La otra cara de lo conocido

El Centro de Arte Contemporáneo DA2 de Salamanca inauguró ayer un nuevo ciclo expositivo con las muestras de dos artistas, el andaluz Miguel Ángel Tornero y la peruana Andrea Canepa, que se podrán ver en sus salas durante los próximos meses.

En concreto, la muestra del andaluz Miguel Ángel Tornero (Baeza, 1978) ha sido creada específicamente para el DA2, lleva por título ‘Looking Was Serious Work but also a Kind of Intoxication’ y ha sido comisariada por Virginia Torrente.

Según la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, el creador experimenta en esta ocasión con el soporte fotográfico «en una expansión que le lleva por un lado a la instalación, y por otro, hacia sus límites». Las peluquerías, mercerías y tiendas de chinos están en el interés de Tornero, por ser «almacenes extraños» que muestran sus escaparates como museos de fotografía marchita, quemada por el sol, donde «el fotógrafo acude al rescate de estos tesoros», anunciaron ayer desde el DA2.

Miguel Ángel Tornero.

Paralelamente a este particular universo, presenta en esta exposición ‘vinevideovicio.com’, un proyecto on line donde el espectador puede encontrar una sucesión de pequeños vídeos que Tornero graba desde hace algunos años con su móvil y que se pueden ver «a la carta», al poder elegir el espectador los que más le llamen su atención.

En cuanto a Andrea Canepa, presenta en el centro de arte contemporáneo de Salamanca la muestra ‘La verdad está en otra parte’ con la que transporta al visitante a «lo que los griegos llamaban la ecúmene o zona del mundo conocido, una realidad que Internet ha ensanchado hasta cubrir todo el mundo, porque incluso sin desplazarnos, a través de la Red, se puede acceder a cualquier territorio».

La tecnología

La llegada de las herramientas digitales ha supuesto un gran cambio en la manera de vivir y de contar nuestros viajes. La artista peruana Andrea Canepa (Lima, 1980) no es en absoluto ajena a estos periplos cibernéticos y se apoya en Internet para buena parte de sus investigaciones. Los dos grandes ejes en torno a los que báscula su obra son las nociones del tiempo y del espacio vistos a través de una mirada de experimentada archivera que clasifica y organiza con rigor los materiales que más tarde nos presenta. Con la ayuda de varias manos amigas repartidas por todo el globo y orquestadas a través de las redes sociales, el uso de los servicios de correos y de aplicaciones como Google Maps, La verdad está en otra parte nos muestra que desplazamiento no es sinónimo de viaje y que podemos viajar, también, sin movernos del sitio.