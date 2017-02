El exfutbolista Paco Pavón y los periodistas Rivero y De Montini, nuevos Matanceros de Honor

El exfutbolista del Real Madrid, Paco Pavón, así como los periodistas Juan Carlos Rivero, director de ‘Estudio Estadio’, y Javier de Montini pasaban ayer a engrosar la extensa lista de Matanceros de Honor que tras 32 ediciones acumulan ya las Jornadas de la Matanza Típica de Guijuelo.

En una mañana, especialmente desagradable por las condiciones meteorológicas, la segunda jornada de matanza de la actual edición no se interrumpía aunque sí cambiaba parcialmente de escenario al trasladar la ceremonia de nombramientos a una sala del Museo de la Industria Chacinera en lugar de en la tradicional plaza de Castilla y León. Bajo la batuta de Jesús Merino y la presencia institucional del concejal del Grupo Socialista, Ramón Estévez Vázquez, y de la concejala de Turismo, Sandra Méndez Manzano, que no dudó en agradecer «la presencia de tantos amigos» y recordar «que las matanzas eran una Fiesta de Interés Turístico Regional», la entrega de distinciones comenzaba con las palabras del Maestro de Ceremonias, el ex portero, Paco Buyo, un ya habitual de las jornadas para el que dijo «es un honor volver a estar en este pueblo». Buyo era el encargado de investir como matancero de honor al colega de profesión y amigo, Paco Pavón, quien aseguraba hacerle «mucha ilusión el nombramiento» por ser Guijuelo «emblema de un producto como el jamón no solo en nuestro país sino en todo el mundo».

A este nombramiento se sumaba también el reconocimiento al director del programa deportivo ‘Estudio Estadio’, Juan Carlos Rivero, que de manos del Mondonguero Mayor, Eduardo Sterns, recibía camisa, boina y medalla. «Soy un enamorado de Guijuelo y sus productos», apuntaba Eduardo Sterns antes de entregar las distinciones a Juan Carlos Rivero. «Yo que soy un tonto urbanita -apuntaba el periodista- de esos que creía que los jamones venían ya empaquetados tengo que reconocer que esta industria es increíble. Sois un pueblo que hacéis feliz a mucha gente», añadía.

Por último, el que fuera periodista durante años en la revista ‘Lecturas’ Javier de Montini recogía de manos del director de la Matanza y productor de televisión, Willy Rubio, los atributos que le confieren ser Matancero de Honor. «Jesús Merino me había dicho que en Guijuelo estaba el mejor jamón del mundo, los que no me había dicho es que también tiene las mejores gentes», apuntaba el periodista.

Tras las imposiciones, los matanceros y el público se volvió a trasladar hasta la plaza de Castilla y León donde desafiaron al frío y la lluvia y celebraron el ritual como se hacía ancestralmente. Aderezado con la música de la gaita y el tamboril y con la presencia, ya imprescindible de las águedas, que repartieron aguardiente y perrunillas, comenzaba una fiesta en la que no faltaron la degustación de chichas ni la presencia de los castañeros.

Hoy continuará la fiesta en la Plaza Mayor donde a partir de las 11:30 horas está previsto que se celebre la I Fiesta de Mondongo, que servirá de homenaje a las choriceras y en la que se podrá ver la elaboración de embutidos y disfrutar de actividades paralelas como juegos tradicionales para los niños o el I Concurso de Tamborileros, entre otras.