Adif planea el cierre de la venta de billetes en la estación de Peñaranda

La reciente orden de Adif para que sus empleados dejen de vender billetes en las estaciones de Astorga y Sahagún ha sido recibida con polémica en estas ciudades de León. No es la primera medida en este sentido que toma la empresa ferroviaria, ya que varios lugares de Galicia también han visto cerradas sus estaciones a la venta de billetes, con lo cual los viajeros, desde ese momento, tienen que comprarlos o por internet o directamente al revisor.

Ni parece que será la última, ya que, según ha podido saber este medio, Adif se plantea cerrar a no tardar la estación de Peñaranda de Bracamonte, de modo que ya no se puedan comprar allí billetes. Una actuación que es vista en los sindicatos como el paso previo al cierre de la línea o, al menos, a la disminución radical de frecuencias, un temor que se instaló en la localidad peñarandina desde la puesta en marcha del tren rápido Salamanca-Madrid a través de Medina del Campo y Olmedo. Entonces se aseguró al menos por un año más la permanencia de los trenes Salamanca-Madrid por Ávila, así como del regional Salamanca-Ávila, al ser consideradas línas de servicio público. No obstante, el cambio en algunos de los horarios desestabilizó la rutina de muchos viajeros, que dejaron de utilizar los trenes al no poder llegar a tiempo a su trabajo o estudios.

Fuentes sindicales lamentan esta decisión, que transforma históricas estaciones con más de un siglo de existencia, como la de Peñaranda de Bracamonte , en prácticamente unos apeaderos, perdiéndose la tradicional y querida figura del ferroviario y sus funciones de venta de billetes y control de la llegada y salida de convoyes.