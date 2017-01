Mañueco expone hoy a la oposición su idea sobre el solar del Ministerio de Defensa

Los grupos municipales en la oposición se reunirán hoy con el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, para conocer la solución que propone el regidor con respecto al problema urbanístico del sector de El Corte Inglés. A través de una junta de portavoces, Mañueco comunicará a PSOE, Ciudadanos y Ganemos la posibilidad de construir un edificio institucional en el solar del Ministerio de Defensa, situado a pocos metros de los grandes almacenes.

Como se recordará, el Ministerio que ahora preside María Dolores de Cospedal se reservó esa franja de terreno en la operación urbanística que facilitó la construcción del centro comercial en los antiguos terrenos del cuartel Julián Sánchez ‘El Charro’. La intención del organismo público era construir viviendas pero el estallido de la burbuja inmobiliaria lo impidió. Desde entonces la franja de terreno junto a la calle Víctimas del Terrorismo permanecía a la espera de un destino, hasta que en las últimas semanas han comenzado a verse tareas de limpieza y desbroce en su superficie. La intención del Ayuntamiento es construir un edificio institucional, destinado, al parecer, al Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca. Así, al menos, lo afirmó el concejal de Fomento y Patrimonio, Carlos García Carbayo, en una entrevista televisiva en La 8 de Castilla y León.

Si esto es cierto o el edificio institucional tiene otra finalidad se sabrá hoy, una vez que el alcalde se reúna con los portavoces de PSOE, Ciudadanos y Ganemos, José Luis Mateos, Alejandro González Bueno y Virginia Carrera, respectivamente. Fernández Mañueco aseguró, durante sus últimas declaraciones sobre la cuestión, que tanto PSOE como Ciudadanos parecían proclives a negociar y aflojar sus pretensiones iniciales, mientras que acusó a Ganemos de dificultar la llegada a un acuerdo. No obstante, la semana pasada el Grupo Municipal Ganemos afirmó, a través de un comunicado, que la postura de los tres grupos en la oposición sigue siendo la misma, la que adoptaron en febrero de 2016 y que se basa en un informe del redactor del PGOU, el arquitecto Fernando Lombardía. Según ese documento existe en el sector de María Auxiliadora un exceso de edificabilidad no compensado de 21.000 metros cuadrados. Y eso es lo que exigen los grupos en la oposición: que se planteen compensaciones de terrenos para la ciudad partiendo de la consideración de suelo urbano no consolidado del sector de El Corte Inglés.