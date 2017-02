«Lo importante de esta profesión es que no conoce el desempleo»

Ignacio Manzano Martín preside el Colegio Oficial de Agentes Comerciales, un organismo que da protección a una profesión indispensable en la sociedad como es la de comercial o vendedor.

-¿Cuándo se creó el Colegio Oficial de Agentes Comerciales?

-El Colegio Oficial de Agentes Comerciales es una institución que se crea en 1926 por orden ministerial con el fin de regular y dar cobertura a la profesión de agente comercial, profesión que es el eslabón principal en la economía puesto que si no hay venta la producción se estaciona y se estanca, no sale la producción; de ahí la importancia de la profesión de agente comercial, de vendedor, y se crean los colegios para proteger la profesión.

-¿Cuáles son las funciones principales y servicios que ofrece este colegio a sus colegiados?

-Desde el colegio ofrecemos una serie de servicios, principalmente de asesoría, y conseguimos convenios con empresas para que todo lo que le hace falta a un agente comercial para el desarrollo de su profesión tenga ventajas; obtenga descuentos en hoteles, carburantes, telefonía... y muy importante, también, las ventajas fiscales que tiene por estar colegiado.

-¿De qué ventajas fiscales estamos hablando?

-Ventajas fiscales como desgravar el IVA del coche, desgravar los gastos inherentes de la profesión (gastos de carburante, de comidas, así como todo lo necesario para el ejercicio de la profesión). Gastos que sólo se pueden desgravar si está colegiado.

-¿El agente comercial puede vender cualquier producto?

-Sí, porque el agente comercial es el interlocutor entre la empresa y el comercio (la tienda, el establecimiento). Está el agente comercial que representa a un fabricante y lo vende a los distribuidores; está también el agente comercial de los distribuidores que le vende directamente al comercio. Todos los productos que utiliza un consumidor, todos los productos que utilizamos en la vida cotidiana han llegado al mercado a través de un agente comercial. Hay una transacción entre medias, desde el fabricante o distribuidor o los servicios hasta el consumidor que realiza el agente comercial, que es el que lo pone a su disposición.

-¿Actualmente con cuántos colegiados cuenta el colegio oficial de Salamanca?

-Con 240 de todos los sectores y ramas. Y hay que tener en cuenta que nos hace falta mano de obra. Lo importante de esta profesión es que no conoce el paro. Más del 60 por ciento de las ofertas de empleo de todos los soportes es para agente comercial; por eso, yo siempre aconsejo a los jóvenes que se informen y se formen en la profesión de agente comercial.

-La formación en esta profesión es muy importante, ¿desde el colegio oficial de Salamanca ofrecen algún tipo de formación?

-Sí, aquí les damos un curso de iniciación a la venta, con el que le damos el título de Agente Comercial expedido por el Ministerio de Economía; y constantemente estamos haciendo cursos para mejorar la actividad del agente comercial y todo lo que está relacionado con la profesión, como por ejemplo cómo hablar en público, cómo mejorar la presentación del producto y otros aspectos necesarios para el ejercicio de esta profesión, como el cierre de la venta o aquellos demandados por los colegiados. También se dan otros sobre dirección de empresa, cómo organizar grupos de venta, porque a veces el agente comercial tiene a su cargo más vendedores.

-¿Qué titulación o estudios se necesitan para acceder a estos puestos de trabajo?

-Con cualquier titulación. Hay también un módulo, el de Comercio y Marketing, que se relaciona mucho con el agente comercial o vendedor, pero engloba mucho más, engloba comercio.

-¿Existe intrusismo en esta profesión?

-Cada día hay menos, porque las ventajas que tiene estar colegiado son importantísimas, tanto por el propio interés de la empresa de contratar a agentes comerciales colegiados y profesionales como por el interés del comercio de que le asesore un profesional, ello lleva a que cada día haya menos intrusismo. Cada día hay que estar más protegido y está más perseguido, lógicamente, para que todos estén dados de alta donde les corresponde. Es muy importante que la empresa contrate a agentes comerciales colegiados para que luego no tengan ningún problema y sean profesionales, porque cuando la empresa está contratando a un agente comercial, a un vendedor, está contratando a una persona que le ha de representar ante el cliente y esa es la cara y ojos de la empresa. También hay que tener en cuenta que la empresa debe formar al agente comercial en sus productos y en su forma de trabajar; porque el vendedor conoce el concepto de la venta y cómo debe desarrollar el proceso de la venta, pero la empresa debe formarle en esos productos que va a representar y va a vender; porque del éxito que vaya a tener el agente comercial es responsable la empresa, porque será el agente el que deba conseguir vender esos productos y explicárselos al cliente, asesorarle... y para ello es necesario conocer muy bien el producto.

-En la actualidad, ¿que complicaciones o dificultades amenazan a esta profesión?

-Lo complicado es que un joven se inicie en la profesión. Por eso, en las presentaciones e informaciones que yo doy en los institutos y en las charlas que ofrecemos una vez a la semana en el colegio oficial a personas que se quieren iniciar en la profesión, a los que se han quedado en paro o a los que simplemente quieren informarse, les contamos en qué consiste ser agente comercial, cómo van a salir y qué se van a encontrar en la calle, cómo el colegio los ampara, qué es lo que tienen que solicitar a la empresa que van a representar... para que cuando accedan a esta profesión no vayan desconociendo el sector, porque se van a iniciar en una profesión con futuro, porque lo bueno que tiene es que se puede trabajar en la localidad, en la provincia, en la región, en España, en el mundo y no hay techo. Aquí el que quiere trabajar hay trabajo y las empresas están solicitando constantemente agentes comerciales. Y la dificultad en este caso puede venir de que la empresa no participe tanto en la formación del agente comercial como en los gastos que ello conlleva, porque hay veces que el trabajar como autónomo conlleva que nos tengamos que pagar todos los gastos y trabajar en la empresa sólo por una comisión, pero la empresa debe ser consciente de que si quiere un buen vendedor debe pagarlo, porque es la persona que le representa fuera de la empresa. Por ello, debe apoyar al agente comercial en los gastos, en el salario, que tenga unos ingresos fijos además de objetivos, esa es la conciencia que debe tomar hoy día la empresa.

- ¿Normalmente los agentes comerciales son todos autónomos?

- Normalmente sí, porque pueden tener un abanico amplio de representación, es decir, llevar dos o más empresas del mismo sector sin que sean competencia desleal, puede llevar -por ejemplo- un vino, un queso y un jamón, pero no otro queso; productos que sean complementarios, en ese caso es autónomo y cada empresa correría con la parte proporcional de sus gastos. De todas formas, puede estar colegiado y ser empleado de una empresa.

- Antes señalaba que todas las semanas dedican un día a informar sobre la profesión, ¿qué tipo de gente demanda esta información?

-Últimamente hay de todo, viene gente joven pero también gente mayor, de más de 50 años, que se han quedado en el paro y vienen a informarse a ver qué salidas tienen y buscarse un futuro. El joven en cambio quiere conocer qué es el agente comercial para tener una opción más. La dificultad que ven es que hay que trabajar fuera del despacho, de la oficina, de un local, hay que estar visitando y ese es el principal handicap que puede tener esta profesión, hay que saber organizarse porque somos gestores de nuestro tiempo y a la vez eso puede ser una dificultad que no nos deje ver realmente cuál es nuestro trabajo, que está en visitar, visitar y visitar.