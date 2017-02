Los vecinos de San Bernardo consideran una «estafa» el nuevo Victoria Adrados

Todavía no se han iniciado las obras, pero el proyecto del antiguo colegio Victoria Adrados no se escapa de la polémica. Presentado por el alcalde de Salamanca en los primeros meses de 2015, dos años después continúan los trámites para su desarrollo definitivo, gestiones que pasan por, entre otras cuestiones, charlar con las asociaciones de vecinos para conocer su opinión al respecto.

Y, de este modo, la pasada semana representantes de las organizaciones vecinales de San Bernardo, Oeste y Barrio Vidal se reunieron con el concejal de Fomento y Patrimonio, Carlos García Carbayo, y con dos técnicos del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo para debatir sobre el proyecto que el Ayuntamiento pretende construir en el solar del Adrados.

Este primer encuentro se saldó con una «profunda decepción» para los integrantes de las asociaciones de vecinos. Al menos así lo manifiesta la asociación del barrio de San Bernardo, Asanber, en un comunicado publicado en su página web. Palabras que ratifica José María Regueiro, su presidente, en declaraciones a este medio. «El planteamiento no responde para nada a lo que esperábamos», explica.

Eso que las asociaciones vecinales de los tres barrios aguardaban era un «centro cívico», añade Regueiro, uno de los déficit más relevantes en ese sector de la ciudad, tal y como viene recogido en el Plan General de Ordenación Urbana. «Hablamos de barrios con mucha población, en los que es difícil realizar cualquier tipo de actividad porque carecemos de equipamientos adecuados», agrega el presidente vecinal de San Bernardo, no sin antes recordar que su asociación tiene un pequeño local, de difícil acceso para las personas con movilidad reducida y en el que «no se pueden realizar más de dos actividades a la vez».

La venta de las plazas de aparcamiento financiaría gran parte del resto del edificio

«La realidad es que el centro cívico es marginal dentro del proyecto que han presentado», continúa Regueiro. Y es que los planes del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo pasan por convertir el solar del Victoria Adrados en un aparcamiento de tres plantas subterráneas con 239 plazas, que se venderían entre los vecinos interesados para financiar gran parte del resto del proyecto, que cuenta con un presupuesto global cercano a los siete millones de euros.

Esa otra parte convertirá, si todo sigue los cauces previstos, al antiguo colegio en 45 apartamentos, que ocuparían algo más de 2.000 metros cuadrados. Esos apartamentos serían viviendas adaptadas y sin barreras arquitectónicas, con una superficie aproximada de 45 metros cuadrados, con salón, cocina integrada, baño adaptado, dormitorio doble y terraza exterior en algunas, y se pondrían en alquiler a precios reducidos entre 250 y 300 euros mensuales.

Asimismo, la zona considerada como centro cívico tendría una superficie de 900 metros cuadrados, que deberían compartirse, según José María Regueiro, con el Centro de Acción Social que trabaja en los tres barrios, San Bernardo, Oeste y Vidal. «No queda espacio para lo que hubiéramos querido, una lugar amplio en el que desarrollar actividades cívicas, culturales, deportivas…». Para el presidente de Asanber esta es «una oportunidad perdida» y una «estafa», ya que también, apunta, se reserva un espacio de 1.000 metros cuadrados calificado como dotacional para «alquilarlo al mejor postor». De igual modo, Regueiro lamenta que desaparezca el patio del antiguo colegio y no se convierta en una «plaza con juegos y zonas verdes», aunque el proyecto municipal sí contempla reservar un espacio para esos menesteres, no tan grande, cierto es, como el actual patio del Adrados. Sería una franja de 22 metros de anchura en la avenida de Villamayor, con árboles.

Las asociaciones mantendrán una nueva reunión con el concejal de Fomento

«Consideramos que la propuesta no responde en absoluto a las necesidades de la zona y no contribuye a resolver los problemas de la misma ni a mejorar las condiciones de vida de los vecinos de estos barrios de la ciudad», remata Asanber su comunicado, palabras que suscribe José María Regueiro, que describe como «pobre» la idea planteada desde el Ayuntamiento, que no puede decirse que sea nueva, ya que se puso en marcha hace varios años.

Otra de las asociaciones implicadas y que estuvieron presentes en la reunión con García Carbayo, Zoes, prefiere por el momento guardar silencio, al menos hasta que se celebre una nueva reunión con el concejal, cita prevista para los próximos días. «Cuando volvamos a hablar, opinaremos», manifestó ayer Inma Cid, presidenta de la dinámica asociación vecinal.

Por su parte, el Ayuntamiento siempre ha defendido la necesidad y oportunidad de esta construcción en el barrio de San Bernardo, uno de los más envejecidos de la ciudad. De ahí la conveniencia, ha señalado en varias ocasiones el equipo de Gobierno, de los apartamentos accesibles, sin olvidar los problemas de aparcamiento que se sufren en la zona y que podrían quedar aliviados con la construcción del parking subterráneo. De todos los grupos municipales, sólo Ganemos ha presentado batalla sobre este proyecto de construcción, llegando a solicitar recientemente que se paralizara la licitación de las obras.