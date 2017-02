El ejemplo de Jane en defensa de nuestros barrios

Jane Jacobs (1916-2016) fue una activista y teórica del urbanismo, que se dio a conocer por su férrrea defensa de los espacios públicos y sus críticas a las prácticas urbanas que se llevaban a cabo en los años 50 en las urbes, especialmente en Estados Unidos. Jacobs apostaba por una mirada microscópica a las grandes ciudades para comprender y buscar soluciones a los problemas que surgían entre los ciudadanos.

Desde entonces, su llama prendió la mecha en otras ciudades y con el paso del tiempo se han ido incorporando rincones de todo el planeta a lo que se ha venido a denominar ‘El paseo de Jane’. Una iniciativa tomada por diferentes colectivos y asociaciones vecinales que animan a conocer lo que sucede en su barrio a pie de calle.

Es el caso de los responsables de la librería Letras Corsarias que, en colaboración con la Universidad y la Asociación de Sociología de Castilla y León (Socyl), convocó ayer a todos aquellos interesados a mirar la ciudad con otros ojos, en una cita que se celebró por primera vez en Salamanca y que partió del barrio del Oeste para explicar su nacimiento y la transformación que ha sufrido hasta nuestros días.

Libro de Sorando y Ardura

Así, el sociólogo Roberto Cilleros, responsable editorial de la revista ‘Encrucijadas’, se erigió en guía de un paseo que culminó en la propia librería Letras Corsarias donde el sociólogo Daniel Sorando y el arquitecto Álvaro Ardura presentaron su libro ‘First we take Manhattan: la destrucción creativa de las ciudades’, un estudio sobre los procesos de cambio del centro de las grandes ciudades, que han pasado de guetos a lugares de moda para la clases altas. ‘¿Regeneración o gentrificación?’, un debate de lo más actual que despertó la atención de no podos curiosos.

Esta experiencia, estrenada ahora en Salamanca, se viene celebrando en ciudades como Madrid desde hace años, y viene a poner en valor la experiencia propia y compartida que tenemos de nuestras ciudades. Iniciativa que invita al ciudadano a salir a las calles para ver, escuchar y pensar la ciudad en que vivimos y que transformamos sin darnos cuenta en el día a día.