegado del Gobierno en Salamanca Antonio Andrés Laso, que trabajo en de Topas y que, «además de un gran profesional, era muy querido entre la plantilla». Confiamos que desde el

Según Acaip, la plantilla del Centro Penitenciario de Topas es una de las más envejecidas y con la media de edad más alta de los centros penitenciarios de España. A día de hoy muy pocos trabajadores se encuentran por debajo de los 50 años de edad. No se han convocado ni un solo concurso de traslados de niveles 14 al 22, desde hace mas de 4 años, por lo que en este periodo de tiempo, no han podido obtener plaza en el centro de Topas ningún trabajador. No ha existido ni existe por estas circunstancias expresadas el necesario rejuvenecimiento de la plantilla que, por su antigüedad, ha visto reducida año tras año los efectivos, de forma que se incumple la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Centro, muy especialmente en el Área de Vigilancia, pero que se sufre también en el resto de áreas de personal.

Acaip señala que dentro del Área de Vigilancia un importante número de efectivos ha pasado a segunda actividad, regulada por el Real Decreto 89/2001 de 2 de Febrero, publicado el 15 de Febrero de 2001, donde se asignan determinados puestos de trabajo por razón de edad a funcionarios del área de vigilancia que cumplan los requisitos de edad (57 años) y determinados años de servicio (25 o 30 según sea de Vigilancia 1 o Vigilancia 2).

Plantilla

A día de hoy los datos ofrecidos en el Portal de Transparencia de la propia institución son realmente preocupantes. A fecha de 6 de Junio del 2016, en el área de Vigilancia 1, en la RPT, sobre el papel, debería de haber 264 efectivos.

Pero la realidad es muy diferente. Según los datos obtenidos de la realidad del propio centro, con fecha 7 de febrero existen en el Área de Vigilancia 1 hay 213 trabajadores, de los cuales antes del 1 de Junio pasan a 2ª actividad 16 funcionarios, a lo que se le sumará una jubilación por edad el día 28 de febrero, lo que hará que en breves fechas dicho área cuente real y efectivamente con 196 trabajadores, de los 264 efectivos que figuran en la RPT en dicho área. Es decir un déficit de 68 trabajadores, aproximadamente un 26% menos de lo que debería de haber realmente.

No es muy distinta la situación de Vigilancia 2. La RPT es de 62 efectivos, según el Ministerio, pero en la realidad hay 45 trabajadores, 17 menos de lo que marca la RPT. Un 27% menos de plantilla también en la mencionada Área.

Debido a la elevada media de edad se produce otra problemática, como lo es la existencia de un importante número de bajas de larga duración, con las que prácticamente no se cuenta para la realización de los servicios y que, en algunos casos, difícilmente se reincorporarán a sus puestos de trabajo.

Desde Acaip han solicitado que se corrija esta situación de forma insistente ante los distintos departamentos con competencias, sin obtener resultados.

El resto de áreas de trabajo tienen igualmente una grave falta de personal funcionario, de un total de 143 efectivos hay realmente 111. Existen 32 vacantes.

En cuanto al personal laboral, de un total de 49 efectivos (entre Secretaría General y Organismo Autónomo) faltarían 8 efectivos.

Además, para Acaip es importante destacar la existencia de numerosos incidentes, que contrasta con el número de internos, de los más bajos en muchos años, que alberga el centro. Según el informe elaborado por el sindicato, los medios de comunicación se han hecho eco de más de 30 incidentes, incluidas numerosas agresiones a funcionarios.