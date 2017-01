El poemario 'Tras la niebla' de Pérez Alencart se podrá leer en 53 idiomas

Alfredo Pérez Alencart, peruano y salmantino, como gusta dejar constancia, se ha convertido en un poeta de referencia cuando en Salamanca se habla de poesía. No solo es el coordinador del consolidado y prestigioso Encuentro de Poetas Iberoamericanos que este octubre celebrará su vigésima edición, sino que su propia obra está siendo especialmente valorada en el mundo entero. Una evidencia más la encontramos en su nuevo libro que apreciamos como una auténtica joya, ‘Tras la niebla’ (Trilce Ediciones, Salamanca, 2017), y que en 128 páginas alberga un breve poema suyo traducido a 53 idiomas del mundo, además de 55 pinturas hechas especialmente por el reconocido artista Miguel Elías.

–Hace una semana presentaba su antología croata titulada ‘Tu je nebo / aquí es el cielo’ y ahora esta preciosa obra polifónica. ¿Parece que este 2017 será un año de prósperas cosechas para usted?

–Es probable, pues todos los indicios así lo indican. Pero no suelo hablar de lo por venir y prefiero esperar a que los hechos se manifiesten. En todo caso, y como deferencia a su gentil entrevista, le diré que hacia el mes de abril saldrá en Portugal un nuevo libro mío, en edición bilingüe con traducción del poeta y músico Eduardo Aroso, quien vive en Coimbra. Lo de Croacia, esos 160 poemas trasvasados por la connotada hispanista y traductora Zeljka Lovrencic, me seguirá conmoviendo mientras viva. Lo mismo que la antología búlgara publicada por la exquisita poeta y traductora Violeta Boncheva; o la antología alemana, a cargo de Herbert y Sigrid Becher, o la brasileña hecha por Maria José y Reynaldo Valinho…

–Lo suyo merece destacarse, en cuanto a los libros ya publicados y a la proyección internacional de su obra. ¿Cómo hace para escribir tanto y, según los críticos, tan bien?

–Estuve casi veinte años escribiendo sin publicar, hasta el año 2000, cuando Verbum de Madrid amparó y editó ‘La voluntad enhechizada’. Por ello todavía guardo en el arcón unos cinco o seis libros inéditos. Por ejemplo, el poemario que saldrá en tierras lusitanas lo escribí hace cinco años… Debo recordar que la carrera del poeta, salvo casos excepcionales como el de Rimbaud, siempre es una maratón, donde el que sale más rápido muchas veces ni siquiera termina el recorrido.

–Le preguntaba también por la recepción que su poesía tiene en otros idiomas. Creo que un referente inmediato a ‘Tras la niebla’ es ‘Lo más oscuro’, otro poema suyo traducido a 25 idiomas y aparecido en 2015. ¿Es esto así?

–Así es. Ese poemita se publicó primero en 2013 en la versión digital la revista catalana ‘Qué leer’ y dentro de una sección que dirigía mi buen amigo el poeta Enrique Villagrasa. Tuvo muchas visitas y comentarios, además de traducciones que le llegaban hechas motu proprio por amigos y profesores que recibieron el enlace. A modo de agradecimiento lo publiqué como una plaquette o librito que mucho gustó, especialmente por las siete ilustraciones del notable artista cubano-español Luis Cabrera Hernández, viejo amigo.

–Y ahora ‘Tras la niebla’, pero vemos que dobló el número de traducciones…

–…Alguien que no conozco, pero a quien agradezco su atención hacia mi obra, publicó el poemita a principios de diciembre -que previamente había aparecido en mi antología ‘Según voy de camino’, también ilustrada por Luis Cabrera- en un blog llamado ‘No me quites paz’. Un amigo me hizo conocer el enlace, el cual adjunté en el Boletín Poético Salmantino que mensualmente envío a cerca de tres mil amigos, poetas, traductores o académicos de aquende y allende. No pasaron ni dos horas cuando empecé a recibir comentarios y traducciones del mismo. Entre los comentarios recibidos, he incluido el de un joven doctor en Filología por Salamanca, el mexicano Juan Ángel Torres Rechy. Teniendo unas 25 traducciones llegadas de esta forma, luego pedí otras que al final han sumado 53 idiomas.

–Increíble que estos espigados trece versos hayan cundido y calado tanto…

–…Por eso mi inmensa gratitud por todas las traducciones. Por eso mi intención de felicitar la llegada del 2017 con esta voz coral. Los traductores logran así que mis versos se entiendan por Babel, que pasen por muchas de sus estancias. Ellos y ellas me expresaron que mucho les había gustado la sencillez y profundidad de lo que encerraban los versos. Por la calidad de todos ellos sé que mi poemita ha ganado más en sus versiones: para mí es como un auténtico milagro de Pentescostés, donde yo, que sólo hablo el castellano, soy entendido por quienes hablan otras lenguas.

–Dejé para el final sus vínculos con el pintor Miguel Elías. Ambos son profesores de la Universidad de Salamanca y ambos se consideran amigos-hermanos.

–Con Elías menos es más. Bastaría con decir que es un auténtico maestro, máxime cuando se trata de los poetas. No por NADA le califiqué como ‘el pintor de los poetas’, algo asumido por los más de 300 poetas de América y España que ha retratado o ilustrado sus libros. Es mi amigo-hermano y quiso sumarse a esta ofrenda que yo quería hacer hacia los cinco continentes. Y ha realizado una de sus más hermosas y líricas series, 55 variaciones sobre lo que mis versos le sugirieron tras la niebla, estatuas y pedestales, humildad hasta encontrar la Luz… Por ello en el colofón estamos y seguiremos hermanados, ambos forasteros que hemos hecho de la capital del Tormes nuestra ciudad-patria: «En Salamanca. La de hoy./ La de mañana. La de/ Siempre. Por aquí/ estaremos».