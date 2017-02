Alertan del alto grado de ansiedad al que se ven sometidos los niños en las aulas

«Hay evidencias contrastadas de que la ansiedad en el niño se está disparando a niveles espectaculares», alerta el doctor Luis Jiménez Díaz, alma mater de la Sección Infantojuvenil que tiene en funcionamiento la asociación Salud Mental Salamanca AFEMC, y principal impulsor de este proyecto junto a Francisco Santiago.

Esta afirmación de Jiménez Díaz, es una aportación totalmente novedosa al ámbito de la educación española que llega a Salamanca de manos de este reconocido doctor. Esta evidencia demostrada primero por estadounidenses, después en Inglaterra y que ahora se está empezando a conocer principalmente a través de varias universidades andaluzas, se puede ver reflejada en «problemas de rendimiento, problemas de sociabilidad, problemas de conducta y problemas evolutivos», según el doctor Jiménez Díaz.

Las causas pueden ser muchas, «factores sociales, problemas familiares y los factores escolares», pone como ejemplo este experto en salud mental. Precisamente en este último aspecto pone el acento del doctor Jiménez Díaz, en lo que denomina «el papel del centro escolar como generador de ansiedad en el niño». La razón está clara, en opinión de Jiménez Díaz, ya que los «sistemas vigentes de enseñanza van más en la línea de proporcionar conocimientos y no se centran tanto en la educación integral de la persona con vistas al futuro». Precisamente Jiménez Díaz saca a colación las nuevas directivas europeas, en las que «no se tienen tanto en cuenta los conocimientos que una persona puede aportar, sino que sobre todo esas persona se prepare adaptativamente». Todo esto lleva al doctor Jiménez Díaz a plantear que «los sistemas tradicionales de enseñanza españoles pueden ser generadores de ansiedad», porque puede que se exija mucho, a alumnos que no son capaces de desarrollar actividades, o que tienen un problema familiar y no se tienen en cuanta que ese chico no puede atender,..», pone como ejemplo. En este sentido el doctor Luis Jiménez recuerda las palabras de Daniel Goleman que dice que «el 10% del procesamiento del aprendizaje lo hace el alumnos a través de la capacidad cognitiva y el 80% , a través de su inteligencia emocional».

Esta afirmación viene al hilo de las actuales sesiones de formación al profesorado que desde esta sección están llevando a cabo estos días desde la Sección Infantojuvenil de Salud Mental Salamanca AFEMC.

Precisamente, esta iniciativa se encuadra dentro de la promoción de la salud mental infantojuvenil, cumpliendo así con uno de los objetivos de la misma. Se trata de la preparación de orientadores, tutores y profesores de todos los niveles.

El año pasado realizaron el primer seminario y una mesa redonda en el Colegio de Enfermería, y este año están desarrollando el II Seminario sobre enfermedades mentales infantojuveniles. Los objetivos de estas preparaciones son tres: Establecer los trastornos del aprendizaje; los trastornos de ansiedad y los casos de ciberpatología.

Cada uno de estos bloques está siendo impartido por especialistas en la materia.

El primero, sobre los ‘Trastornos del aprendizaje, que se basa en un breve estudio y su repercusión en el rendimiento y la conducta escolar’, corre a cargo de Ángel Morín y de José Miquel Sala. El primero de estos ponentes se centra en análisis específicos de los procesos de aprendizaje, sus requerimientos y dificultades para el óptimo rendimiento; el segundo aborda la relación posible entre los procesos del desarrollo, aprendizaje y conducta.

El segundo de los bloques a abordar en este segundo seminario puesto en marcha por la Sección Infantojuvenil de Salud Mental Salamanca es ‘Conceptos evolutivos y formas de expresión de los trastornos de ansiedad en la etapa infantojuvenil: ansiedad generalizada, ansiedad de separación y otras formas’. Este módulo corre a cargo del doctor Luis Jiménez Díaz, que a través de los conceptos de ansiedad evolutiva y memoria explica los conceptos fundamentales de los que representa la ansiedad en el proceso madurativos o psicopatológico del desarrollo a lo largo del mismo, «con especial precisión en el concepto de estrés postraumático como ejemplo paradigmático de la relación entre memoria y ansiedad», según reza en el programa elaborado. María Teresa Gómez aborda el desarrollo de las distintas formas de expresión de la ansiedad a lo largo del desarrollo.

A cargo de la técnico de la Sección Infantojuvenil, Marta López Alfayate, del especialista Alfonso Valdunciel y del psiquiatra José Luis Pedreira corren las ‘Adicciones a dispositivos móviles y otros sistemas multimedia’. También se vertebran estos contenidos en dos sesiones, la primera de ellas centrada en el papel de la prevención en el uso y abuso inadecuado de las nuevas tecnologías en la infancia y adolescencia.

Sirva recordar que la Sección Infantojuvenil de Salud Mental Salamanca AFEMC está destinada a la atención de personas entre 0 y 18 años. Entre sus objetivos se encuentra ofrecer información adecuada y asesoramiento sobre salud mental a instituciones sanitarias y educativas.