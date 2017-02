La creación de comisiones retribuidas vuelve a enfrentar a Ciudadanos y PSOE

El ambiente en el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca continúa caldeado. En esta ocasión, a raíz de las declaraciones de Ciudadanos -a través de una nota de prensa- en la que afirman que «la ex-concejal del Partido Popular ha conseguido su propósito: percibir una retribución económica por su labor, ahora muy reducida, en el Ayuntamiento de Doñinos. Lo ha logrado con el apoyo de su compañera de Corporación, Carmen García, portavoz del Grupo Socialista, con la que ha votado a favor, incluso defendido con vehemencia, la moción presentada por la concejal no adscrita».

Hay que recordar que en la moción, Concepción de Arribas enumeraba un total de seis Comisiones Informativas Permanentes, que deberán celebrarse de forma quincenal, es decir, doce sesiones mensuales. Estas sesiones contarán con una retribución de 50 euros, con lo que «la concejal no adscrita percibirá más de 600 euros mensuales al sumar la única indemnización que hasta ahora contemplaba el Ayuntamiento por asistencia a plenos», asegura en la nota Ciudadanos.

El alcalde de Doñinos, Manuel Hernández, perteneciente a Ciudadanos, asegura que «es un hecho lamentable que la oposición se alíe para este tipo de acciones. Primero el bloqueo de los presupuestos y ahora para obligar al Ayuntamiento a sufragar un gasto cercano a los 50.000 euros en concepto de retribuciones por asistencia a las comisiones». En este sentido, prosigue, «el Ayuntamiento deberá modificar sus partidas presupuestarias para hacer frente a un gasto imprevisto que mermará la capacidad de inversión y de llevar a cabo reformas y mejoras en el municipio».

Hernández va más allá, al asegurar que «este sueldo no le saldrá gratis a la portavoz del PSOE» y añade que «en los momentos en los que la concejal no adscrita, antaño en el Grupo Popular, colaboraba con el equipo de Gobierno su condición para apoyar los presupuestos municipales fue una dedicación parcial para su grupo. Ofrecimiento al cual el equipo de Gobierno de Ciudadanos nunca cedió». Por ello, desde Ciudadanos indican que «desconocemos cuál será el pacto tras este sueldo, pero desde luego este equipo de Gobierno no se esperaba que una política, con la experiencia de la señora García Romero, cediera ante este tipo de chantajes o aceptase pactos en estas condiciones».

La reacción de Carmen García ante estas acusaciones no se hizo esperar y, así, señalaba a este periódico que «el Grupo Socialista no le va a costar ni un euro más de lo que le costamos al Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca, es decir, cero; porque ya en el pleno del día 30, en el que se aprobó esa moción, anunciamos que íbamos a renunciar a esas comisiones y, en todo caso, el cobrar las comisiones o no es totalmente voluntario».

La portavoz socialista continúa sus críticas afirmando que «cuando uno gobierna a base de decretos como es el caso de nuestro alcalde, el resto no es que tenga más trabajo o menos, es que no tiene ninguno. Y como nosotros sí queremos trabajar por y para el Ayuntamiento y para los vecinos de Doñinos, queremos que haya comisiones para que se puedan discutir las barbaridades que presenta, en muchas ocasiones, el alcalde o los puntos que presentan en el orden del día del pleno y que no se pueden discutir y se tienen que dejar encima de la mesa o porque los desconoce o porque lleva la modificación -como en el último pleno- del reglamento de la guardería y es la ordenanza lo que tienen que modificar».

Otro ejemplo para avalar sus afirmaciones, lo pone García al señalar que en los últimos cuatro plenos de los siete puntos del orden del día que llevaba tiene que dejar encima de la mesa «pleno tras pleno» cuatro y cinco puntos. Por lo tanto, si esas cuestiones «se discutieran en comisiones, el alcalde sabría cómo los tiene que llevar porque se lo manifestaríamos antes» y sobre todo, «porque es la única manera de que nos deje participar en la gestión municipal porque no nos deja», apostilla la socialista.

La moción de las comisiones fue ya presentada en el mes de mayo por el Grupo Socialista y «la respuesta del alcalde fue que ‘nosotros nos valemos para gestionar el Ayuntamiento de Doñinos’ y la rechazaron». Pero continuaron pidiendo esas comisiones «para que nuestras propuestas se oyeran e incluso para mejorar los escasos cuatro proyectos que ha presentado en dos años el alcalde», asegura Carmen García. «Queremos trabajar y aportar nuestras ideas, que para eso hemos sido el grupo más votado, le guste al alcalde o no».

Por otro lado, y respecto a la afirmación de que las comisiones costarían 50.000 euros, la portavoz socialista manifiesta que «no sabemos cómo lo habrá calculado porque a día de hoy no nos ha comunicado cuál será la composición de esas comisiones: si tenemos un miembro, dos, tres o estamos los cuatro».

Se acordó que habría seis comisiones, pero como quién convoca es el alcalde esto podría variar, «no sabemos si acepta o no las seis, ni tampoco si las va a convocar o no. No nos ha dicho nada, lo primero que sabemos de las comisiones es lo que miente en su nota de prensa».

Por último, Carmen García quiere remarcar que «el Grupo Socialista de Doñinos de Salamanca no ha pactado absolutamente con nadie y, al contrario que el alcalde, no le ha prometido nada a nadie. Aquí el único que prometió un sueldo fue él a la ahora concejala no adscrita. Nosotros no tenemos pacto con nadie, al contrario, si vemos que una moción es beneficiosa para el municipio la apoyaremos y si vemos que no es beneficiosa, votaremos en contra, porque tenemos nuestro propio criterio político».