Sorpresa en el PSOE por la falta de concrección de Mañueco

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado esta mañana su sorpresa por la falta de concreción y la ausencia total de novedad en la propuesta de solución a la cuestión o problema urbanístico en relación con el Corte Inglés realizada hoy por el alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco.

Una propuesta que a pesar de la expectación creada, fomentada por el propio alcalde y por el equipo de gobierno municipal del PP, "no avanza nada nuevo que no se supiera ya, tal y como quedó reflejado hace un mes por los medios de comunicación, una propuesta que no concreta las actuaciones a realizar, ni viene acompañada por un documento físico que sea el punto de partida para empezar un estudio sobre la solución definitiva", han apuntado desde el grupo socialista.

El Grupo Socialista quiere manifestar, por boca de uno de sus concejales miembro de la Comisión municipal de Urbanismo, Fernando Vegas, y tal como ha mantenido desde el principio "que el PSOE siempre estará en relación a esta cuestión en el lado de la búsqueda de una solución, la mejor solución, siempre y cuando venga avalada por los técnicos municipales y avalada también, por una garantía de legalidad".

"La solución", ha añadido Vegas, "tiene que tener tres principios fundamentales, el primero el mantenimiento de los puestos de trabajo, algo absolutamente primordial, el segundo que se cumpla estrictamente la legalidad dándose todas las garantías de seguridad para que las actuaciones que se realicen desde el Ayuntamiento de Salamanca no puedan verse cercenadas por los tribunales de justicia o por aquellos que puedan reclamar, y por último y sobre todo también, todo lo que se haga tiene que venir avalado por los técnicos municipales en relación tanto a los informes sectoriales como jurídicos", ha asegurado.